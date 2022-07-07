منخفض المونسون.. لحظة إنقاذ أطفال عمانيين علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه بجبل شمس (شاهد)

وطن – أعلن الدفاع المدني في سلطنة عمان عن تمكن فرق الإنقاذ والإسعاف من إنقاذ 3 أشخاص علقوا بمركبتهم في مجرى وادي شياع بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” بأن جميع من تم إنقاذهم بصحة جيدة.

كما دعا الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #جنوب_الشرقية تتمكن من إنقاذ (٣) أشخاص إثر احتجاز مركبتهم في مجرى وادي شياع بولاية #صور ،وجميعهم بصحة جيدة.

وتدعو الهيئة الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة. pic.twitter.com/2cXL1HZ3rQ — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 7, 2022

كما أكد في تغريدة أخرى، بأن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف استجابت بمحافظة الداخلية لبلاغ حول احتجاز (٤) أشخاص بينهم أطفال في منزل بإحدى القرى بجبل شمس، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وأكد ان فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذهم وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة.

استجابت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #الداخلية لبلاغ حول احتجاز (٤) أشخاص بينهم أطفال في منزل بإحدى القرى بجبل شمس، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار ،حيث تمكنت الفرق من إنقاذهم وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/NQG8DU8xQR — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 7, 2022

السلطات العمانية تحذر

وكانت السلطات العمانية بالتزامن مع تأثر السلطنة بـ”منخفض مونسون”، قد أصدرت تحذيرات شديدة بأخذ الحيطة والحذر خاصة في أيام الخميس، والجمعة، والسبت.

هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أصدرت تحذيراتها للمواطنين نظرا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها الخميس، ويومي الجمعة والسبت.

وأوضح بيان الهيئة الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن هذه الأمطار قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمترًا.

ولذلك تهيب هيئة الطيران المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

نظرا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها غدا الخميس ويومي الجمعة والسبت والتي قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمترًا تهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 6, 2022

طقس الخميس 7 يوليو

بينما أفادت الأرصاد العمانية في بيانها باستمرار تدفق السحب من بحر عمان وبحر العرب على معظم محافظات السلطنة خلال اليوم الخميس.

مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والداخلية وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى وظفار.)

تنبيه بغزارة الأمطار (2) عن الحالة الجوية المتوقعة في السلطنة خلال يوم الخميس واليومين القادمين. pic.twitter.com/rTl7iMhafz — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 6, 2022

الجمعة 8 يوليو 2022 والسبت أول أيام العيد

وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت، فإنه بحسب تقرير الأرصاد العمانية. يستمر تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من الهند على معظم محافظات السلطنة.

والذي سيؤدي إلى تدفق السحب بشكل متفرق مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية. والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى وظفار، وأجزاء من محافظة مسندم.)