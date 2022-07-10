ما مدى ارتفاع الطائرة عند السفر؟

وطن – تعد الطائرة من أكثر وسائل النقل استخدامًا على مستوى العالم إلى درجة أنه يوجد يوميًا ما معدله 25000 رحلة حول العالم.

أحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الطائرات هو أن الهواء يصبح أخف مع كل قدم ترتفعها الطائرة، وبذلك يمكن للطائرة السفر بشكل أسهل والتحرك أسرع، وحرق كميات أقل من الوقود، وبالتالي يمكن توفير المال.

يعتبر مجال صنع الطائرات حديث نسبيًا حيث يعود تاريخ إنشائها إلى بداية القرن التاسع عشر، وقد تطورت كثيرًا منذ ذلك الحين. ومن بين إحدى الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الطائرة؛ ما مدى ارتفاعها؟

ارتفاع الطائرة

وفقا لصحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن الارتفاع يختلف باختلاف الوزن والجناحان وطراز الطائرات، لكن الغالبية العظمى منها تحتوي على محرك احتراق. إنها قطعة أساسية تساعد الطائرة على الإقلاع وتبقى في الهواء. تعد كمية الأكسجين الموجودة في الهواء أحد أكثر العوامل الخارجية ذات الصلة بالطائرة التي تجعلها ثابتة في أثناء الطيران.

إذا لم يكن هناك أكسجين في الهواء، فسيكون من المستحيل عليها أن تطير. لهذا السبب، يتم تحديد الارتفاع الذي تطير فيه الطائرة من خلال سلسلة من الظروف الجوية التي تضمن كمية كافية من الأكسجين.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، فإن الحد الأدنى للارتفاع الذي تحلق فيه الطائرة يكون في حدود 10000 متر. كما أن كما أن الهواء في مثل هذه المسافات يكون أكثر مقاومة، لذلك يمكن للطائرة السفر بشكل أسرع مع استهلاك وقود أقل ويتراوح الارتفاع بين 10000 و 12000 متر.

كما أن التحليق على ارتفاع آلاف الأقدام يعني تجنب الطائرات لسوء الأحوال الجوية التي تحدث قرب سطح الأرض.

وتعد التروبوسفير، أقرب طبقات الغلاف الجوي إلى الأرض، موطن أغلب الظواهر الجوية في العالم، ويقدر ارتفاعها بما يصل إلى 36 ألف قدم، وهو المكان الذي تتكون فيه الغيوم وكذلك الأمطار الغزيرة والرياح العاتية، لذلك تفضل الطائرات التحليق في الستراتوسفير، إحدى طبقات الجو العليا، ما يعني اضطرابات جوية أقل.

ويعني تحليق الطائرات عاليا جدا تجنب حركة المرور الجوية مثل الطائرات الخفيفة أو المروحيات، التي تطير على ارتفاع أقل، وكذلك الحشرات والطيور

طائرة تحلق فوق ارتفاع سطح البحر

على الرغم من أن الارتفاع فوق الماء هو الخط الذي تسافر عليه الطائرات المدنية، فإن هناك طائرات أخرى تحلق فوق هذا الارتفاع:

الطائرات العسكرية: يمكن أن يصل ارتفاع الطائرات العسكرية إلى 15000 متر، بل وأكثر. ومع ذلك، فإنها عادة ما تبقى أقل من 15000 متر لأن الهواء فوق هذا الارتفاع، يجعل من الصعب للغاية حرق الوقود.

الطائرات التي تعمل بالطاقة الصاروخية: يمكن لهذه الطائرات أن تطير على ارتفاع يصل إلى 30 ألف متر. ويتم استخدامها بشكل عام لجمع البيانات، مثل طائرات الفضاء والطائرات الاعتراضية المقاتلة.

الطائرات الأسرع من الصوت: هي أحدث الطائرات التي يمكنها التحليق عبر طبقة الستراتوسفير التي تقع على ارتفاع 30 ألف متر فوق سطح الأرض. كل شيء يشير إلى أنه في العقد المقبل سيزداد عدد الطائرات الأسرع من الصوت والتي تفوق سرعة الصوت القادرة على السفر بين أمريكا وأوروبا في ثلاث ساعات فقط.

وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أن المقاعد الخلفية هي الأكثر أمانًا في حالة وقوع حادث محتمل. كما توفر أقنعة الأكسجين للطائرات الأكسجين لمدة 12 دقيقة.