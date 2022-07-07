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طرق الحج القديمة.. رحلات محفوفة بالمخاطر والتعب (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
طرق الحج القديمة watanserb.com
طرق الحج القديمة

وطن– سلك حجاج بيت الله الحرام قديماً 3 طرق قبل التطور الحاصل في عصرنا الحديث، إذ قطع الحجاج آلاف الأميال إلى مكة المكرمة عبر طرق قديمة كانت تعرف في الماضي بطرق الحج.

وسلط تقرير مصور لقناة “السعودية“، الضوء على أبرز هذه الطرق والمشاق التي كان الذاهبون لأداء فريضة الحج يواجهونها، وهي رحلات محفوفة بالمخاطر والتعب.

“طريق التبوكية”

ومن هذه الطرق طريق الحج الشامي، فبعد فتح الشام واستقرارها تدفق الحجيج إلى مكة المكرمة عبر طريق الحج الشامي.

وينفرد هذا الطريق عن غيره بالأقدمية وأطلق عليه في صدر الإسلام اسم ” طريق التبوكية” نسبة إلى مدينة تبوك.

ويعود تاريخ طريق الحج الشامي إلى بداية انتشار الإسلام في بلاد الشام ثم في آسيا الصغرى، وما جاورها.

وكان يمثل أهمية خاصة للسلطان العثماني، الذي كان يُهيّأ للمحمل الشامي الذي يسير عليه ما يلزم ويعيِّن له أميراً للحج قد يكون من أمراء البدو أو كبيراً من الدمشقيين أو والي دمشق بالذات.

وكان المسلسل السوري “الخوالي” الذي عرض قبل ربع قرن صور حالة المحمل الشامي وطريقة خروجه.

كما بين الاهتمام السلطاني العثماني بهذا الطقس الذي استمر لمئات السنين حتى اختفى في أوائل القرن الماضي.

طريق الحج المصري

وأشار التقرير الذي زود بخرائط جغرافية للطرق التي سلكها الحجاج إلى طريق آخر لا يقل أهمية عن الطريق الشامي. وهو طريق “الحج المصري” ويضم عدداً من القلاع والحصون التي كانت –بحسب المصدر- شاهدة على تاريخ الإسلام وتوحيد الدولة السعودية.

وكان يسلك هذا الطريق حجاج مصر رفقة حجاج ليبيا والمغرب العربي
وأقيمت على طرق الحج هذه منشآت عدة. مثل المحطات والمنازل والمرافق الأساسية من برك وآبار وعيون وسدود وخانات ومساجد وأسواق.

كما أقيمت على هذه الطرق الأعلام والمنارات والأميال التي توضح مسار تلك الطرق وتفرعاتها.

“رحلات الحج اليمني”

ومن الطرق الشهيرة في رحلات الحج الطريق اليمني وتوافد حجاج اليمن إلى الأراضي المقدسة عبر طرق فرعية متعددة، وكانوا يأتون من “عدن” و”تعز” و”صنعاء” و”زبيد” و”صعدة” في شمال اليمن. وكانت طرق هذه المدن تلتقي بنقاط معينة.

طرق أخرى قديمة للحج

وثمة طرق أخرى قديمة للحج لم يذكرها التقرير، ومنها طريق “الحج الكوفي” والطريق البصري والطريق العماني، وهي طرق تتصل في نقاط رئيسية أو بواسطة طرق فرعية.

ولقيت طرق الحج هذه – وهي أيضاً طرق القوافل التجارية- عناية فائقة من قبل الخلفاء المسلمين والأمراء والوزراء والأعيان ومن محبي الخير التجار والوجهاء على مر العصور.

وبعضها استمر استخدامه حتى عهد قريب، فيما اندثر بعضها الآخر بسبب الظروف المناخية والاقتصادية والهجرات السكانية.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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