سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.. ارتفاع كبير في السوق السوداء

وطن- سجل سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 استقرار لدى البنوك الرسمية بفعل عطلة عيد الأضحى المبارك مسجلا 564 جنيها، فيما جاء سعر البيع عند 568.23.

سعر الدولار في السودان في السوق السوداء

وجاء سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 570 جنيها للدولار مقابل 567 جنيها للدولار خلال تعاملات أمس.

سعر اليورو في السودان اليوم

وفي المقابل صعد سعر اليورو اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022 عند مستوى 615 جنيها، مقابل 608 جنيهات، خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى “السوق السوداء” مستوى 650 جنيها.

سعر الريال السعودي اليوم في السودان

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ارتفاعا أيضا ليصل عند 150 جنيها.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

الاقتصاد السوداني يواجه خطر الانهيار

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوداني خطر الانهيار الكامل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 270 بالمئة، والتدهور المريع للجنيه.

وزاد ذلك من حدة الارتفاع في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، في بلد يعيش 65 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر، ويعتمد في أكثر من 60 بالمئة من احتياجاته على الأسواق الخارجية.

وقال اقتصاديون إن الاقتصاد السوداني يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة للخروج من أزمته الحالية، وأشاروا إلى أن نحو 82 بالمئة من الشركات العامة خارج مظلة وزارة المالية، مما يعني أن الميزانية بنيت على 18 بالمئة فقط من الإيرادات المحتملة.

وطالب الاقتصاديون بالإسراع في تغيير العملة أو سحب الفئات الكبيرة لامتصاص السيولة الهاربة خارج النظام المصرفي، التي تقدر بنحو 90 بالمئة، أي نحو 90 تريليون جنيه، وتقليص الإنفاق الحكومي والسيادي من أجل وضع الاقتصاد في مساره الصحيح.