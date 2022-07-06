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منخفض المونسون.. تطورات جديدة في الساعات القادمة وهذا ما فعله بولاية جعلان بني بوعلي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
منخفض المونسون watanserb.com
آثار منخفض المونسون على ولاية جعلان بني بوعلي

وطن – نشر حساب “طقس العرب” مقطع فيديو يوثق آثار منخفض المونسون على ولاية جعلان بني بوعلي.

ووفقا للفيديو المنشور، فقد اغرقت مياه الامطار الكثيفة شوارع الولاية، حتى دخلت للعديد من المحلات التجارية.

ووثق الفيديو دخول المياه لأحد محلات الحلويات، حيث اتلفت المياه أطباق الحلويات التي تم تجهيزها بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

كما نشر الحساب مقطع آخر يوضح كمية الامطار التي نزلت على ولاية جعلان بني بوعلي.

وأظهر المقطع تحول الشوارع إلى ما يشبه البحر، في حين واجهت المركبات صعوبة كبيرة في عبور المياه التي غطت كل مكان.

تطورات منخفض المونسون

كما كشف “طقس العرب” عن تطورات منخفض المونسون ، مؤكدا وجود خلايا رعدية نشطة على مناطق جنوب الشرقية واغلبها قبالة السواحل.

كما أوضح وجود نشاط رعدي لاحق على أجزاء من الحجر والمناطق المجاورة لها قد تمتد لبعض السواحل بالاضافة لأجزاء من الامارات .

وأكد على ان النشاط المرتقب سيكون ليل اليوم، الأربعاء ونهار غد الخميس، وهو يظهر حاليا شمال بحر العرب.

موجة طقس سيء

ويتوقع أن تواجه سلطنة عمان، موجة طقس سيء خلال الأيام المقبلة بسبب هطول الأمطار الكثيف المتوقع والتي ستكون مصحوبة بسحب رعدية، وجريان للأودية مع تكون للسيول.

وبحسب محللين فإن التوقعات بشأن هذا المنخفض مربكة جداً بسبب نمط التأثير المضطرب لمنخفض المونسون.

وتشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من سلطنة عُمان بهذا المنخفض، خلال الأيام المقبلة بأحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر خلالها السحب الرعدية وتتساقط الأمطار في نطاقات واسعة، تترافق بالسيول.

الأرصاد العمانية” في بيان لها، عن استمرار نشاط السحب الركامية مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة -مصحوبة أحيانًا برياح هابطة نشطة تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية-في المناطق الجبلية من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية.

الأرصاد تحذر

وحذرت الأرصاد بحسب ما رصدت (وطن)، أنه أثناء العواصف الرعدية يصاحبها هبوب الرياح الهابطة النشطة التي قد تثير الغبار في بعض الأماكن.

وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وقد تؤدي أيضًا إلى تطاير الأجسام غير الثابتة. وحذر البيان العمانيين بأنه يجب تجنب مجاري الأودية.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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