خالد حازم شومان .. فيديو مبكي للداعية أمام قبر ابنه الذي تُوفّي بعد أيام من المرض

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للداعية المصري الشاب، حازم شومان، يرثي فيه نجله خالد أمام القبر الذي دفن فيه نجله الصغير، الذي قضى بعد معاناة من المرض.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، قال “شومان” عقب دفنه لنجله “خالد”: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا خالد لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإلهنا وخالقنا ورازقنا وسيدنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأضاف موجها رسالة للآباء الذين فقدوا أطفالهم: “بقول لكل أب فقد ابنه وهو طفل صغير إوعى تتكسر لما تلاقي إخواته مروحين بالليل البيت وابنك مش معاهم، لأن ابنك هو الوحيد في اخواته اللي في الجنة”.

وتابع قائلا: “إوعى تتكسر لما تروح بيتك وتشوف الألعاب بتاعته وانت مش قادر تبصلها لأنه هو دلوقتي الألعاب اللي ممكن يكون بيلعب فيها في الفردوس الأعلى حاجة تانية خالص”.

وأردف باكيا: “أوعى تتكسر لما تروح بيتك وتشوف هدومه لانهد ولوقتي ربنا بيلبسه من هدوم الفردوس الأعلى”.

"طول ما الابتلاء في الدنيا احمد ربنا".. كلمات مؤثرة للداعية حازم شومان على قبر ابنه الذي تُوفّي بعد أيام من المرض pic.twitter.com/1JYGhONRdR — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) July 5, 2022

حازم شومان يعلن وفاة نجله خالد

وكان “شومان” قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“ وفاة نجله، حيث كتب ”إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا خالد لمحزنون“، وأرفق كلامه بمقطع فيديو بشأن صبر الوالد.

ورثى حساب الداعية المصري على موقع ”فيسبوك“ وفاة نجله بطريقة مؤثرة، إذ قال: ”إلى السّاهرين على فرش التّعب، إلى المتأوهين التي تفيض قلوبهم حمدًا وشكرًا، إلى القابعة أجسادهم في عروش الألم؛ لكنّ قلوبهم ترفّ إلى ما عند ربهم من المثوبة والمغنم، أبشروا بقول اللَّه (وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ)“.

وأضاف: ”للَّه ما أعطى وللَّه ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإنا لفراقك يا خالد لمحزونون.. إن القلب؛ ليحزن، وإن العين؛ لتدمع، ولا نقول إلَّا ما يرضِي ربنا، إنا للَّه وإنا إليه راجعون“.

سبب وفاة خالد حازم شومان

وحول طبيعة المرض الذي توفي بسببه الطفل “خالد” نجل الداعية حازم شومان، نقل ناشطون عن مشرفين على حالة نجله الذي كان متواجدا بالعناية المركزة قبل وفاته، إنه تعرض لحالة اضطراب بالدم، تعمل على تكسره لسبب غير معلوم ولم يستطع الأطباء تحديده.