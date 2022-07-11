الإثنين, يوليو 11, 2022
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الحجاج يتحدون قمع “ابن سلمان” ويهتفون لفلسطين والأقصى أثناء التوجه لرمي الجمرات (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الهتاف لفلسطين watanserb.com
حجاج آسيويون يهتفون لفلسطين خلال رمي الجمرات

وطن – في واقعة تؤكد على التضامن الواسع مع فلسطين ومقدساتها وقضيتها العادلة على الرغم من توعد السلطات السعودية للحجاج بعدم إثارة قضايا سياسية في الحج، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحجاج آسيويين وهم يهتفون لفلسطين والقدس والمسجد الأقصى أثناء توجههم لرمي الجمرات في ثالث أيام العيد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر أحد المطوفين ممسكا بمكبر للصوت وهتف بالقول: “القدس، المسجد الأقصى، فلسطين” في حين يردد خلفه المتوجهين لرمي الجمرات بكلمات “الله أكبر”.
ولم يتوقف المطوف على الهتاف لفلسطين عند هذا الأمر، بل هاجم اليهود “قائلا: “اليهود لعنة الله”.

اعتقال فلسطيني من أمام الكعبة لدعائه على اليهود

وأتي ذلك بعد أيام قليلة من الكشف عن قيام السلطات السعودية باعتقال فلسطيني من سكان قطاع غزة لمدة أسبوع بسبب دعائه على اليهود خلال تواجده أمام الكعبة المشرفة.

أفادت بذلك الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، حيث نقلت عن مصادر مطلعة، القول إنه تم اعتقال الفلسطيني (م.ع) بشكل تعسفي واحتجازه في ظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء على اليهود في الكعبة.

وأضافت المصادر أن تدخلات أمراء وأصحاب الشركات الحج أفضت إلى إطلاق سراح الفلسطيني المعتقل بعد أن أخذ تعهدا عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمده سبعة أعوام.

ويتزامن ذلك كله مع مواصلة الإعلام العبري الاحتفاء بتولي من يوصف بـ”المتصهين” محمد العيسى خطبة يوم عرفة، رغم سلسلة من الانتقادات العاصفة التي تعرضت لها السعودية.

الإعلام العبري يحتفي بمحمد العيسى

وقال محلل الشؤون العربية في “القناة 12” العبرية إيهود يعاري، إن تولي العيسى خطبة عرفة “إشارة مهمة” من المملكة العربية السعودية، فيما يتعلق بموقفها من التطبيع مع إسرائيل.

وأشار “يعاري” إلى أن العيسى دعا الحاخامات إلى زيارة السعودية، كما سبق أن أجرى زيارة لجامعة يشيفا في نيويورك، وهو معروف باسم “الإمام الصهيوني”.

يشار إلى أن السعودية حرصت على تعيين المتصهين العيسى خطيبا ليوم عرفة، قبل أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والسعودية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تشمل الرحلة خطوات نحو دفع وتيرة التطبيع بين الرياض وتل أبيب.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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