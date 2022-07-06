الرئيسيةالهدهدمنخفض المونسون.. تطورات الحالة المطرية بسلطنة عمان وتحذير هام من استخدام الأجهزة...
الهدهد

منخفض المونسون.. تطورات الحالة المطرية بسلطنة عمان وتحذير هام من استخدام الأجهزة الإلكترونية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
منخفض المونسون watanserb.com
تأثير منخفض المونسون على سلطنة عمان

وطن – كشفت صور الأقمار الإصطناعية صباح، الخميس، عن تأثر أجزاء واسعة من المُحافظات الشمالية من سلطنة عمان لسُحب مُمطرة خاصةً على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والداخلية وشمال الباطنة، متأثرة بمنخفض المونسون.

ووفقا للبيانات فإنه من المُتوقع أن تمتد الأمطار خلال الساعات القادمة لتشمل أجزاء من محافظات جنوب الباطنة وجنوب الشرقية والظاهرة والوسطى وظفار، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

ويُتوقع أن يستمر تدفق كميات من السُحب الركامية للمناطق الساحلية لبحر عُمان خلال الساعات المُقبلة، مع تنبيه من جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق خاصةً في أجزاء من العاصمة مسقط.

تعمق منخفض المونسون اليوم الخميس

وتُشير مُخرجات المُعالجة الحاسوبية وفقا لموقع “طقس العرب”، إلى توقعات بتعمق منخفض المونسون لأجواء السلطنة اليوم الخميس ، بالتزامن مع تزايد إندفاع تيارات إستوائية مُشبعة بالرطوبة في طبقات الجو المُختلفة.

وستعمل هذه العوامل الجوية إلى تدفق كميات من السُحب الرُكامية للمناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان ويُخشى على إثرها من تشكل السيول والسيول المُفاجئة في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تكون الإضطرابات الجوية شديدة في فترات عديدة خاصةً على محافظات مسقط وشمال الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة، وتتميز هذه الأمطار الرعدية بأنها تكون غزيرة أحياناً وتتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول بشكل قد يكون خطير أحياناً.

توصيات هامة للعمانيين بشأن الحالة الجوية

وبناءً على ما سبق، فقد أصدر طقس العرب مجموعة من التوصيات الهامة التي يجب أخذها بجدية بشأن الأحوال الجوية الحالية، أهمها ضرورة الانتباه من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والشعاب والمناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان ومناطق تجمع المياه المُعتادة.

كما دعا إلى ضرورة الانتباه من ذات المخاطر والابتعاد عن الأودية، وتثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية والتي تأتي بشكل مؤقت ومُفاجئ.

ونبه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة احتمالية الغبار المُرافق للسحب الرعدية، بالإضافة إلى تحذيره من استخدام الأجهزة الالكترونية في الخارج عند وجود السحب الركامية الرعدية والاحتماء داخل المباني عند حدوث الصواعق.

تشكل سيول في عدد من الولايات والأوردية

ومع تزايد سقوط الامطار خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس، تشكل سيل كبير بوادي العين في ولاية عبري.

ونبه “طقس العرب” من أخذ الحيطة والحذر، عقب انهيار جزء من طريق وادي السحتن بولاية الرستاق.

كما أدى سقوط الأمطار الغزيرة خلال ساعات الليل وصباح الخميس، إلى جريان جارف لوادي النخر بولاية الحمراء.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

السلطان هيثم بن طارق يفرج عن عشرات المساجين بينهم أجانب.. لماذا؟

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاضات متوالية

الهدهد

منخفض المونسون.. تحذيرات شديدة بشأن أيام الخميس والجمعة والسبت أول أيام العيد تحديدا.. لماذا؟

الهدهد

منخفض المونسون.. تطورات جديدة في الساعات القادمة وهذا ما فعله بولاية جعلان بني بوعلي

الهدهد

شركة المطاحن العمانية تزف بشرى للعمانيين حول دعم الحكومة للقمح

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض كبير

الهدهد

منخفض المونسون.. تحذيرات هامة للعمانيين بعد ما كشفته صور الأقمار الصناعية

الهدهد

الممثل الأمريكي “راين ويلسون” يزور سلطنة عمان ويوثق رحلته عبر إنستجرام..هذا ما قاله عنها!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

سلطنة عمان.. خبير أرصاد يكشف عن الطقس المتوقع في أيام العيد

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 4 يوليو 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان تتسبب بسقوط أعمدة الكهرباء (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا