مضيفة طيران تكشف لماذا لا تشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة

وطن– يمكن أن تكون مضيفة الطيران واحدة من أفضل الوظائف ولكنها أيضا واحدة من أكثر الوظائف تطلبا في العالم.

وفي مقطع فيديو على تيك توك، كشفت مضيفة الطيران سييرا ميستت عن مجموعة من أسرار وظيفتها.

والفيديو الذي شاركته، ترك المشاهدين في حالة من الدهشة بعد أن اعترفت لماذا لا تشرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة.

لماذا لا تشرب الشاي والقهوة؟

حيث علقت سييرا على المنشور “هذه أسرار عن الطيارين والمضيفات. ما لم نشعر باليأس الشديد، لن نشرب القهوة أو الشاي الذين يتم توفيرهما على متن الطائرة. المياه التي نستخدمها لصنع القهوة والشاي تأتي من خزان لا يتم تنظيفه أبدًا”.

وأضافت “على الرغم من أن شركة الطيران قد تخبر الركاب بأنهم تقوم باختبارات منتظمة لجودة المياه، فقد قيل لنا إن الأمر يستغرق حوالي ستة إلى تسعة أشهر حتى يتم إجراء اختبار واحد على طائرة واحدة.”

متابعة “لن يقوموا بتنظيف هذا الخزان ما لم يعثروا على شيء”.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن بعض المتابعين غير مصدقين لتعليقات سييرا، لكن البعض الآخر كانوا مقتنعين تماماً بما قالته.

وتعهد بعض المستخدمين بعدم شرب الشاي أو القهوة على متن الطائرة مرة أخرى. حيث قال أحدهم: “شكراً على المعلومة … بالتأكيد لن اشرب هذه المياه مرة أخرى”.