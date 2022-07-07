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رياضة

فيوتشر بطلاً لكأس الرابطة المصرية بعد فوزه العريض على غزل المحلة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
احتفال فريق فيوتشر بكأس الرابطة المصرية للأندية watanserb.com
احتفال فريق فيوتشر بكأس الرابطة المصرية للأندية

وطن – توج فريق فيوتشر بلقب كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه العريض على غزل المحلة بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

وافتتح فيوتشر أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال33 عن طريق كريم نيدفيد، ليضيف سعد سمير الهدف الثاني في الدقيقة ال37، ويتمكن الفريق من إنهاء مجريات الشوط الأول أمام نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين دون رد.

مباراة فيوتشر وغزل المحلة

كما وعزز فريق فيوتشر التقدم في النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة ال60، كما وسجل محمد فاروق الهدف الرابع في الدقيقة ال65. وجاء الهدف الخامس من توقيع مروان محسن في الدقيقة ال78.

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واكتفى فريق غزل المحلة بهدف وحيد للفريق داخل شباك فيوتشر في المباراة النهائية بالوقت البديل على نهاية اللقاء، عن طريق يحيى حامد.

كما ويعد التتويج الأول لفريق فيوتشر بعد أكثر من عقد على تأسيس النادي، بينما فشل منافسه غزل المحلة في حصد ثاني ألقابه بعد الفوز بالدوري الممتاز في موسم 1972-1973.

وكان الإسماعيلي (الدراويش)، تمكن من حصد المركز الثالث من بطولة كأس الرابطة للأندية، بعد نجاحه في الفوز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

تشكيلة فريق فيوتشر

ولعب المدرب علي ماهر المباراة النهائية بتشكيلة أساسية أمام غزل المحلة، فقد جاء في حراسة المرمى محمود جنش.

وفي دفاع الفريق كلاً من: سعد سمير، عمر كمال، محمود مرعي، جوزيف نجويم، لكن في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، كريم نيدفيد، محمود شعبان، محمد فاروق، أحمد رفعت، غنام محمد، كما واعتمد في خط الهجوم على اللاعب أحمد عاطف.

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تشكيلة غزل المحلة

ودخل المدرب مصطفى عبده المباراة بتشكيلة أساسية أمام فيوتشر، حيث تواجد في حراسة المرمى عمرو شعبان.
وفي دفاع التشكيلة كلاً من: هاني عادل، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، إيهاب سمير. كما وتواجد في خط الوسط كلاً من اللاعبين، حميدو ماو، أحمد النادري، إبراهيما كونيه، هشام عادل، باولن فوافي.

واعتمد المدرب في خط الهجوم على اللاعب عبده يحيى كرأس حربة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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