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مضيفة طيران تكشف لماذا لا تشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
شرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة watanserb.com
شرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة

وطنيمكن أن تكون مضيفة الطيران واحدة من أفضل الوظائف ولكنها أيضا واحدة من أكثر الوظائف تطلبا في العالم.

وفي مقطع فيديو على تيك توك، كشفت مضيفة الطيران سييرا ميستت عن مجموعة من أسرار وظيفتها.

سييرا ميستت
سييرا ميستت

والفيديو الذي شاركته، ترك المشاهدين في حالة من الدهشة بعد أن اعترفت لماذا لا تشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة.

لماذا لا تشرب الشاي والقهوة؟

حيث علقت سييرا على المنشور “هذه أسرار عن الطيارين والمضيفات. ما لم نشعر باليأس الشديد، لن نشرب القهوة أو الشاي الذين يتم توفيرهما على متن الطائرة. المياه التي نستخدمها لصنع القهوة والشاي تأتي من خزان لا يتم تنظيفه أبدًا”.

وأضافت على الرغم من أن شركة الطيران قد تخبر الركاب بأنهم تقوم باختبارات منتظمة لجودة المياه، فقد قيل لنا إن الأمر يستغرق حوالي ستة إلى تسعة أشهر حتى يتم إجراء اختبار واحد على طائرة واحدة.”

متابعة “لن يقوموا بتنظيف هذا الخزان ما لم يعثروا على شيء”.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن بعض المتابعين غير مصدقين لتعليقات سييرا، لكن البعض الآخر كانوا مقتنعين تماماً بما قالته.

وتعهد بعض المستخدمين بعدم شرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة مرة أخرى. حيث قال أحدهم: “شكراً على المعلومة … بالتأكيد لن اشرب هذه المياه مرة أخرى”.

المصدرميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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