خطوبة الأميرة إيمان .. ولي العهد ينشر صورته مع العروسين وهكذا غرّدت الملكة رانيا (شاهد)

وطن – هنأت الملك رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ابنتها الأميرة إيمان بعد خطوبتها على جميل ألكساندر ترميوتس، فيما نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله صورة مع العروسين.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر تويتر: “الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير pic.twitter.com/fUSlfalFCv — Rania Al Abdullah (@QueenRania) July 6, 2022

من جهته، نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، عبر حسابه على انستغرام، صورةً جمعته بشقيقته إيمان وخطيبها، وارفقها بعبارة تهنئة: “بارك الله لكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله، مبارك الخطوبة أختي الغالية إيمان والأخ جميل”.

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وأعلن الديوان الهاشمي، الأربعاء، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وتمنى الديوان لهما في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر وأرفقه بصورة للخطيبين، بحسب ما رصدت (وطن) “حياة مليئة بالسعادة والهناء”.

الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميره إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ألكساندر ترميوتس، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء تفاصيل:https://t.co/IHPS0rOLVQ pic.twitter.com/tkuOqB7uzD — RHC (@RHCJO) July 6, 2022

ويكتنف الغموض شخصية خطيب الأميرة إيمان، والذي عرفه البعض بأنه رجل أعمال من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

كما أشارت معلومات أخرى إلى أنه يعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين من مواليد مدينة عمان، في 27 سبتمبر 1996

كما أنّها الابنة الأولى للملك عبد الله والملك رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وكانت الأميرة إيمان قد أنهت دراستها في المرحلة الثانوية بحصولها على شهادتي تفوق في العلاقات الدولية والرياضة.