خبراء: هذه أسوأ أطعمة يجب تجنبها في الصباح

وطن– بالنسبة للأشخاص الذين يستمتعون بوجبة الإفطار كجزء من روتينهم الصباحي، يمكن أن يوفر تناول وجبة متوازنة طاقة طويلة الأمد لتزويدك بالطاقة طوال اليوم.

ومع ذلك، فإن العديد من الأطعمة التي يتم تناولها عادة في وجبة الإفطار ليست بالضرورة صحية للغاية وقد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو مشاكل أخرى.

حسب مجلة نيوزويك تفتقر العديد من أطعمة الإفطار إلى العناصر الغذائية الهامة.

ويمكن أن تجعلك تشعر بالجوع قبل وجبتك التالية، وفقًا لأخصائية التغذية الأسترالية هولي ووترز.



الأطعمة الغنية بالسكر والدهون

تقول ووترز: “بعض الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون والصوديوم المضافة، مما يجعلك تشعر بالخمول والشبع بعدم الراحة.

وأضافت”على المدى الطويل، يزيد هذا من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان”.



وفقا لأخصائية التغذية جارلين جونز، من بين أسوأ أطعمة الإفطار التي يجب تجب تناولها في الصباح هي:

حبوب الإفطار

الزبادي

منتجات الدقيق المكرر ،مثل الخبز الأبيض والفطائر والبسكويت

وأضافت جونز: “إن الحبوب السكرية ومعجنات الإفطار ومشروبات القهوة السكرية مليئة بالسكريات البسيطة ويمكن أن تتحول إلى سعرات حرارية بسرعة أكبر وهذا يمكن أن يؤدي إلى آثار صحية سلبية.”

بعد تناول هذه الأطعمة، يقوم الجسم بهضم الكربوهيدرات التي تحتويها بسرعة مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.”

وتابعت: “تحتوي هذه الأطعمة أيضًا على نسبة منخفضة من البروتين والألياف.”

وأضافت “مما يبطئ عملية الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. كما يرتبط الاستهلاك الزائد للسكر المضاف بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والسرطان. “

كما أشارت المجلة إلى أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة – مثل الكعك والمعجنات والبطاطس المقلية والأطعمة المقلية واللحوم الحمراء والحليب والزبدة أو السمن – ليست أيضًا خيارات الإفطار الأكثر صحة.

وتقول ووترز في هذا الإطار”يمكن للدهون غير الصحية المشبعة أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.”

تحفز الأطعمة الدهنية التقلصات في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تبطئ إفراغ المعدة، وتزيد من فرصة الإصابة بالإمساك، أو قد تسرع من حركة إفراغ المعدة، مما يؤدي إلى حدوث الإسهال أو تفاقمه.

تميل الأطعمة الغنية بالزيوت المكررة والدهون المضافة أيضًا إلى أن تكون منخفضة في الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

تساعد الأطعمة الغنية بالمغذيات على تعزيز مستويات الطاقة لديك والحفاظ عليها، مما يبقيك نشيطًا في يومك.



عادةً ما تكون اللحوم المصنعة، مثل لحم الخنزير المقدد والنقانق ولحم الخنزير، غنية بالدهون المشبعة وكذلك الصوديوم أو الملح.

تقول جونز في هذا الإطار: “إذا تناولت هذه اللحوم بشكل متكرر، فقد تزيد من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية”.

خيارات صحية لوجبة الفطور

تشمل الخيارات الصحية مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالألياف والبروتين النباتي والكربوهيدرات المهضومة ببطء والدهون الصحية، وفقًا لواترز.

كما نصحت كذلك باستبدل الحبوب السكرية بالشوفان الملفوف، مع اختيار فاكهة كاملة بدلاً من تحويلها إلى عصير.

