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منخفض المونسون يتسبب بأضخم سحابة رعدية غطت ثلث مساحة سلطنة عُمان (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
منخفض المونسون watanserb.com
منخفض المونسون

وطن- تسببت الحالة الجوية التي تواجهها منطقة الخليج حاليا والتي أطلق عليها اسم “منخفض المونسون”، بتكون أضخم سحابة رعدية في شبه الجزيرة العربية، لدرجة أنها غطت ثلث مساحة سلطنة عمان، مع أجزاء من السعودية والإمارات.

صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدى مركز “طقس العرب” الإقليمي، رصدت تشكل لسحابة ركامية ضخمة ناتجة عن منخفض المونسون الذي يؤثر على جنوب شبه الجزيرة العربية.

وبحسب صور الأقمار الاصطناعية فإن الإمتداد الجغرافي لهذه السحابة الركامية يصل إلى حوالي 603كيلومتر مربع، بدايةً من شمال الإمارات وصولاً إلى منطقة الربع الخالي في السعودية وصولاً الى وسط وجنوب سلطنة عُمان.

وغطت السحابة الركامية مساحة كبيرة من دولتي الإمارات وسلطنة عُمان، وصلت إلى حوالي 142كيلومتر مربع من مساحة إجمالية لدولة الإمارات تصل إلى 83.600 كيلومتر مربع.

فيما احتلت السحابة مساحة جغرافية أوسع من سلطنة عُمان، تحديداً في محافظة الوسطى وظفار بواقع يصل إلى 583كيلومتر مربع من إجمالي مساحة سلطنة عُمان التي تصل مساحتها 309.501كيلومتر مُربع، بحسب “طقس العرب”.

ولفت المركز إلى أنه نتج عن تلك السحابة الركامية الضخمة هطول الأمطار متفاوتة الغزارة على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من الامارات.

إضافةً إلى أجزاء من منطقة الربع الخالي ومحافظتي الوسطى وظفار في سلطنة عُمان رافقها حدوث البرق والرعد أحياناً.

ولفت مركز “طقس العرب” أيضا إلى أن سبب تشكل العاصفة الضخمة يعود إلى إطلاق طاقة الحرارة الكامنة في الغلاف الجوي خلال ساعات الليل.

مما زاد ذلك من خاصية عدم الاستقرارية في الغلاف الجوي وزاد عملية تكثف بخار الماء والتي تسبب في زيادة نشاط الخلايا.

موعد انتهاء منخفض المونسون

ويتساءل العديد من العمانيين على مواقع التواصل الآن بشأن موعد انتهاء الحالة الجوية المضطربة التي تضرب سلطنة عمان، منذ الأسبوع الماضي خاصة بعد إعلان السلطات العمانية، الأحد، إغلاق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية الخطيرة.

وفي بيان نشرته هيئة الدفاع المدني والإسعاف على حسابها الرسمي بتويتر، أعلنت، الأحد، عن غلق المواقع السياحية بالسلطنة لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان خلال هذه الفترة.

وأهابت الأرصاد العمانية بجميع المواطنين الانتباه وعدم المجازفة في عبور الأودية ومراقبة الأطفال، ومنعهم من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية بعد وقوع عدد من حالات الوفاة معظمهم من الأطفال جراء الغرق في السيول.

وفيما لم يكشف بيان الأرصاد عن موعد الانتهاء المتوقع لهذه الحالة الجوية “منخفض المونسزن” التي بلغت ذروتها، الأحد، يتوقع خبراء طقس تحسن الأحوال الجوية تباعا خلال الأيام المقبلة، وانتهاء هذه الحالة مع نهاية هذا الأسبوع.

طقس اليوم الاثنين في سلطنة عمان ثالث أيام عيد الأضحى

ويشار إلى أن تدفق السُحب سيستمر على ارتفاعات مُختلفة على مُعظم محافظات السلطنة، الاثنين، يتخللها سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من المناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان.

كما يتجدد نشاط التكونات المحلية على جبال “الحجر” خاصةً الحزامين الأول والثاني لتشمل أجزاء من محافظات شمال الشرقية ومسقط والداخلية وجنوب وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي.

كما يتوقع أن تمتد فُرص الأمطار مع ساعات الليل لأجزاء من صحاري الداخلية والظاهر، كما تترافق بعض هذه الأمطار بالرعد ونشاط في الرياح الهابطة يثير العواصف الترابية.

موعد انتهاء منخفض المونسون بعد إغلاق المواقع السياحية في سلطنة عمان

المصدرطقس العرب ، توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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