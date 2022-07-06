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منخفض المونسون.. تحذيرات شديدة بشأن أيام الخميس والجمعة والسبت أول أيام العيد تحديدا.. لماذا؟

باسل النجار
كتب باسل النجار
منخفض المونسون watanserb.com
منخفض المونسون

وطن- أصدرت السلطات العمانية بالتزامن مع تأثر سلطنة عمان بـ”منخفض مونسون”، تحذيرات حديثة شديدة اللهجة للمواطنين، بأخذ الحيطة والحذر خاصة في أيام الخميس، والجمعة، والسبت.

آخر تطورات منخفض المونسون

ويضرب “منخفض المونسون” سلطنة عمان منذ بداية الأسبوع، وتسبب بحالة من الطقس المرتبك والسيء على ولايات السلطنة.

هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، أصدرت تحذيراتها للمواطنين نظرا لغزارة الأمطار الرعدية المحتمل هطولها غدا، الخميس، ويومي الجمعة والسبت.

وأوضح بيان الهيئة الذي نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن هذه الأمطار قد تتراوح غزارتها في بعض المناطق من 20 إلى 80 مليمترًا.

وذلك تهيب هيئة الطيران المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الرعدية، وعدم عبور الأودية وتجنب الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر.

الأرصاد العمانية تكشف حالة الطقس

من جانبها كشفت “الأرصاد العُمانية” عن استمرار تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من الهند على معظم محافظات سلطنة عمان خلال الأيام المقبلة.

وأظهرت مقاطع متداولة ارتفاع منسوب المياه على طرقات ولاية “جعلان بني بوعلي” التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، بعد هطول أمطار غزيرة على الولاية.

طقس الخميس 7 يوليو 2022

وأفادت الأرصاد العمانية في بيانها باستمرار تدفق السحب من بحر عمان وبحر العرب على معظم محافظات السلطنة خلال يوم غد، الخميس.

مع فرص هطلو أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية، والداخلية وجنوب الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى وظفار.)

التأثير المتوقع:

ـ هطول أمطار تتراوح ما بين 20 إلى 80 مليمتر تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مع تساقط حبات البرد.

ـ هبوب رياح هابطة نشطة تترواح بين 30 إلى 70 كمـم بالساعة وقد تؤدي أحيانا إلى تطاير المواد الثابتة.

ـ انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار الرعدية وتصاعد الغبار والأتربة.

ـ هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل إلى أقصى ارتفاع له 4.5 متر. ومتوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له من 2 إلى 3 أمتار.

الجمعة 8 يوليو 2022 والسبت أول أيام العيد

وبالنسبة ليومي الجمعة والسبت، فإنه بحسب تقرير الأرصاد العمانية، يستمر تأثير امتداد المنخفض الجوي القادم من الهند على معظم محافظات السلطنة.

والذي سيؤدي إلى تدفق السحب بشكل متفرق مع فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة على محافظات (مسقط وشمال الشرقية وجنوب الشرقية. والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الباطنة والظاهرة والبريمي والوسطى وظفار، وأجزاء من محافظة مسندم.)

التأثير المتوقع:

ـ هطول أمطار تتراوح ما بين 30 إلى 80 مليمتر خلال الـ 24 ساعة تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب مع تساقط حبات البرد.

ـ هبوب رياح هابطة نشطة تترواح بين 40 إلى 80 كـم بالساعة وقد تؤدي أحيانا إلى تطاير المواد الثابتة.

ـ انخفاض الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار الرعدية وتصاعد الأتربة.

ـ هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل إلى أقصى ارتفاع له 4.5 متر. ومتوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له من 2 إلى 3 أمتار.

وبحسب محللين فإن التوقعات بشأن هذا المنخفض مربكة جداً بسبب نمط التأثير المضطرب لمنخفض المونسون.

وتشير التوقعات الجوية إلى تأثر أجزاء واسعة من سلطنة عُمان بهذا المنخفض، خلال الأيام المقبلة بأحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر خلالها السحب الرعدية وتتساقط الأمطار في نطاقات واسعة، تترافق بالسيول.

منخفض المونسون.. تطورات جديدة في الساعات القادمة وهذا ما فعله بولاية جعلان بني بوعلي

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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