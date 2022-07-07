“فيديو” جريان “وادي السحتن” الذي توفي فيه أطفال الرستاق بسلطنة عمان

وطن- كشفت السلطات العمانية عن وفاة 3 أطفال غرقا في أودية ولاية “الرستاق” في محافظة جنوب الباطنة، الخميس، بمنطقة “حي السرح”، جراء السيول التي اجتاحت الأودية بسبب “منخفض المونسون”.

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية، فقد غرق طفلين أحدهما بعمر ٩ سنوات والآخر يناهز العاشرة بـ”حيّ السرح” بولاية الرستاق في تجمعات مائية.

غرق طفلين أحدهما بعمر ٩ سنوات والآخر يناهز العاشرة بحيّ السرح بولاية الرستاق في تجمعات مائية وتم انتشالهما من قِبل المواطنين وهما مفارقين للحياة، وغرق طفل يبلغ من العمر ٦ سنوات بوادي بني عوف بولاية الرستاق وتم العثور عليه وهو مفارقٌ للحياة#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) July 7, 2022

وتم انتشال الطفلين ـ بحسب البيان ـ من قِبل المواطنين وهما مفارقين للحياة.

كما أفاد البيان بغرق طفل آخر يبلغ من العمر ٦ سنوات، بوادي “بني عوف” بولاية الرستاق، وتم العثور عليه وهو مفارقٌ للحياة أيضا.

من جانبها أفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، أن فرق الإنقاذ بمحافظة جنوب الباطنة تعاملت، مع بلاغ غرق طفلين في مجرى “وادي السحتن” بمنطقة “حي السرح” بولاية الرستاق.

وتابع بيان الهيئة موضحا:”حيث تم انتشالهم من قبل المواطنين وإسعافهم للمستشفى مفارقين للحياة.”

🔺 تعاملت فرق الإنقاذ بمحافظة #جنوب_الباطنة مع بلاغ غرق طفلين في مجرى وادي السحتن بمنطقة حي السرح بولاية #الرستاق حيث تم انتشالهم من قبل المواطنين وإسعافهم للمستشفى مفارقين للحياة.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 7, 2022

ونعى العديد من العمانيين على تويتر وفاة الأطفال الثلاثة، وعبر النشطاء عن حزنهم الكبير لفقد هؤلاء الأطفال وتضامنهم الكامل مع أسرهم.

وكتب ماجد الجابري:”لا حول ولا قوة إلا بالله.. هذي هيه الاخبار إلي ما نتمنى نسمعها وقت الأمطار.. نسأل الله أن يلهم أهلهم و ذويهم الصبر والسلوان.”

فيما دون ناشط آخر:”هذا إهمال البكاء لن يرجعهم للحياة.. أتمنى منع أولياء أمورهم من الانجاب ليس هناك سبب في ترك أطفال دون رقابة.”

وأرجع ناشط آخر أيضا الذنب على أولياء أمورهم بقوله:”لاحول ولاقوه الاباالله الله يرحمهم.. يارب وهذا كله من الوالدين مامعهم اهتمام بأبنائهم.”

وادي السحتن بولاية الرستاق

ونشر ناشطون فيديو يوضح جريان “وداي السحتن” بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة، جراء الأمطار والسيول الجارفة التي تسبب بها المنخفض.

وأظهر المقطع جريان عنيف للمياه التي تحولت لسيول جارفة، ما يكشف عن الخطر الكبير في هذه المنطقة وسبب وفاة أطفال الرستاق.

منخفض المونسون

وتتعرض مناطق شاسعة من سلطنة عمان، لمنخفض جوي قوي أطلق عليه اسم “منخفض المونسزن”، تسبب في تداعيات وأضرار بالغة في المنشآت الخدمية في السلطنة.

وشوهدت الكثير من المناطق في سلطنة عمان، وهي تتعرض لأمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول، مصحوبة برياح قوية ناجمة عن السحب الرعدية التي ضربت السلطنة.

وكانت صور الأقمار الاصطناعية، قد أظهرت صباح الخميس، تأثر أجزاء واسعة من المُحافظات الشمالية من سلطنة عمان لسُحب مُمطرة وبخاصةً على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والداخلية وشمال الباطنة، متأثرة بمنخفض المونسون.

وأثيرت توقعات بأن تمتد الأمطار لتشمل أجزاء من محافظات جنوب الباطنة وجنوب الشرقية والظاهرة والوسطى وظفار، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بالرعد أحياناً.