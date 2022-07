إيلون ماسك أنجب 9 أطفال من 3 نساء .. أسرار حياة الملياردير الخاصة (صور)

وطن – أظهرت وثائق محكمة حصل عليها موقع Business Insider أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، أنجب طفلين من شيفون زيليس، البالغة من العمر 36 عامََا، قبل أسابيع من إنجابه طفل ثان مع المغنية كلير باوتشر، المعروفة باسم غرايمز.

وبهذا اصبح ماسك أباً لتسعة أطفال معروفين، من بينهم خمسة أطفال من زوجته الأول، الكاتبة الكندية جوستين ويلسون، واثنان من المغنية غرايمز.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أهم المحطات في حياة إيلون ماسك من طفل تعرض للتنمر إلى أغنى رجل في العالم وصولا إلى حياته العاطفية.

كيف أنجب تسعة أطفال من ثلاث نساء وطلق مرات متعددة؟

التقى ماسك بزوجته الأولى، جوستين ويلسون، البالغة من العمر الآن 49 عاما، بينما كانا يدرسان في جامعة كوينز، وتزوجا في عام 2000.

وفقد الزوجان بشكل مأساوي ابنهما البالغ من العمر 10 أسابيع، نيفادا ألكساندر، في عام 2002 نتيجة إصابته بمتلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).

ثم أنجبا بالتلقيح الصناعي توأمين ثم ثلاثة توائم وفي عام 2008، انفصل ماسك عنها.

تمكن أطفالهم الخمسة إلى حد كبير من البقاء بعيدًا عن دائرة الأضواء، على الرغم من أنه تم الكشف في عام 2018 أن جميعهم يتلقون تعليمهم في مدرسة أنشأها والدهم في مقر شركته SpaceX في هوثورن، كاليفورنيا.

بعد انفصاله عن ويلسون، بدأ ماسك في مواعدة الممثلة البريطانية تالولا رايلي.



وفي عام 2010، تزوج الثنائي لكنهما انفصلا بعد عامين، وتزوجا مرة أخرى عام 2013، لينفصلا بعد 3 أعوام.

كما واعد مسك الممثلة آمبر هيرد، البالغة من العمر 35 عامًا، لعدة أشهر في أواخر عام 2016 وانفصلا في أوائل عام 2017.

أخبر ماسك مجلة رولينج ستون في عام 2017 أنه كان “مغرمًا جدا” بهيرد.



بدأ ماسك بعد ذلك في مواعدة المغنية الكندية غرايمز في أبريل 2018، قبل شهر من ظهورهما لأول مرة على السجادة الحمراء في Met Gala.

وفي كانون يناير 2020، أعلنت أنها حامل من ماسك بطفلها الأول عندما شاركت صورة على الانستغرام.

بعد أكثر من عام بقليل من ولادة ابنهما، الذي يبلغ الآن 23 شهرًا، أخبر ماسك موقع “Page six”، أنه “شبه منفصل” عن شريكته غرايمز وأنهما “لا يزالان يحبان بعضهما البعض، يريان بعضهما البعض بشكل متكرر وبينهما علاقة طيبة”.

في ديسمبر، انتقلت غرايمز من منزلها في لوس أنجلوس إلى عقار في أوستن، تكساس. حيث تقيم حاليًا في “حي هادئ” يقع على بعد “مسافة قصيرة من مصنع Tesla.

ثم كانت لهما طفلة تدعى Exa Dark Sideræl أُنجبت عن طريق أم بديلة.

وقد أوضح الثنائي لمجلة Vanity Fair أن وضعهما المنفصل الحالي هو الأفضل لكليهما. موضحين أن لكل منهما احتياجات مختلفة.

كما قالت غرايمز إنها مصممة على الحفاظ على خصوصية حياة ابنتها قدر الإمكان – على عكس ابنها الذي ظهر عدة مرات على حسابات والده على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر علنًا معه في عدة مناسبات.

