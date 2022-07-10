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سلطنة عمان: انجراف عائلة بأكملها في البحر بظفار (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
انجراف عائلة بأكملها في البحر بظفار watanserb.com
انجراف عائلة بأكملها في البحر بظفار

وطن – أفادت شرطة عمان السلطانية، بانجراف عائلة آسيوية مكونة من خمسة أشخاص بفعل قوة الأمواج بينهم ثلاثة أطفال في منطقة المغسيل بمحافظة ظفار وسقوطهم في البحر.

انجراف عائلة مكونة من خمسة أشخاص

وقالت شرطة عمان السلطانية، في بيان، إن الحادث وقع بعد تخطي الأسرة حاجز الأمان بالجرف الصخري، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من قِبل فِرق البحث والإنقاذ.

كما كان فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‎ظفار، قد تمكن من العثور على الغريق في منطقة وادي دربات بولاية ‎طاقة وهو مفارق للحياة.

كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف في محافظة شمال الباطنة من العثور على أحد المفقودين في مجرى وادي عاهن بولاية صحار، وهو مفارق للحياة.

انقاذ 3 أطفال 

وأمس السبت، قالت هيئة الدفاع المزني والإسعاف إن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة ‫شمال الشرقية استجابت لبلاغ حول غرق ثلاثة أطفال بمجرى وادي قفيفة بولاية ‫إبراء.

وجرى إخراج الأطفال الثلاثة من قِبل المواطنين، اثنان منهم بحالة صحية جيدة، وتعاملت فرق الإسعاف التابعة للهيئة مع الطفل الثالث ونقله إلى المستشفى وهو مفارق للحياة.

وسبق أن حذرت الأرصاد العمانية، من زيادة فرص هطول الأمطار اليوم الأحد وما قد يصاحبها من جريان للأودية والشعاب.

كما دعت الأرصاد، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في عبور الأودية ومراقبة الأطفال وعدم اقترابهم من مجاري الأودية والبرك المائية.

وكانت مناطق شاسعة من سلطنة عمان، قد تعرضت في الأيام القليلة الماضية لمنخفض جوي قوي، تسبب في تداعيات وأضرار بالغة في المنشآت الخدمية في السلطنة، أطلق عليه “منخفض المونسون“.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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