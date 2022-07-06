منخفض المونسون.. تطورات الحالة المطرية بسلطنة عمان وتحذير هام من استخدام الأجهزة الإلكترونية

وطن – كشفت صور الأقمار الإصطناعية صباح، الخميس، عن تأثر أجزاء واسعة من المُحافظات الشمالية من سلطنة عمان لسُحب مُمطرة خاصةً على محافظات مسقط وجنوب الشرقية والداخلية وشمال الباطنة، متأثرة بمنخفض المونسون.

ووفقا للبيانات فإنه من المُتوقع أن تمتد الأمطار خلال الساعات القادمة لتشمل أجزاء من محافظات جنوب الباطنة وجنوب الشرقية والظاهرة والوسطى وظفار، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

ويُتوقع أن يستمر تدفق كميات من السُحب الركامية للمناطق الساحلية لبحر عُمان خلال الساعات المُقبلة، مع تنبيه من جريان الأودية وتشكل السيول في بعض المناطق خاصةً في أجزاء من العاصمة مسقط.

تعمق منخفض المونسون اليوم الخميس

وتُشير مُخرجات المُعالجة الحاسوبية وفقا لموقع “طقس العرب”، إلى توقعات بتعمق منخفض المونسون لأجواء السلطنة اليوم الخميس ، بالتزامن مع تزايد إندفاع تيارات إستوائية مُشبعة بالرطوبة في طبقات الجو المُختلفة.

وستعمل هذه العوامل الجوية إلى تدفق كميات من السُحب الرُكامية للمناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان ويُخشى على إثرها من تشكل السيول والسيول المُفاجئة في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تكون الإضطرابات الجوية شديدة في فترات عديدة خاصةً على محافظات مسقط وشمال الشرقية والداخلية وجنوب الباطنة، وتتميز هذه الأمطار الرعدية بأنها تكون غزيرة أحياناً وتتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول بشكل قد يكون خطير أحياناً.

توصيات هامة للعمانيين بشأن الحالة الجوية

وبناءً على ما سبق، فقد أصدر طقس العرب مجموعة من التوصيات الهامة التي يجب أخذها بجدية بشأن الأحوال الجوية الحالية، أهمها ضرورة الانتباه من مخاطر تشكل السيول المفاجئة في الأودية والشعاب والمناطق الساحلية المُطلة على بحر عُمان ومناطق تجمع المياه المُعتادة.

كما دعا إلى ضرورة الانتباه من ذات المخاطر والابتعاد عن الأودية، وتثبيت المقتنيات الخارجية بسبب خطورة الرياح الهابطة القوية والتي تأتي بشكل مؤقت ومُفاجئ.

ونبه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة احتمالية الغبار المُرافق للسحب الرعدية، بالإضافة إلى تحذيره من استخدام الأجهزة الالكترونية في الخارج عند وجود السحب الركامية الرعدية والاحتماء داخل المباني عند حدوث الصواعق.

تشكل سيول في عدد من الولايات والأوردية

ومع تزايد سقوط الامطار خلال فترة الليل وساعات الصباح الأولى، اليوم الخميس، تشكل سيل كبير بوادي العين في ولاية عبري.

اللهم زد وبارك

خيرات وادي العين بولاية عبري صباح اليوم pic.twitter.com/A8pEQfehgf — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 7, 2022

ونبه “طقس العرب” من أخذ الحيطة والحذر، عقب انهيار جزء من طريق وادي السحتن بولاية الرستاق.

🔴 انهيار جزء من طريق وادي السحتن بولاية الرستاق.. يرجى الانتباه واخذ الحيطة والحذر pic.twitter.com/I3Nv2s7iBx — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 7, 2022

كما أدى سقوط الأمطار الغزيرة خلال ساعات الليل وصباح الخميس، إلى جريان جارف لوادي النخر بولاية الحمراء.

🔴 اللهم لك الحمد.. جريان جارف لوادي النخر بولاية الحمراء بعد امطار الخير والرحمة صباح اليوم pic.twitter.com/is3ucpuleN — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 7, 2022

🔴 جريان احد الاودية بجبل شمس قبل قليل pic.twitter.com/0F1J9HBRGN — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 7, 2022

🔴 ماشاء الله شاهد بالفديو لجريان جارف لوادي السحتن بولاية الرستاق صباح اليوم pic.twitter.com/eutMkRjitR — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) July 7, 2022