علاقة سرية وولادة توأم

ظهرت مؤخرا وثائق محكمة جديدة تشير إلى أن ماسك، أنجب طفلين من علاقته بمسؤولة تنفيذية كبيرة في شركته نيورالينك.



قدم الثنائي التماسا لتغيير اسم طفليهما التوأم إلى “اسم عائلة والدهما واحتواء اسم عائلة والدتهما كجزء من الاسم الأوسط لهما”.

حياة غامضة

بصرف النظر عن حياته المعقدة في المواعدة، فإن حالة ماسك المعيشية هي أيضًا غامضة إلى حد ما.

من غير الواضح حاليًا أين يعيش الملياردير الأميركي – الذي تقدر ثروته الصافية بحوالي 221 مليار دولار.

أعلن العام الماضي أنه قام يبيع جميع الممتلكات المادية تقريبًا، بما في ذلك العديد من العقارات في كاليفورنيا التي تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار – و 15 مليار دولار من أسهم Tesla.

يُقال كذلك أنه انتقل بعد ذلك إلى “منزل صغير” تبلغ مساحته 75 قدمًا مربعًا وتبلغ قيمته 50000 دولار.

طفولة صعبة

ولد ماسك في بريتوريا بجنوب إفريقيا عام 1971

والدته ماي كانت عارضة أزياء كندية وأخصائية تغذية ووالده إيرول كان يعمل مهندس إلكترونيات.

في طفولته، أجرى ماسك عملية جراحية لإزالة الزائدة الأنفية، لأن أطباء شعروا بالشك أنها تؤثر على قدرته على السمع، ولكن والدته أكّدت لهم لاحقا أن الأمر لا علاقة له بالزائدة الأنفية، وأن ولدها “يعيش في عالم آخر”،

بعد أن قام والداه بالطلاق في عام 1979، قرر ماسك العيش مع والده وفي مقابلة مع مجلة رولينغ ستون قال إن قراره بالانتقال للعيش مع والده “لم يكن فكرة جيدة”.

ووصف ماسك والده بأنه “إنسان شرير” مضيفا أنه على الرغم من أنه كان مسيئًا عاطفيا، إلا أنه لم يؤذيه جسديًا.

أصبح ماسك مهتمًا بالحوسبة وألعاب الفيديو، وبعمر 12 عاما، باع لعبة بسيطة تسمى بلاستر إلى مجلة تعنى بالشؤون التقنية بـ 500 دولار.

التعرض للتنمر

تعرض ماسك لحالات عديدة من التنمر والمضايقات في طفولته، وتم نقله مرة إلى مستشفى عندما قامت مجموعة من الأطفال برميه من على السلالم في شجار بينهم.

وعندما بدأ في أخذ دروس في الكاراتيه والجودو والمصارعة حتى يتعلم كيفية الدفاع عن نفسه، توقفت مشكلة تعرضه التنمر.

دراسته

بعد تخرجه من مدرسة بريتوريا للبنين الثانوية، قرر ماسك التقدم بطلب للحصول على جواز سفر كندي حتى يتمكن من الاقتراب من الولايات المتحدة.

وأثناء انتظار الموافقة، التحق بجامعة بريتوريا لمدة خمسة أشهر.

انتقل بعد ذلك إلى ساسكاتشوان، كندا، في عام 1989، حيث عاش مع ابن عمه الثاني لمدة عام تقريبا.

والتحق بجامعة كوينز في أونتاريو لمدة عامين قبل أن ينتقل إلى جامعة بنسلفانيا.حيث تخرج بدرجة بكالوريوس في علوم الفيزياء من كلية الفن والعلوم، وبكالوريوس في علوم الاقتصاد من مدرسة وارتون للأعمال التابعة لها عام 1995.

في نفس العام، بدأ ماسك رسالة الدكتوراه الخاصة به في الفيزياء التطبيقية وعلوم المواد في جامعة ستانفورد، لكنه لم يستمر في كتابة الرسالة لأنه تخلى عن الفكرة بعد يومين ليهتم بمجال ريادة الأعمال.

