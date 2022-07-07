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منخفض المونسون.. لحظة إنقاذ أطفال عمانيين علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه بجبل شمس (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
منخفض المونسون watanserb.com
إنقاذ 3 أطفال علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء منخفض المونسون

وطن – أعلن الدفاع المدني في سلطنة عمان عن تمكن فرق الإنقاذ والإسعاف من إنقاذ 3 أشخاص علقوا بمركبتهم في مجرى وادي شياع بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.

وأوضح الدفاع المدني في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” بأن جميع من تم إنقاذهم بصحة جيدة.

كما دعا الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

كما أكد في تغريدة أخرى، بأن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف استجابت بمحافظة الداخلية لبلاغ حول احتجاز (٤) أشخاص بينهم أطفال في منزل بإحدى القرى بجبل شمس، وذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار.
وأكد ان فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذهم وتسليمهم إلى ذويهم، وهم بصحة جيدة.

السلطات العمانية تحذر

وكانت السلطات العمانية بالتزامن مع تأثر السلطنة بـ”منخفض مونسون”، قد أصدرت تحذيرات شديدة بأخذ الحيطة والحذر خاصة في أيام الخميس، والجمعة، والسبت.

هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أصدرت تحذيراتها للمواطنين نظرا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها الخميس، ويومي الجمعة والسبت.

وأوضح بيان الهيئة الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن هذه الأمطار قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمترًا.

ولذلك تهيب هيئة الطيران المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

طقس الخميس 7 يوليو

بينما أفادت الأرصاد العمانية في بيانها باستمرار تدفق السحب من بحر عمان وبحر العرب على معظم محافظات السلطنة خلال اليوم الخميس.

مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والداخلية وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى وظفار.)

الجمعة 8 يوليو 2022 والسبت أول أيام العيد

وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت، فإنه بحسب تقرير الأرصاد العمانية. يستمر تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من الهند على معظم محافظات السلطنة.

والذي سيؤدي إلى تدفق السحب بشكل متفرق مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية. والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى وظفار، وأجزاء من محافظة مسندم.)

المصدروكالة الأنباء العمانية الرسمية + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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