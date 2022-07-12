الأشخاص الذين يفضلون الوحدة يشتركون في 11 سمة شخصية مميزة

وطن-هناك فرق كبير بين الاستمتاع بالوحدة والشعور بها. يفضل الشخص الوحيد قضاء الوقت بمفرده، لكنه نادرًا ما يشعر بالوحدة. بينما قد يشعر الشخص بالوحدة حتى لو كان هناك أشخاص كثيرون حوله.

هؤلاء الأشخاص يختارون أصدقائهم بعناية ولا ينفتحون على أي شخص، ولذلك لسائل أن يسأل ما الذي يجعل هؤلاء الناس منعزلين؟

فيما يلي استعرض موقع “واست فرانس” الفرنسي، 11 خاصية شائعة للأشخاص الذين غالبًا ما يُساء فهمهم:

1. الولاء

بحسب ما ترجمته “وطن“، لن ترى أشخاصًا يحبون العزلة ويفضلون البقاء وحيدين، يتسكعون مع مجموعة كبيرة من الأشخاص أو يحضرون تجمعًا كبيرًا. لديهم دائرة صغيرة من الأصدقاء ويقضون الوقت فقط مع الأشخاص الذين يحبونهم حقًا. يعد الولاء من أعظم صفاتهم، وإذا كان لديك صديق يستمتع بقضاء الوقت بمفرده، فيمكنك التأكد من أنه سيظل دائمًا يساندك، في الأوقات الجيدة والسيئة.

2. الناس الذين يحبون أن يكونوا بمفردهم منفتحون.

إن الأشخاص المنعزلين الذين يفضلون البقاء بمفردهم معظم الوقت يتسمون بميزة الانفتاح على العالم على الرغم من حبهم للوحدة. في الواقع، يحب هؤلاء الأشخاص اكتشاف أشياء جديدة ومثيرة. قد تتفاجأ بمدى عشقهم للمخاطرة والمغامرة. في المقابل، يحبون أن يكونوا بمفردهم لإعادة شحن طاقتهم، قبل الانخراط في الأنشطة الاجتماعية.

3. المنعزلون يفكرون جيدا

يحب هؤلاء الناس أن يكونوا بمفردهم، لأن لديهم متسعًا من الوقت للتأمل والتفكير في الحياة. هذا يسمح لهم بتطوير شعور أقوى بالذات من الآخرين ويقودهم هذا إلى أن يمتلكوا ثقة أكبر بأنفسهم. العزلة هي وسيلة لهم لإعادة شحن طاقتهم.

4.يمتلكون مستوى عالي من الوعي الذاتي

يختار الكثير من الناس حول العالم تجاهل أفكارهم وعواطفهم ونتائج تفكيرهم سلبية كانت أم إيجابية. في المقابل، يدرك محبي الوحدة نتائج أنماط التفكير التي يختارونها، وهي حكمة يتعلمها فقط أولئك الذين أمضوا وقتًا طويلاً في تأمل عميق للذات.

نظرًا لأنهم يعرفون بعضهم البعض جيدًا، فإن هذا يسمح لهم بمعرفة الآخرين جيدًا. في حين أن كل شخص لديه أفكار سلبية أو كئيبة تدور في أذهانهم في بعض الأحيان، فإن الأشخاص المنعزلين يختارون الحفاظ على نظرة إيجابية للحياة.

5. الأشخاص الذين يستمتعون بالوحدة يفهمون قيمة الوقت.

لديهم قدرة على فهم قيمة الوقت بشكل أكثر عمقا. إنهم يدركون أن لدينا جميعًا وقتًا محدودًا على هذه الأرض، لذلك نحتاج إلى استغلاله بأفضل طريقة ممكنة. إنهم يديرون وقتهم بشكل جيد للغاية لأنهم يعرفون كيفية اختيار ما يستحق بالفعل استثمار الوقت والعكس.

6. يضعون حدودا صحية.

تلهمهم العزلة رؤية واضحة لحياته، فيضعون حدودا صحية وقوية ويسعون للحفاظ عليها بشكل يومي. تساعدهم هذه الحدود في اتخاذ القرارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتقرير ما إذا كان هناك شيء أو شخص ما يستحق وقتهم وجهدهم.

وجدت بعض الدراسات أن هؤلاء الأشخاص قد يكونون أكثر نجاحًا من غيرهم. هذا ليس مفاجئًا، لأن الاستمتاع بالعزلة يساعد على خلق أفكار جديدة، كما تحفز ملكة الإبداع.

7. لديهم قوة عاطفية كبيرة

على الرغم من قضاء الوقت في التفكير في أفكارهم ومشاعرهم ، فإن الأشخاص الذين يستمتعون بالوحدة يطورون مستوى عالٍ من الذكاء العاطفي، لأنهم قادرون على قبول عواطفهم وتحديدها وفهمها.

هذا يسمح لهم بفهم وإدارة مشاعرهم وإدارة عواطفهم حتى في أكثر المواقف صعوبة.

8. إنهم لا يسعون للحصول على موافقة الآخرين.

المنعزلون لا يسعون إلى استحسان الآخرين لأنهم يقبلون ميزاتهم وعيوبهم. إنهم يعرفون أن تقديرهم لذاتهم وقيمتهم لا يتحدد من خلال آراء الآخرين. إنهم يحبون ويقبلون ما يحدث لهم.

9. الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا بمفردهم يفضلون المحادثات العميقة والفكرية.

يفضل المنعزلون المحادثات العميقة وذات المغزى. إنهم يستمتعون بقضاء الوقت مع المثقفين المتشابهين في التفكير الإيجابي؛ حيث يساعدهم هذا على النمو من خلال مشاركة الأفكار الجديدة وكذلك تحدي وجهات نظرهم بشكل إيجابي.

10. لديهم حدس ممتاز

سواء كان ذلك حدسًا أو مجرد وعي شديد التطور بمشاعرهم، فإن أولئك الذين يستمتعون بالوحدة يدرسون المواقف بصفة أعمق ويميلون بشكل طبيعي إلى الابتعاد عن البيئات السلبية.

11. الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا بمفردهم مستقلون.

أولئك الذين يقدرون العزلة يكرهون الاعتماد على الآخرين ويفهمون أن السعادة هي نتيجة قراراتهم وأفعالهم. ومع ذلك، غالبًا ما يستمتعون حقًا بصحبة الأصدقاء والعائلة.