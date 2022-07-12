فيصل الطه.. أنباء عن اعتقال شيخ عشيرة سوري في السعودية

وطن- أفاد نشطاء أن السلطات السعودية اعتقلت، الاثنين، مقاولاً سورياً يدعى “فيصل الخفاجي” بعد لقائه مسؤولين بميليشيات الأسد.

اعتقال مقاول سوري في السعودية

وقال الناشط السعودي “سعود الغامدي” في تغريدة له على “تويتر” رصدتها (وطن)، إن جهاز أمن الدولة في السعودية أوقف “فيصل الطه الخفاجي”، وهو أحد شيوخ العشائر السورية على ذمة التحقيق.

المدعو فيصل الطه الخفاجي على قيد التحقيق شكرا لرئاسة أمن الدولة بسلام أمنين 🇸🇦 pic.twitter.com/VQ0Hz09Igy — سعـود الـغامـدي🇸🇦 (@Saoud7758) July 11, 2022

وبيّن “الغامدي” أن الأخير مقيم في الرياض ويعمل في مجال التجارة الحرة، وتربطه علاقات نشطة وقوية مع قيادات تابعة لميليشيا حزب الله ومخابرات ميليشيا الأسد.

وفي تعليق لاحق رد الغامدي على مغرد شكك بخبر الاعتقال، حيث طلب منه الذهاب إلى مبنى رئاسة أمن الدولة الطابق الثالث والسؤال عن المدعو “فيصل الطه الخفاجي”.

وبحسب “مركز التوثيق في الرقة” فإن “الخفاجي” ينحدر من بلدة “مسكنة” شرقي حلب ويقيم في الرياض. ولديه شركة مقاولات في وسط العاصمة السعودية.

#السعودية

الشيخ فيصل الطه من بلدة مسكنة شرقي حلب ومقيم في الرياض ولديه شركة مقاولات في وسط الرياض عاد لسوريا في تاريخ 21/6/2022 في وهو من داعمي المليشيات في مسكنة مليشيات نظام الاسد ومليشيات حزب الله وفي تاريخ 5/7/2022 قبل ايام عاد للمملكة العربية السعودية / الرياض / pic.twitter.com/IO2QuHArAM — مركز التوثيق _ الرقة (@EVzGYm35GzsMd50) July 9, 2022

كما زار الخفاجي مناطق سيطرة نظام الأسد بتاريخ 21/6/2022 وقبل أيام عاد إلى مكان إقامته في المملكة العربية السعودية وكأن شيئاً لم يكن.

وبث ناشطون فيديو أثناء استقباله من قبل قريب له في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتم تداول مقطع فيديو مع قريبه الشبيح “جرير معروف الخفاجي” في مكتبه بدمشق ومع “حسن محمد المسلط” العضو في مجلس الشعب التابع لنظام الأسد.

مشيخة بالمال

ويدعم الخفاجي المليشيات التابعة لنظام الأسد في مدينة “مسكنة” بريف حلب ومليشيا حزب الله اللبناني الذي يسيطر على المنطقة منذ سنوات. ولديه نشاط مشبوه ضد أهل السنة في سوريا وتجارة المخدرات بالإشتراك مع ضباط النظام السوري.

أنباء عن توقيف السلطات السعودية لمقيم وشيخ عشيرة سوري يدعى "فيصل الطه الخفاجي" على ذمة التحقيق وذلك لزياراته المتكررة إلى سوريا ونشاطه المشبوه في دعم النظام السوري. #دولي_BAZ pic.twitter.com/G4XuWmuCjI — وكالة BAZ الاخبارية (@baznewz) July 12, 2022

كما يمتلك “الخفاجي” شركة مقاولات معروفة في السعودية باسم شركة “فيصل الطه للمقاولات” وبسبب ثرائه نصب نفسه شيخ عشيرة.

دعم ميليشيات الأسد بملايين الدولارات

ونقل موقع “أورينت نت” عن مصدر خاص قوله إن الخفاجي شبيح للأسد ويلتقي عناصر ميليشياته باستمرار في مسكنة ودمشق.

وأضاف المصدر أن الخفاجي يدعم ميليشيات الأسد وعناصره بملايين الدولارات في كل زيارة يقوم بها إلى سوريا.

وكشف المصدر أن المذكور أسس شركة تعمل بمجال الإسفلت والطرق في السعودية حيث يقوم بتوقيع عقود عمل لسوريين مقابل نسبة من الأرباح.

ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية السعودية أو تنفي حتى الآن خبر توقيف الخفاجي، الذي جاء بعدما تداول ناشطون سوريون صوراً وفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي مع شخصيات مسؤولة وداعمة لميليشيات الأسد وإيران.