كيف اكتسب أشقاؤه شهرتهم وثروتهم؟

كانت والدة ماسك عارضة أزياء لأكثر من 50 عامًا، حيث ظهرت في حملات لمجلات مثل Time و Elle Canada و Vogue ولعلامات تجارية مثل Target.

كتبت أيضًا مذكراتها الخاصة في عام 2019، بعنوان: A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success.

وأثناء الترويج لمذكرتها، قالت أنها أدركت أن ماسك كان ‘عبقريًا’ في سن الثالثة.

أما شقيق ماسك كيمبال فهو صاحب مطعم وطاهي ورجل أعمال معروف.

أما بالنسبة لأخته توسكا، فهي تعمل كمخرجة أفلام في جنوب إفريقيا وقد صنعت لنفسها اسما مميزا في صناعة السينما.

وأخرجت أول فيلم روائي طويل لها بعنوان Puzzled في عام 2001.

وعمل شقيقها الأكبر كمنتج تنفيذي للفيلم، وقد أنتجت منذ ذلك الحين أكثر من عشرة أفلام وبرامج تلفزيونية.

كيف تحول إلى ملياردير؟

في عام 1995، أسس ماسك شركة برمجيات على شبكة الإنترنت تسمى Zip2 مع شقيقه كيمبال ورجل الأعمال جريج كوري.

تم تمويل الشركة من قبل مستثمرين وأنشأت دليلاً على الإنترنت يزود الصحف بالخرائط والاتجاهات.

أثناء عمله في الشركة، كشف ماسك لاحقا أنه لا يستطيع دفع الإيجار. لذلك غالبًا ما كان ينام على أريكة في مكتبه كما ذكر أنه عمل على الموقع “سبعة أيام في الأسبوع، طوال الوقت”.

في النهاية، اشترت شركة Compaq الشركة الناشئة مقابل 307 مليون دولار. ومن خلال البيع، حصل ماسك على 22 مليون دولار مقابل حصته البالغة 7 في المائة.

أسس ماسك شركة “أكس دوت كوم” وهي شركة خدمات مصرفية على الإنترنت.

بعد عام دمجها مع شركة مالية يملكها صديق له، نتج عن ذلك تكوين شركة التحويلات المالية السريعة PayPal.

وفي عام 2002 حصل ماسك على 165 مليون دولار نظير حصته في الشركة بعد بيعها إلى ebay مقابل 1.5 مليار.

بعد أن استوحى ماسك مشاريع من خطط جمعية المريخ والتي تتمثل في وضع دفينة على كوكب المريخ لاستنبات نباتات على الكوكب، حاول الحصول على صواريخ مجددة من روسيا.

وبعد أن قيل له إنه سيتعين عليه دفع 8 ملايين دولار لشراء الصواريخ قرر إنشاء شركة لبناء صواريخها الخاصة بأسعار معقولة. وبهذا أنفق 100 مليون لإنشاء شركة SpaceX.

أطلقت سبيس إكس صاروخها الأول، المسمى فالكون 1، في عام 2006، لكنه فشل في الوصول إلى مدار الأرض.

كما واجهت الشركة من جديد محاولتين فاشلتين قبل أن تصل بنجاح إلى المدار في عام 2008.

واصلت الشركة إطلاق سلسلة من أجهزة النقل الفضائي، بما في ذلك صاروخ فالكون 9. وأصبحت بالتالي واحدة من أنجح شركات تصنيع الطيران في العالم.

استثمر ماسك 6.5 مليون دولار – ليصبح المساهم الأكبر – في شركة Tesla Motors في عام 2004، وهي شركة سيارات كهربائية.

ارتفع سهم Tesla باستمرار منذ طرحه العام الأول في عام 2010.

واعتبارًا من عام 2021، وصلت القيمة السوقية للشركة إلى تريليون دولار.

كما أنشأ في عام 2016 شركة لإنتاج الطاقة من الشمس سماها “سولار سيتي”.