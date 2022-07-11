منخفض المونسون يتسبب بأضخم سحابة رعدية غطت ثلث مساحة سلطنة عُمان (فيديو)

وطن- تسببت الحالة الجوية التي تواجهها منطقة الخليج حاليا والتي أطلق عليها اسم “منخفض المونسون”، بتكون أضخم سحابة رعدية في شبه الجزيرة العربية، لدرجة أنها غطت ثلث مساحة سلطنة عمان، مع أجزاء من السعودية والإمارات.

صور الأقمار الاصطناعية الواردة لدى مركز “طقس العرب” الإقليمي، رصدت تشكل لسحابة ركامية ضخمة ناتجة عن منخفض المونسون الذي يؤثر على جنوب شبه الجزيرة العربية.

مشهد عجيب لسحابة الربع الخالي الان .. سبحان الخالق pic.twitter.com/xZlovE7nz1 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) July 10, 2022

وبحسب صور الأقمار الاصطناعية فإن الإمتداد الجغرافي لهذه السحابة الركامية يصل إلى حوالي 603كيلومتر مربع، بدايةً من شمال الإمارات وصولاً إلى منطقة الربع الخالي في السعودية وصولاً الى وسط وجنوب سلطنة عُمان.

وغطت السحابة الركامية مساحة كبيرة من دولتي الإمارات وسلطنة عُمان، وصلت إلى حوالي 142كيلومتر مربع من مساحة إجمالية لدولة الإمارات تصل إلى 83.600 كيلومتر مربع.

فيما احتلت السحابة مساحة جغرافية أوسع من سلطنة عُمان، تحديداً في محافظة الوسطى وظفار بواقع يصل إلى 583كيلومتر مربع من إجمالي مساحة سلطنة عُمان التي تصل مساحتها 309.501كيلومتر مُربع، بحسب “طقس العرب”.

ولفت المركز إلى أنه نتج عن تلك السحابة الركامية الضخمة هطول الأمطار متفاوتة الغزارة على المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من الامارات.

إضافةً إلى أجزاء من منطقة الربع الخالي ومحافظتي الوسطى وظفار في سلطنة عُمان رافقها حدوث البرق والرعد أحياناً.

ولفت مركز “طقس العرب” أيضا إلى أن سبب تشكل العاصفة الضخمة يعود إلى إطلاق طاقة الحرارة الكامنة في الغلاف الجوي خلال ساعات الليل.

مما زاد ذلك من خاصية عدم الاستقرارية في الغلاف الجوي وزاد عملية تكثف بخار الماء والتي تسبب في زيادة نشاط الخلايا.

موعد انتهاء منخفض المونسون

ويتساءل العديد من العمانيين على مواقع التواصل الآن بشأن موعد انتهاء الحالة الجوية المضطربة التي تضرب سلطنة عمان، منذ الأسبوع الماضي خاصة بعد إعلان السلطات العمانية، الأحد، إغلاق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية الخطيرة.

وفي بيان نشرته هيئة الدفاع المدني والإسعاف على حسابها الرسمي بتويتر، أعلنت، الأحد، عن غلق المواقع السياحية بالسلطنة لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان خلال هذه الفترة.

وأهابت الأرصاد العمانية بجميع المواطنين الانتباه وعدم المجازفة في عبور الأودية ومراقبة الأطفال، ومنعهم من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية بعد وقوع عدد من حالات الوفاة معظمهم من الأطفال جراء الغرق في السيول.

وفيما لم يكشف بيان الأرصاد عن موعد الانتهاء المتوقع لهذه الحالة الجوية “منخفض المونسزن” التي بلغت ذروتها، الأحد، يتوقع خبراء طقس تحسن الأحوال الجوية تباعا خلال الأيام المقبلة، وانتهاء هذه الحالة مع نهاية هذا الأسبوع.

طقس اليوم الاثنين في سلطنة عمان ثالث أيام عيد الأضحى

ويشار إلى أن تدفق السُحب سيستمر على ارتفاعات مُختلفة على مُعظم محافظات السلطنة، الاثنين، يتخللها سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من المناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان.

كما يتجدد نشاط التكونات المحلية على جبال “الحجر” خاصةً الحزامين الأول والثاني لتشمل أجزاء من محافظات شمال الشرقية ومسقط والداخلية وجنوب وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي.

كما يتوقع أن تمتد فُرص الأمطار مع ساعات الليل لأجزاء من صحاري الداخلية والظاهر، كما تترافق بعض هذه الأمطار بالرعد ونشاط في الرياح الهابطة يثير العواصف الترابية.