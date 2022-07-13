أول فيديو لانفجار حقل برهان النفطي بسلطنة عمان وعدد الضحايا (شاهد)

وطن– أكدت وسائل إعلام عمانية وقوع انفجار ضخم في حقل “برهان” النفطي بقرن علم في سلطنة عمان، الأربعاء.

انفجار حقل برهان بسلطنة عمان

صحيفة “الرؤية” العمانية ذكرت أن مصدرا مطلعا أكد لها أن انفجارا وقع هذا اليوم في وحدة صيانة حفر الغاز التابعة لشركة “هاليبرتون سنابنج يونت” بحقل برهان بقرن علم التابعة لشركة تنمية نفط عمان.

*🛑▪️أدى صباح اليوم خروج ضغط عالٍ في إحدى آبار الغاز في حقل بُرهان الواقع غرب قرن العلم لوفاة شخصين وعدة إصابات* pic.twitter.com/DY2oOMw15Z — BIN HUMAID (@BINHUMAID88) July 13, 2022

وبينما ذكرت شركة “هاليبرتون سنابنج يونت” أنها لم تقدر حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن الانفجار حتى الآن، كشف نشطاء عمانيون بتويتر عن عدد القتلى.

عدد الضحايا جراء انفجار حقل برهان بقرن علم

وكشف أحد النشطاء بتويتر أن الحادث نتج عنه وفاة شابين عمانيين، وتوجه لأسرتهما بالعزاء.

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) بتويتر:”تعازينا من القلب لأسر الشابين العمانيين الذين وافتهما المنية في حقل برهان في قرن العلم (وهما يخدمان هذا الوطن بكل إخلاص وجهد).”

تعازينا من القلب لأسر الشابين العمانيين الذين وافتهما المنية في حقل برهان في قرن العلم (وهما يخدمان هذا الوطن بكل إخلاص وجهد). كما نرفع القبعة لكل جنودنا البواسل المخلصين الذين يعملون خلف الكواليس في قطاعي النفط والغاز ليل نهار تحت ظروف معظمها صعبة جدا لأجل عمان وأبناء عمان pic.twitter.com/9AFrXb2Q1g — Ahmed (@Ah66753185) July 13, 2022

وتابع:”كما نرفع القبعة لكل جنودنا البواسل المخلصين الذين يعملون خلف الكواليس في قطاعي النفط والغاز ليل نهار تحت ظروف معظمها صعبة جدا لأجل عمان وأبناء عمان”

كما أكد ناشط آخر المعلومة وغرد:”أدى صباح اليوم خروج ضغط عالٍ في إحدى آبار الغاز في حقل بُرهان الواقع غرب قرن العلم لوفاة شخصين وعدة إصابات.”

نسأل الله تعالى بأن يرحم المتوفين وان يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، ونسأله السلامه والشفاء العاجل لكل المصابين، آمين يارب 🤲🏻 #قرن_العلم #حقل_برهان #سلطنة_عمان pic.twitter.com/4crJpmamCo — مُسْلِم (@9ooo9) July 13, 2022

شركة “هالبيرتون”

ويشار إلى أن شركة “هالبيرتون” تعد شركة عالمية رائدة في مجال البترول وصناعات النفط والغاز على المستوى العالمي.

واستنكر ناشطون أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز بالسلطنة، مشيرين إلى أن “جميع العاملين في قطاع النفط والغاز يعملون برواتب متدنية” حسب وصفهم.

كما لفت البعض إلى أن هؤلاء العمال يطالبون منذ سنوات بعلاوة خطر “ولا لمستجيب لمطالبهم.”

اكتشاف نفطي كبير في سلطنة عمان

وكان وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، قد أعلن في يونيو الماضي، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أشار “الرمحي” آنذاك إلى أن هذه الاكتشافات “ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير الطاقة والمعادن يعلن عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات #النفط العاملة بـ #سلطنة_عُمان ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين ٥٠ ألفًا إلى ١٠٠ ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.#العمانية#النشرة_الاقتصادية pic.twitter.com/yA1wwqM0za — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 4, 2022

وأكد الوزير العماني استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن “احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.