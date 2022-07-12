الرئيسيةالهدهدفيصل الطه.. أنباء عن اعتقال شيخ عشيرة سوري في السعودية
الهدهد

فيصل الطه.. أنباء عن اعتقال شيخ عشيرة سوري في السعودية

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
اعتقال مقاول سوري في السعودية watanserb.com
اعتقال مقاول سوري في السعودية

وطن- أفاد نشطاء أن السلطات السعودية اعتقلت، الاثنين، مقاولاً سورياً يدعى “فيصل الخفاجي” بعد لقائه مسؤولين بميليشيات الأسد.

اعتقال مقاول سوري في السعودية

وقال الناشط السعودي “سعود الغامدي” في تغريدة له على “تويتر” رصدتها (وطن)، إن جهاز أمن الدولة في السعودية أوقف “فيصل الطه الخفاجي”، وهو أحد شيوخ العشائر السورية على ذمة التحقيق.

وبيّن “الغامدي” أن الأخير مقيم في الرياض ويعمل في مجال التجارة الحرة، وتربطه علاقات نشطة وقوية مع قيادات تابعة لميليشيا حزب الله ومخابرات ميليشيا الأسد.

وفي تعليق لاحق رد الغامدي على مغرد شكك بخبر الاعتقال، حيث طلب منه الذهاب إلى مبنى رئاسة أمن الدولة الطابق الثالث والسؤال عن المدعو “فيصل الطه الخفاجي”.

وبحسب “مركز التوثيق في الرقة” فإن “الخفاجي” ينحدر من بلدة “مسكنة” شرقي حلب ويقيم في الرياض. ولديه شركة مقاولات في وسط العاصمة السعودية.

كما زار الخفاجي مناطق سيطرة نظام الأسد بتاريخ 21/6/2022 وقبل أيام عاد إلى مكان إقامته في المملكة العربية السعودية وكأن شيئاً لم يكن.
وبث ناشطون فيديو أثناء استقباله من قبل قريب له في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتم تداول مقطع فيديو مع قريبه الشبيح “جرير معروف الخفاجي” في مكتبه بدمشق ومع “حسن محمد المسلط” العضو في مجلس الشعب التابع لنظام الأسد.

مشيخة بالمال

ويدعم الخفاجي المليشيات التابعة لنظام الأسد في مدينة “مسكنة” بريف حلب ومليشيا حزب الله اللبناني الذي يسيطر على المنطقة منذ سنوات. ولديه نشاط مشبوه ضد أهل السنة في سوريا وتجارة المخدرات بالإشتراك مع ضباط النظام السوري.

كما يمتلك “الخفاجي” شركة مقاولات معروفة في السعودية باسم شركة “فيصل الطه للمقاولات” وبسبب ثرائه نصب نفسه شيخ عشيرة.

دعم ميليشيات الأسد بملايين الدولارات

ونقل موقع “أورينت نت” عن مصدر خاص قوله إن الخفاجي شبيح للأسد ويلتقي عناصر ميليشياته باستمرار في مسكنة ودمشق.

وأضاف المصدر أن الخفاجي يدعم ميليشيات الأسد وعناصره بملايين الدولارات في كل زيارة يقوم بها إلى سوريا.

وكشف المصدر أن المذكور أسس شركة تعمل بمجال الإسفلت والطرق في السعودية حيث يقوم بتوقيع عقود عمل لسوريين مقابل نسبة من الأرباح.

ولم تؤكد وسائل الإعلام الرسمية السعودية أو تنفي حتى الآن خبر توقيف الخفاجي، الذي جاء بعدما تداول ناشطون سوريون صوراً وفيديوهات له على مواقع التواصل الاجتماعي مع شخصيات مسؤولة وداعمة لميليشيات الأسد وإيران.

المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إرسال النظام السوري للميليشيات المجرمة إلى أوكرانيا

المصدرأورينت نت ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
تقارير

زيارة بايدن للسعودية.. لن تساعد أي أحد في المملكة ولا أمريكا!

الهدهد

أكاديمي سعودي بارز يبدي تشاؤمه من زيارة بايدن.. لماذا؟

الهدهد

الكويت تعلق رسميا على مأساة حجاجها في يوم عرفة.. وتوضح دور السعودية

الهدهد

“سأجعل السعودية دولة منبوذة”.. هل أعرب بايدن عن أسفه لتعهده الانتخابي؟

الهدهد

تزامنا مع الحج.. سعودي يناشد تركي آل الشيخ تخفيض سعر الخمور في المملكة (شاهد)

الهدهد

قانون العقوبات الجديد في السعودية.. السجن 3 سنوات عقوبة الزنا والمؤبد للاغتصاب

الهدهد

طائرة تابعة للموساد الإسرائيلي تهبط في الرياض

الهدهد

تركي آل الشيخ ينسف شائعات وفاته بأحدث ظهور وهذا ما قاله

الهدهد

إعلام السعودية يتناول إصابة مسؤول إيراني بأزمة قلبية في الحج بطريقة لافتة.. ما الهدف؟

تقارير

مانع بن حمد اليامي .. تفاصيل اغتيال المعارض السعودي في لبنان

الهدهد

اختيار محمد العيسى خطيبا لعرفة “إشارة” خطيرة من محمد بن سلمان لإسرائيل

الهدهد

السعودية تسرق لغة “المسند” اليمنية وتنسبها لنفسها ومغردون: “تاريخكم لا يتجاوز سروال المؤسس”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا