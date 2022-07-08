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منخفض المونسون.. تنبيهات وتحذيرات هامة جدا من الأرصاد العمانية حول حالة الطقس خلال أيام العيد

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
منخفض المونسون watanserb.com
منخفض المونسون

وطن- أصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان التنبيه رقم (3) كشفت فيه عن حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك في السلطنة التي تقع تحت تأثير “منخفض المونسون”.

وقالت الهيئة في بيان لها أنه “نظراً لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمتر تهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر”.

ونشرت الهيئة تفاصيل التنبيه حسب الأيام، موضحة أن يوم السبت أول أيام العيد سيشهد “انتشار السحب بشكل متفرق مع أجواء غائمة جزئيا على معظم محافظات سلطنة عمان وفرص هطول الأمطار بمشيئة الله تدريجيا خلال النهار وفترات الظهيرة والمساء، تتركز بشكل أفضل على الأجزاء الجبلية لمحافظات مسقط ، ظفار ، شمال الشرقية ، جنوب الشرقية ، الداخلية ،جنوب الباطنة ، شمال الباطنة البريمي والظاهرة.”

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التأثير المتوقع

أوضحت الهيئة أنه من المتوقع “هطول أمطار تتراوح ما بين 20 إلى 60 مليمتر تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مع تساقط حبات البرد. هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح بين 30 إلى 70 كم/ساعة قد تؤدي أحيانا إلى تطاير المواد غير الثابتة. انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار الرعدية وتصاعد الغبار والأتربة. البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار ومتوسط الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترين”.

أما فيما يتعلق بيومي الأحد والاثنين ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك ، فغنه “خلال يوم الأحد ستزداد فرص هطول الأمطار بشكل متفاوت الغزارة على معظم محافظات السلطنة، وسيضعف تأثير الحالة الجوية بمشيئة الله تدريجيا يوم الإثنين مع بقاء فرص هطول الأمطار بشكل متفرق، ونشاط بعض السحب الركامية الماطرة على جبال الحجر ومحافظة ظفار”.

التأثير المتوقع ليومي الأحد والإثنين

توقعت الهيئة “هطول أمطار تتراوح ما بين 30 إلى 80 مليمتر تؤدي لجريان الأودية والشعاب مع تساقط لحبات البرد”، بالإضافة إلى “هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح ما بين 40 الى 80 كم/ساعة قد تؤدي إلى تطاير المواد غير ثابتة”.

كما نوهت إلى “انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار الرعدية وتصاعد الأتربة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له 4 استار ومتوسط الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترين.”

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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