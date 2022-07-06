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خطوبة الأميرة إيمان .. ولي العهد ينشر صورته مع العروسين وهكذا غرّدت الملكة رانيا (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الملكة رانيا تهنئ ابنتها الأميرة إيمان على خطوبتها watanserb.com
الملكة رانيا هنات ابنتها الأميرة إيمان على خطوبتها

وطن – هنأت الملك رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ابنتها الأميرة إيمان بعد خطوبتها على جميل ألكساندر ترميوتس، فيما نشر ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله صورة مع العروسين.

وقالت الملكة رانيا في تغريدة عبر تويتر: “الف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

من جهته، نشر ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله، عبر حسابه على انستغرام، صورةً جمعته بشقيقته إيمان وخطيبها، وارفقها بعبارة تهنئة: “بارك الله لكما وجمع بينكما في خير إن شاء الله، مبارك الخطوبة أختي الغالية إيمان والأخ جميل”.

وأعلن الديوان الهاشمي، الأربعاء، خطوبة الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني والسيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وتمنى الديوان لهما في بيان نشره على حسابه الرسمي بتويتر وأرفقه بصورة للخطيبين، بحسب ما رصدت (وطن) “حياة مليئة بالسعادة والهناء”.

ويكتنف الغموض شخصية خطيب الأميرة إيمان، والذي عرفه البعض بأنه رجل أعمال من أصول يونانية، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

كما أشارت معلومات أخرى إلى أنه يعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني

والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين من مواليد مدينة عمان، في 27 سبتمبر 1996

كما أنّها الابنة الأولى للملك عبد الله والملك رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

بنات الملكة رانيا
بنات الملكة رانيا

وكانت الأميرة إيمان قد أنهت دراستها في المرحلة الثانوية بحصولها على شهادتي تفوق في العلاقات الدولية والرياضة.

المصدررصد وطن - مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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