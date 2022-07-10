لماذا أقالَ “السديس” مسؤوليْن بشؤون الحرمين خلال الحج!

وطن – أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن السديس، عدة قرارات تتعلق بإقالات وتعيينات جديدة لمسؤولين في شؤون الحرمين.

جاء ذلك بعد أقل من 24 ساعة على قرارات مشابهة أصدرها في خلال ذروة توافد الحجاج إلى المسجد الحرام.

أصدر الرئيس العام لشؤون #المسجد_الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز #السديس قراراً بتكليف عبدالحفيظ الثبيتي مديرًا عامًا للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وتكليف سامي السويهري مساعدًا له بالإضافة لعمليهما. pic.twitter.com/MkJOfRcOnH — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) July 9, 2022

وأصدر السديس قرارًا بإعفاء مسؤولين؛ وذلك لقصور أدائهما خلال موسم الحج.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الحرمين، فقد تقرر إعفاء مساعد مدير عام الإنتاج المرئي والمسموع مدير مركز الإنتاج المرئي؛ لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن.

كما تقرر أيضا إعفاء مدير المركز الإعلامي لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن.

وصرح السديس، بأن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير وعلى الجميع العمل والجد والاجتهاد. مؤكدا ضرورة الجد والاجتهاد خلال هذه الأيام. والعمل فيها بما يتناسب مع طبيعتها والمساهمة في تجويد الأعمال وما يتم تقديمه لضيوف الرحمن.

في السياق، كلّف السديس منصور المنصوري مديرًا عامًا للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام ومساعداً لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع ومديراً للمركز الإعلامي، وتكليف باسل بن ممدوح نحاس مديراً لمركز الإنتاج المرئي.

وكان السديس قد قرر السبت، إعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء المهام” خلال ذروة توافد الحجاج إلى المسجد الحرام.

وتم تكليف “عبد الحفيظ الثبيتي، مديرا عاما للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين. وتكليف سامي السويهري، مساعدا له. بالإضافة لعمليهما”.

ردود أفعال

أثارت قرارات السديس، الكثير من ردود الأفعال بين نشطاء موقع تويتر، إذ قال “‎ محمد عبدالرحمن الزندي”: “حتى لو كان متدين المسؤول بيضحي بمن هم تحت إمرته حتى لا يضحى به. أكيد جت السديس ملاحظات من المراقبين على شؤون الحرم خلته يصدر قرارات الإعفاء”.

حتى لو كان متدين المسؤول بيضحي بمن هم تحت إمرته حتى لا يضحى به ,, اكيد جت #السديس ملاحظات من المراقبين على شؤون الحرم خلته يصدر قرارات الإعفاء — ‎ محمد عبدالرحمن الزندي (@moalzandi) July 10, 2022

وسخرت “منى”: “السديس أنخرش. وبدء يعفي ناس الحمدلله أنه صحى”.

السديس أنخرش وبدء يعفي ناس الحمدلله أنه صحى .😆 — منى@ (@mnyalhr37471538) July 10, 2022

وغرد “A.A.A”: “سبق ان كتب عن السديس وتجاوزاته وواسطاته وتوظيف قريباته وعن خلل إدارة الحرمين ما لم يكتب من قبل حتى كتب عن الميكرفونات من ذهب. وهذا أتوقع إسراف وسرقة للعقود”.

وأضاف: “أتوقع أن الخلل بالشيخ السديس نفسه. لانه اما وظف ناس بالواسطه وغير مؤهلين لمناصبهم أو وظفهم لمصلحه خدميه له”.