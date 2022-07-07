منخفض المونسون .. لقطات تحبس الأنفاس لاحتراق أبراج كهرباء في سلطنة عمان

وطن – تداول نشطاء على موقع تويتر، لقطات وُصفت بأنها تحبس الأنفاس، تظهر اندلاع النيران في أبراج كهرباء في عمان بسبب منخفض المونسون الذي يضرب السلطنة حاليا.

وتتعرض مناطق شاسعة من سلطنة عمان، لمنخفض جوي قوي، تسبب في تداعيات وأضرار بالغة في المنشآت الخدمية في السلطنة.

وبينت تلك اللقطات النيران وهي تندلع بشكل مروع، في أبراج الكهرباء في وادي السحتن بولاية الرستاق.

مشاهد مروعة لاشتعال أبراج كهرباء جراء السيول في #وادي_السحتن بـ #سلطنة_عمان pic.twitter.com/t08u62UNpK — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 7, 2022

كما شوهدت الكثير من المناطق في سلطنة عمان، وهي تتعرض لأمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مصحوبة برياح قوية ناجمة عن السحب الرعدية التي ضربت السلطنة.

وكانت صور الأقمار الاصطناعية، قد أظهرت صباح الخميس، تأثر أجزاء واسعة من المُحافظات الشمالية من سلطنة عمان لسُحب مُمطرة وبخاصةً على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والداخلية وشمال الباطنة، متأثرة بمنخفض المونسون.

وأثيرت توقعات بأن تمتد الأمطار لتشمل أجزاء من محافظات جنوب الباطنة وجنوب الشرقية والظاهرة والوسطى وظفار، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

وتعمل هذه العوامل الجوية إلى تدفق كميات من السُحب الرُكامية للمناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان ويُخشى على إثرها من تشكل السيول والسيول المُفاجئة في بعض المناطق.

في السياق، أفادت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف استجابت بمحافظة الداخلية، بأنها استجابت لبلاغ حول احتجاز ٤ أشخاص بينهم أطفال في منزل بإحدى القرى بجبل شمس، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وأكدت إدارة الدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذهم وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة.

استجابت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية لبلاغ حول احتجاز (٤) أشخاص بينهم أطفال في منزل بإحدى القرى بجبل شمس، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار ،حيث تمكنت الفرق من إنقاذهم وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/NQG8DU8xQR — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 7, 2022

وفي هذا الصدد، فقد أصدر “طقس العرب” مجموعة من التوصيات الهامة التي يجب أخذها بجدية بشأن الأحوال الجوية الحالية، أهمها ضرورة الانتباه من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والشعاب والمناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان ومناطق تجمع المياه المُعتادة.

وطالب أيضًا بضرورة الانتباه من ذات المخاطر والابتعاد عن الأودية، وتثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية والتي تأتي بشكل مؤقت ومُفاجئ.