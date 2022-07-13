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أول فيديو لانفجار حقل برهان النفطي بسلطنة عمان وعدد الضحايا (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
انفجار حقل برهان بسلطنة عمان watanserb.com
انفجار حقل برهان بسلطنة عمان

وطن– أكدت وسائل إعلام عمانية وقوع انفجار ضخم في حقل “برهان” النفطي بقرن علم في سلطنة عمان، الأربعاء.

انفجار حقل برهان بسلطنة عمان

صحيفة “الرؤية” العمانية ذكرت أن مصدرا مطلعا أكد لها أن انفجارا وقع هذا اليوم في وحدة صيانة حفر الغاز التابعة لشركة “هاليبرتون سنابنج يونت” بحقل برهان بقرن علم التابعة لشركة تنمية نفط عمان.

وبينما ذكرت شركة “هاليبرتون سنابنج يونت” أنها لم تقدر حجم الخسائر البشرية والمادية التي نتجت عن الانفجار حتى الآن، كشف نشطاء عمانيون بتويتر عن عدد القتلى.

عدد الضحايا جراء انفجار حقل برهان بقرن علم

وكشف أحد النشطاء بتويتر أن الحادث نتج عنه وفاة شابين عمانيين، وتوجه لأسرتهما بالعزاء.

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) بتويتر:”تعازينا من القلب لأسر الشابين العمانيين الذين وافتهما المنية في حقل برهان في قرن العلم (وهما يخدمان هذا الوطن بكل إخلاص وجهد).”

وتابع:”كما نرفع القبعة لكل جنودنا البواسل المخلصين الذين يعملون خلف الكواليس في قطاعي النفط والغاز ليل نهار تحت ظروف معظمها صعبة جدا لأجل عمان وأبناء عمان”

كما أكد ناشط آخر المعلومة وغرد:”أدى صباح اليوم خروج ضغط عالٍ في إحدى آبار الغاز في حقل بُرهان الواقع غرب قرن العلم لوفاة شخصين وعدة إصابات.”

شركة “هالبيرتون”

ويشار إلى أن شركة “هالبيرتون” تعد شركة عالمية رائدة في مجال البترول وصناعات النفط والغاز على المستوى العالمي.

واستنكر ناشطون أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز بالسلطنة، مشيرين إلى أن “جميع العاملين في قطاع النفط والغاز يعملون برواتب متدنية” حسب وصفهم.

كما لفت البعض إلى أن هؤلاء العمال يطالبون منذ سنوات بعلاوة خطر “ولا لمستجيب لمطالبهم.”

اكتشاف نفطي كبير في سلطنة عمان

وكان وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، محمد بن حمد الرمحي، قد أعلن في يونيو الماضي، عن اكتشافات نفطية جديدة لدى شركات النفط العاملة بالسلطنة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أشار “الرمحي” آنذاك إلى أن هذه الاكتشافات “ستسهم في زيادة الإنتاج ما بين 50 ألفا إلى 100 ألف برميل خلال السنتين أو السنوات الثلاث القادمة.

وأكد الوزير العماني استمرار جهود وزارة الطاقة والمعادن في تطوير مجال الاستكشافات حتى يبقى إنتاج سلطنة عمان من النفط الخام والمكثفات النفطية كما هو حاليا أو زيادته حسب وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن “احتياطي سلطنة عمان من النفط الخام يبلغ حاليا 5.2 مليار برميل، فيما يبلغ احتياطي الغاز حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

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المصدرصحيفة "الرؤية" العمانية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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