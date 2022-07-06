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تفاصيل اعتقال إيران لنائب السفير البريطاني ودبلوماسيين غربيين لارتكابهم “المحظور”

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
اعتقال إيران لنائب السفير البريطاني watanserb.com

وطن- قالت “وكالة فارس الإيرانية” إن المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني، اعتقلت عدداً من الدبلوماسيين الغربيين منهم “ماتشي فالتشاك” نائب السفير البريطاني، بتهمة التجسس والدخول إلى أماكن محظورة دون إذن من السلطات.

إيران تعتقل نائب السفير البريطاني

ونشرت الوكالة مقطع فيديو التقط من الطائرة وبدت في المقطع الذي تابعته “وطن”، سيارة بيضاء اللون من نوع فان وسط تلال عالية، وأظهر التصوير لوحات تحذير من الإقتراب من المنطقة باللغتين الفارسية والإنكليزية.

وفي مشاهد أخرى ظهر أحد الدبلوماسيين الذين تم اعتقالهم.

وأظهر مقطع لاحق صور البطاقات الشخصية للديبلوماسيين المقبوض عليهم ومن بينهم امرأة.

وفي مشهد تال بدوا وهم يأخذون عينات من التربة بجانب بحيرة ملحية.

طائرة بدون طيار رصدتهم

وبحسب المراسل السياسي لـ”وكالة أنباء فارس” تم رصد هؤلاء الدبلوماسيين المتجسسين بواسطة طائرة بدون طيار تابعة للحرس الثوري الإيراني، أثناء أخذهم عينات من تربة المنطقة المحظورة في وسط الصحراء الإيرانية.

“أخذ عينات من التربة”

ونقل موقع صحيفة independen عن التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري يحتجز أجانب بينهم نائب رئيس البعثة البريطانية “لضلوعهم في أعمال تجسس”.

وحسب التلفزيون، فإن الأجانب ضالعون في أعمال تجسس “مثل أخذ عينات من التربة في مناطق محظورة .

وقال التلفزيون الرسمي إن “هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية”وهي منطقة يمنع على الأجانب والمواطنين دخولها.

بريطانيا تعلق

من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن التقارير التي أفادت باحتجاز دبلوماسي بريطاني في طهران بتهمة التجسس “غير صحيحة بالمرة”.

وكانت طهران أعلنت في 11 مايو –أيار- اعتقال فرنسيين اثنين “دخلا إلى البلاد بهدف نشر الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع”.كما تعتقل مواطناً بلجيكياً منذ 4 أشهر بتهمة “التجسس”.

في ما عدّه مراقبون استمراراً لسلوك طهران السائد في اعتقال الرعايا الأجانب وأخذهم كرهائن لمبادلتهم مع الإيرانيين المسجونين في الدول الغربية.

وكشف الإعلام الإيراني في آذار/ مارس الماضي، أنّ “ضباطاً في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع ir6 في منشأة فوردو النووية”.

-ووفق المصدر- “جنّد الموساد أحد جيران عامل في منشأة فوردو، بحيث تم تدريبه وتسليمه تجهيزات خاصة”، وأن “الشبكة كانت تخطط من أجل تنفيذ مخططها قبل عيد النوروز”.

ما قصة مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في إيران أُفرج عنهما بجهود سلطنة عمان؟!

المصدروكالة فارس الإيرانية ، independen ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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