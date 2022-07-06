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الهدهد

صحفية سورية تدعو بشار الأسد لخلط الخبز بالخمر والمخدرات.. لماذا؟

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
نهلة عيسى تطلب خلط الخبز بالمخدرات watanserb.com
نهلة عيسى تطلب خلط الخبز بالمخدرات

وطن- دعت الصحفية الموالية لنظام بشار الأسد “نهلة عيسى“، إلى إضافة الخمر والمخدرات إلى رغيف الخبز “من أجل أن ينسى الموالون الأوضاع المزرية التي يقاسونها يومياً” حسب وصفها.

نهلة عيسى تطلب خلط الخبز بالمخدرات

وجاءت دعوة نهلة عيسى تعليقاً على نية النظام إجراء تعديلات على رغيف الخبز.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، أعلنت عن نيتها إضافة مكملات غذائية على الرغيف ليصبح وجبة كاملة متكاملة.

وذكر بيان الوزارة أن المشروع الجديد من المتوقع أن يتم تطبيقه قريباً بعد إنجاز كافة الدراسات الضرورية.

“مونديال اللحوم”

وكتبت نهلة الأستاذة في كلية الإعلام بجامعة دمشق عبر حسابها الشخصي في فيسبوك تدوينه قالت فيها بنبرة تهكم: “على ذمة مدري مين, قال وزارة حماية المدري شو اسمه.. ناوية تضيف على رغيف الخبز شوية مكملات غذائية, اشي فيتامينات على حديد, على لحسة زنك, مشان يصير رغيف الخبز وجبة كاملة متكاملة “.

واستدركت أن “هذا الأمر يعني أن الحكومة مقدمة على أمر مريب وبأنها ستحرم الشعب من الخضرة والفواكه بعد أن ودعوا مونديال اللحوم بأنواعها منذ زمن”.

“عرق وكبتاغون”

واقترحت “عيسى” بنبرة ساخرة على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تكمل معروفها وتعجن الطحين بـ”ويسكي” أو “عرق”، وتنكه الرغيف بـ “لحسة كبتاغون” حسب وصفها، أو أي مادة مخدرة أخرى، واضافت ساخرة:”بين الطيبين ما في فصال.”

واستطردت الصحفية السورية في منشورها الساخر: “وقتها بيكون عداها العيب, وما خلت شي عليها, وما بظن حدا منا راح يكون فايق يعترض”.

وكانت “نهلة عيسى” اشتكت على صفحتها بعد استبعادها من شرائح الدعم وهي التي لا تملك في الدنيا –حسب زعمها-غير سيارتها التي اشترتها بالتقسيط من حوالي 12 سنة وراتبها الشهري لا يتجاوز الـ 200 ألف ليرة سورية وخبزها وغازها مازوتها بالسعر الحر.

وتابعت الصحفية المعروفة بمواقفها “التشبيحية” في تدوينة على صفحتها عبر “فيسبوك”: “اليوم حكومتنا الكريمة استبعدتني من الدعم لأنه سيارتي موديل 2009 و1600 سي سي، في أكتر من هيك تعسف ما بظن.”

واستطردت: “راتبي الهزيل صار ما بيكفي غير حق بنزيني وما ضل غير افتح تمي للهوا، وطبعا حالي حال كتير من الناس، وبيجوز رواتبهم أقل من راتبي”.

“شبيحة جامعة دمشق”

ويتهم ناشطون “نهلة عساف عيسى” بأنها كانت السبب في اعتقال حوالي 200 طالباً في كلية الآداب والإعلام بجامعة دمشق، في غياهب السجون منذ قيام الثورة السورية عام 2011 حتى الآن.

وبحسب مصادر فإن خطر الدكتورة عيسى “التشبيحي”، لم يكن مقتصرا على طلبة جامعة دمشق فحسب، بل على زملائها الأساتذة والمعيدين والعاملين بكلية الإعلام، حيث أصبحت مصدر رعب للجميع.

صحيفة موالية للنظام تنشر تسريبات عن تغييرات مرتقبة في سوريا

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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