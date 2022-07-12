سعر جميع العملات بالسوق السوداء في السودان والدولار أصابه الجنون

وطن– شهدت أسعار العملات داخل السوق الموازية في السودان (السوداء)، ارتفاعا مفاجئا مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكان لافتا الارتفاع الكبير والجنوني المفاجئ لسعر الدولار داخل هذه السوق، حيث قفز سعر العملة الخضراء أكثر من 8 جنيهات مرة واحدة.

وسجل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان مقابل الجنيه، 571 جنيها بحسب متعاملين داخل هذه السوق.

وأعلن بنك السودان المركزي أن الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان سجل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري عجزاً بقيمة 1.2 مليار دولار.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وأوضح البنك في تقرير صادر عنه، الجمعة، أن إجمالي صادرات البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ ما قيمته ملياراً و394.111 ألف دولار.

فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار.

هذا واستقرت أسعار الدولار داخل بنوك السودان الحكومية والخاصة، بمتوسط سعر 565 جنيها للشراء، و570 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

هذا وصعد سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ617 جنيها.

فيما كان متوسط سعر اليورو ببنوك السودان 578 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

الجنيه الإسترليني اليوم حقق سعر 652 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 645 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم في السودان

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ارتفاعا أيضا ليصل عند 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 152 جنيها للشراء.

وكانت السلطات السودانية قد وجهت ضربات قاسية لتجار العملة خلال الفترة الماضية، وتم إلقاء القبض على عدد كبير منهم.

كما يقوم البنك المركزي السوداني، باتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تداول الدولار من الأبواب الخلفية وداخل الأسواق السوداء، ما يضعف الوضع الاقتصادي للبلاد المتأزم بالأساس.

وبسبب انهيار أسعار الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية لجأت الحكومة في السودان، لمضاعفة أسعار بعض الخدمات الأساسية، مما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات الأساسية في بلد يعيش فيه أكثر من 60 في المئة من مواطنيه تحت خط الفقر.

كما ارتفعت أسعار معظم السلع في الأسواق بنسب تصل إلى 60 في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.