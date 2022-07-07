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الهدهد

“فيديو” جريان “وادي السحتن” الذي توفي فيه أطفال الرستاق بسلطنة عمان

باسل النجار
كتب باسل النجار
وادي السحتن في سلطنة عمان watanserb.com
وادي السحتن في سلطنة عمان

وطن- كشفت السلطات العمانية عن وفاة 3 أطفال غرقا في أودية ولاية “الرستاق” في محافظة جنوب الباطنة، الخميس، بمنطقة “حي السرح”، جراء السيول التي اجتاحت الأودية بسبب “منخفض المونسون”.

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية، فقد غرق طفلين أحدهما بعمر ٩ سنوات والآخر يناهز العاشرة بـ”حيّ السرح” بولاية الرستاق في تجمعات مائية.

وتم انتشال الطفلين ـ بحسب البيان ـ من قِبل المواطنين وهما مفارقين للحياة.

كما أفاد البيان بغرق طفل آخر يبلغ من العمر ٦ سنوات، بوادي “بني عوف” بولاية الرستاق، وتم العثور عليه وهو مفارقٌ للحياة أيضا.

من جانبها أفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، أن فرق الإنقاذ بمحافظة جنوب الباطنة تعاملت، مع بلاغ غرق طفلين في مجرى “وادي السحتن” بمنطقة “حي السرح” بولاية الرستاق.

وتابع بيان الهيئة موضحا:”حيث تم انتشالهم من قبل المواطنين وإسعافهم للمستشفى مفارقين للحياة.”

ونعى العديد من العمانيين على تويتر وفاة الأطفال الثلاثة، وعبر النشطاء عن حزنهم الكبير لفقد هؤلاء الأطفال وتضامنهم الكامل مع أسرهم.

منخفض المونسون.. لحظة إنقاذ أطفال عمانيين علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه بجبل شمس (شاهد)

وكتب ماجد الجابري:”لا حول ولا قوة إلا بالله.. هذي هيه الاخبار إلي ما نتمنى نسمعها وقت الأمطار.. نسأل الله أن يلهم أهلهم و ذويهم الصبر والسلوان.”

فيما دون ناشط آخر:”هذا إهمال البكاء لن يرجعهم للحياة.. أتمنى منع أولياء أمورهم من الانجاب ليس هناك سبب في ترك أطفال دون رقابة.”

وأرجع ناشط آخر أيضا الذنب على أولياء أمورهم بقوله:”لاحول ولاقوه الاباالله الله يرحمهم.. يارب وهذا كله من الوالدين مامعهم اهتمام بأبنائهم.”

وادي السحتن بولاية الرستاق

ونشر ناشطون فيديو يوضح جريان “وداي السحتن” بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة، جراء الأمطار والسيول الجارفة التي تسبب بها المنخفض.

وأظهر المقطع جريان عنيف للمياه التي تحولت لسيول جارفة، ما يكشف عن الخطر الكبير في هذه المنطقة وسبب وفاة أطفال الرستاق.

منخفض المونسون

وتتعرض مناطق شاسعة من سلطنة عمان، لمنخفض جوي قوي أطلق عليه اسم “منخفض المونسزن”، تسبب في تداعيات وأضرار بالغة في المنشآت الخدمية في السلطنة.

وشوهدت الكثير من المناطق في سلطنة عمان، وهي تتعرض لأمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مصحوبة برياح قوية ناجمة عن السحب الرعدية التي ضربت السلطنة.

وكانت صور الأقمار الاصطناعية، قد أظهرت صباح الخميس، تأثر أجزاء واسعة من المُحافظات الشمالية من سلطنة عمان لسُحب مُمطرة وبخاصةً على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والداخلية وشمال الباطنة، متأثرة بمنخفض المونسون.

وأثيرت توقعات بأن تمتد الأمطار لتشمل أجزاء من محافظات جنوب الباطنة وجنوب الشرقية والظاهرة والوسطى وظفار، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

منخفض المونسون.. تطورات الحالة المطرية بسلطنة عمان وتحذير هام من استخدام الأجهزة الإلكترونية

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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