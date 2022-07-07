فيوتشر بطلاً لكأس الرابطة المصرية بعد فوزه العريض على غزل المحلة (فيديو)

وطن – توج فريق فيوتشر بلقب كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه العريض على غزل المحلة بخماسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” استاد القاهرة الدولي”.

وافتتح فيوتشر أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال33 عن طريق كريم نيدفيد، ليضيف سعد سمير الهدف الثاني في الدقيقة ال37، ويتمكن الفريق من إنهاء مجريات الشوط الأول أمام نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين دون رد.

مباراة فيوتشر وغزل المحلة

كما وعزز فريق فيوتشر التقدم في النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة ال60، كما وسجل محمد فاروق الهدف الرابع في الدقيقة ال65. وجاء الهدف الخامس من توقيع مروان محسن في الدقيقة ال78.

كأس الرابطة المحترفة في فيوتشر 🏆 لحظة تتويج فيوتشر بأول كأس في تاريخ الفريق🎉 pic.twitter.com/zsZphdEGxd — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 7, 2022

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واكتفى فريق غزل المحلة بهدف وحيد للفريق داخل شباك فيوتشر في المباراة النهائية بالوقت البديل على نهاية اللقاء، عن طريق يحيى حامد.

كما ويعد التتويج الأول لفريق فيوتشر بعد أكثر من عقد على تأسيس النادي، بينما فشل منافسه غزل المحلة في حصد ثاني ألقابه بعد الفوز بالدوري الممتاز في موسم 1972-1973.

📷لحظة صعود لاعبي فيوتشر لمنصة التتويج، والتقاط الصور التذكارية مع قائد فيوتشر سعد سمير وبحوزته الكأس 🏆 pic.twitter.com/uvDPrFku88 — FilGoal (@FilGoal) July 7, 2022

وكان الإسماعيلي (الدراويش)، تمكن من حصد المركز الثالث من بطولة كأس الرابطة للأندية، بعد نجاحه في الفوز على إنبي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

تشكيلة فريق فيوتشر

ولعب المدرب علي ماهر المباراة النهائية بتشكيلة أساسية أمام غزل المحلة، فقد جاء في حراسة المرمى محمود جنش.

ولِد كبيراً وفي عامه الأول يسطر تاريخاً جديداً. 🔴⚫️

تهانينا لنادي فيوتشر وذلك لتتويجه بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة. 🇪🇬🏆#رابطة_الأندية_المحترفة | #EPL | #EPLCup pic.twitter.com/JTugxY3TWd — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 7, 2022

وفي دفاع الفريق كلاً من: سعد سمير، عمر كمال، محمود مرعي، جوزيف نجويم، لكن في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، كريم نيدفيد، محمود شعبان، محمد فاروق، أحمد رفعت، غنام محمد، كما واعتمد في خط الهجوم على اللاعب أحمد عاطف.

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تشكيلة غزل المحلة

ودخل المدرب مصطفى عبده المباراة بتشكيلة أساسية أمام فيوتشر، حيث تواجد في حراسة المرمى عمرو شعبان.

وفي دفاع التشكيلة كلاً من: هاني عادل، معاذ الحناوي، محمد فتح الله، إيهاب سمير. كما وتواجد في خط الوسط كلاً من اللاعبين، حميدو ماو، أحمد النادري، إبراهيما كونيه، هشام عادل، باولن فوافي.

الروح الرياضية فوق كل شيء 👏 لاعبو فيوتشر يقفون في ممر شرفي للاعبي غزل المحلة 🤝 pic.twitter.com/vAHiA0meIN — FilGoal (@FilGoal) July 7, 2022

واعتمد المدرب في خط الهجوم على اللاعب عبده يحيى كرأس حربة.

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