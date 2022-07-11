الحجاج يتحدون قمع “ابن سلمان” ويهتفون لفلسطين والأقصى أثناء التوجه لرمي الجمرات (شاهد)

وطن – في واقعة تؤكد على التضامن الواسع مع فلسطين ومقدساتها وقضيتها العادلة على الرغم من توعد السلطات السعودية للحجاج بعدم إثارة قضايا سياسية في الحج، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحجاج آسيويين وهم يهتفون لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى أثناء توجههم لرمي الجمرات في ثالث أيام العيد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر أحد المطوفين ممسكا بمكبر للصوت وهتف بالقول: “القدس، المسجد الأقصى، فلسطين” في حين يردد خلفه المتوجهين لرمي الجمرات بكلمات “الله أكبر”.

ولم يتوقف المطوف على الهتاف لفلسطين عند هذا الأمر، بل هاجم اليهود “قائلا: “اليهود لعنة الله”.

اعتقال فلسطيني من أمام الكعبة لدعائه على اليهود

وأتي ذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن قيام السلطات السعودية باعتقال فلسطيني من سكان قطاع غزة لمدة أسبوع بسبب دعائه على اليهود خلال تواجده أمام الكعبة المشرفة.

أفادت بذلك الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، حيث نقلت عن مصادر مطلعة، القول إنه تم اعتقال الفلسطيني (م.ع) بشكل تعسفي واحتجازه في ظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء على اليهود في الكعبة.

وأضافت المصادر أن تدخلات أمراء وأصحاب الشركات الحج أفضت إلى إطلاق سراح الفلسطيني المعتقل بعد أن أخذ تعهدا عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمده سبعة أعوام.

ويتزامن ذلك كله مع مواصلة الإعلام العبري الاحتفاء بتولي من يوصف بـ”المتصهين” محمد العيسى خطبة يوم عرفة، رغم سلسلة من الانتقادات العاصفة التي تعرضت لها السعودية.

الإعلام العبري يحتفي بمحمد العيسى

وقال محلل الشؤون العربية في “القناة 12” العبرية إيهود يعاري، إن تولي العيسى خطبة عرفة “إشارة مهمة” من المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بموقفها من التطبيع مع إسرائيل.

وأشار “يعاري” إلى أن العيسى دعا الحاخامات إلى زيارة السعودية، كما سبق أن أجرى زيارة لجامعة يشيفا في نيويورك، وهو معروف باسم “الإمام الصهيوني”.

المحلل الإسرائيلي بالقناة 12 العبرية ايهود يعاري: " #السعودية أعطت إشارة لما ستكون عليه علاقتها مع إسرائيل في المستقبل؛ عندما اختارت (الشيخ الصهيوني) ليلقي خطبة أعظم يوم في الإسلام في أقدس مكان في العقيدة الاسلامية (جبل عرفات)". pic.twitter.com/HDjdzZ0SqE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 10, 2022

يشار إلى أن السعودية حرصت على تعيين المتصهين العيسى خطيبا ليوم عرفة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والسعودية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تشمل الرحلة خطوات نحو دفع وتيرة التطبيع بين الرياض وتل أبيب.

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