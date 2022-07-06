منخفض المونسون.. تحذيرات شديدة بشأن أيام الخميس والجمعة والسبت أول أيام العيد تحديدا.. لماذا؟

وطن- أصدرت السلطات العمانية بالتزامن مع تأثر سلطنة عمان بـ”منخفض مونسون”، تحذيرات حديثة شديدة اللهجة للمواطنين، بأخذ الحيطة والحذر خاصة في أيام الخميس، والجمعة، والسبت.

آخر تطورات منخفض المونسون

ويضرب “منخفض المونسون” سلطنة عمان منذ بداية الأسبوع، وتسبب بحالة من الطقس المرتبك والسيء على ولايات السلطنة.

نظرا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها غدا الخميس ويومي الجمعة والسبت والتي قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمترًا تهيب هيئة الطيران المدني الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 6, 2022

هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أصدرت تحذيراتها للمواطنين نظرا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها غدا، الخميس، ويومي الجمعة والسبت.

وأوضح بيان الهيئة الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن هذه الأمطار قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمترًا.

وذلك تهيب هيئة الطيران المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

الأرصاد العمانية تكشف حالة الطقس

من جانبها كشفت “الأرصاد العُمانية” عن استمرار تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من الهند على معظم محافظات سلطنة عمان خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت مقاطع متداولة ارتفاع منسوب المياه على طرقات ولاية “جعلان بني بوعلي” التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، بعد هطول أمطار غزيرة على الولاية.

شاهد.. ارتفاع منسوب المياه على طرقات ولاية "جعلان بني بوعلي" التابعة لمحافظة #جنوب_الشرقية بعد هطول أمطار غزيرة على الولاية#سلطنة_عمان

عبر:

@WeatherOman pic.twitter.com/kQXxdUNJkH — العربية – سلطنة عُمان (@Alarabiya_Oman) July 6, 2022

طقس الخميس 7 يوليو 2022

وأفادت الأرصاد العمانية في بيانها باستمرار تدفق السحب من بحر عمان وبحر العرب على معظم محافظات السلطنة خلال يوم غد، الخميس.

مع فرص هطلو أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والداخلية وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى وظفار.)

تنبيه بغزارة الأمطار (2) عن الحالة الجوية المتوقعة في السلطنة خلال يوم الخميس واليومين القادمين. pic.twitter.com/rTl7iMhafz — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) July 6, 2022

التأثير المتوقع:

ـ هطول أمطار تتراوح ما بين 20 إلى 80 مليمتر تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مع تساقط حبات البرد.

ـ هبوب رياح هابطة نشطة تترواح بين 30 إلى 70 كمـم بالساعة وقد تؤدي أحيانا إلى تطاير المواد الثابتة.

ـ انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار الرعدية وتصاعد الغبار والأتربة.

ـ هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل إلى أقصى ارتفاع له 4.5 متر. ومتوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له من 2 إلى 3 أمتار.

الجمعة 8 يوليو 2022 والسبت أول أيام العيد

وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت، فإنه بحسب تقرير الأرصاد العمانية، يستمر تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من الهند على معظم محافظات السلطنة.

والذي سيؤدي إلى تدفق السحب بشكل متفرق مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية. والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى وظفار، وأجزاء من محافظة مسندم.)

التأثير المتوقع:

ـ هطول أمطار تتراوح ما بين 30 إلى 80 مليمتر خلال الـ 24 ساعة تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مع تساقط حبات البرد.

ـ هبوب رياح هابطة نشطة تترواح بين 40 إلى 80 كـم بالساعة وقد تؤدي أحيانا إلى تطاير المواد الثابتة.

ـ انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار الرعدية وتصاعد الأتربة.

ـ هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل إلى أقصى ارتفاع له 4.5 متر. ومتوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له من 2 إلى 3 أمتار.

وبحسب محللين فإن التوقعات بشأن هذا المنخفض مربكة جداً بسبب نمط التأثير المضطرب لمنخفض المونسون.

وتشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من سلطنة عُمان بهذا المنخفض، خلال الأيام المقبلة بأحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر خلالها السحب الرعدية وتتساقط الأمطار في نطاقات واسعة، تترافق بالسيول.