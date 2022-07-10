سلطنة عمان: انجراف عائلة بأكملها في البحر بظفار (شاهد)

وطن – أفادت شرطة عمان السلطانية، بانجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر.

انجراف عائلة مكونة من خمسة أشخاص

وقالت شرطة عمان السلطانية، في بيان، إن الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من قِبل فِرق البحث والإنقاذ.

انجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال بعد تخطيهم حاجز الأمان بالجرف الصخري في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر، ويتم المتابعة من قِبل فِرق البحث والانقاذ#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/9yJ1QykJJC — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 10, 2022

كما كان فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‎ظفار، قد تمكن من العثور على الغريق في منطقة وادي دربات بولاية ‎طاقة وهو مفارق للحياة.

العثور على أحد المواطنَين المفقودَين في وادي عاهن، إثر انجراف مركبتهما في وقتٍ سابق وهو مفارقٌ للحياة، ولا يزال البحث جارٍ عن المفقود الأخر#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 9, 2022

كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة شمال الباطنة من العثور على أحد المفقودين في مجرى وادي عاهن بولاية صحار، وهو مفارق للحياة.

انقاذ 3 أطفال

وأمس السبت، قالت هيئة الدفاع المزني والإسعاف إن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‫شمال الشرقية استجابت لبلاغ حول غرق ثلاثة أطفال بمجرى وادي قفيفة بولاية ‫إبراء.

وجرى إخراج الأطفال الثلاثة من قِبل المواطنين، اثنان منهم بحالة صحية جيدة، وتعاملت فرق الإسعاف التابعة للهيئة مع الطفل الثالث ونقله إلى المستشفى وهو مفارق للحياة.

وسبق أن حذرت الأرصاد العمانية، من زيادة فرص هطول الأمطار اليوم الأحد وما قد يصاحبها من جريان للأودية والشعاب.

كما دعت الأرصاد، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في عبور الأودية ومراقبة الأطفال وعدم اقترابهم من مجاري الأودية والبرك المائية.

وكانت مناطق شاسعة من سلطنة عمان، قد تعرضت في الأيام القليلة الماضية لمنخفض جوي قوي، تسبب في تداعيات وأضرار بالغة في المنشآت الخدمية في السلطنة، أطلق عليه “منخفض المونسون“.