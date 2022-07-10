موعد انتهاء منخفض المونسون بعد إغلاق المواقع السياحية في سلطنة عمان

وطن- يتساءل العديد من العمانيين على مواقع التواصل بشأن موعد انتهاء الحالة الجوية المضطربة التي تضرب سلطنة عمان، منذ الأسبوع الماضي خاصة بعد إعلان السلطات العمانية، الأحد، إغلاق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية الخطيرة.

منخفض المونسون

وفي بيان نشرته هيئة الدفاع المدني والإسعاف على حسابها الرسمي بتويتر، أعلنت عن غلق المواقع السياحية بالسلطنة لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان خلال هذه الفترة.

🔴 هيئة الدفاع المدني والإسعاف تعلن عن غلق المواقع السياحية لحين انتهاء الحالة الجوية التي تمر بها سلطنة عُمان خلال هذه الفترة؛ بسبب كثرة البلاغات وعدم اكتراث الجميع بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات@omantvnews

–#منخفص_المونسون #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/YrvKWJ5efO — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) July 10, 2022

وأرجعت الهيئة ذلك “بسبب كثرة البلاغات وعدم اكتراث الجميع بالتعليمات والتوجيهات والتحذيرات” حسب وصفها.

وبشأن حالة الطقس المتوقعة، الاثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أفادت “الأرصاد العمانية” بأنه ستستمر فرص هطول الأمطار.

وتشمل الفرص معظم محافظات السلطنة، وأهابت الأرصاد بالجميع الانتباه وعدم المجازفة في عبور الأودية ومراقبة الأطفال، ومنعهم من الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية.

حاليا 11:15 مساء الأحد:

انتشار السحب بشكل عام على معظم محافظات السلطنة مع فرص هطول الأمطار المتفرقة

-لاتزال أجزاء من محافظة الظاهرة تتأثر بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة وجريان العديد من الأودية

لذا يرجى الأنتباه وأخذ الحيطة والحذر pic.twitter.com/3uSua4PygU — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 10, 2022

ولفتت الهيئة أيضا إلى انتشار السحب الآن بشكل عام على معظم محافظات السلطنة مع فرص هطول الأمطار المتفرقة.

الموعد المتوقع لانتهاء منخفض المونسون

وأضاف البيان أنه لا تزال أجزاء من محافظة الظاهرة، تتأثر بهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة وجريان العديد من الأودية، لذلك طالبت المواطنين بالانتباه وأخذ الحيطة والحذر.

وفيما لم يكشف بيان الأرصاد عن موعد الانتهاء المتوقع لهذه الحالة الجوية “منخفض المونسزن” التي بلغت ذروتها، الأحد، يتوقع خبراء طقس تحسن الأحوال الجوية تباعا خلال الأيام المقبلة، وانتهاء هذه الحالة مع نهاية هذا الأسبوع.

ويشار إلى أن تدفق السُحب سيستمر على ارتفاعات مُختلفة على مُعظم محافظات السلطنة، الاثنين، يتخللها سُحب ممطرة على أجزاء مُتفرقة من المناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان.

كما يتجدد نشاط التكونات المحلية على جبال “الحجر” خاصةً الحزامين الأول والثاني لتشمل أجزاء من محافظات شمال الشرقية ومسقط والداخلية وجنوب وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي.

كما يتوقع أن تمتد فُرص الأمطار مع ساعات الليل لأجزاء من صحاري الداخلية والظاهر، كما تترافق بعض هذه الأمطار بالرعد ونشاط في الرياح الهابطة يثير العواصف الترابية.

ويشار إلى أن ولاية جعلان بيني بو علي، تصدرت قائمة أعلى ولايات السلطنة هطولا للأمطار.

حيث سجلت هطول 173 ملم، تبعتها جعلان بني بو حسن بتسجيل هطول 171 ملم، وجائت “دماء والطائيين” ثالثا مسجلة هطول 157 ملم.

ويشار إلى أن العديد من مناطق سلطنة عمان قد شهدت في الأيام الماضية، هطول أمطار متوسطة لغزيرة، بسبب تأثر المنطقة بأحوال جوية غير مستقرة مصاحبة لمنخفض المونسون.