العاهل الأردني والملكة رانيا يحتفلان بخطوبة ابنتهما الأميرة إيمان .. من هو زوجها المستقبلي؟

وطن – احتفل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، بخطبة ابنتهما الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس.

وتمت الخطبة، في حفل بهيج، ضم أفراد الأسرة الملكية الأردنية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبدالله، والأميرة سلمى بنت عبدالله.

وهنأت الملكة رانيا، ابنتها الأميرة إيمان على انعقاد خطبتها، وذلك عبر رسالة رقيقة.

الف مبرووك ❤️ خطوبة الأميرة إيمان الشعب الأردني حالياً بدهم يعرفوا مين جميل ومن وين أصل جميل pic.twitter.com/9zxXVHGmAN — احمد الزعبي (@AlzoubiAhmad90) July 6, 2022

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنتِ وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

علقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، على خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس.

وقالت جلالتها عبر إنستغرام :” ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”. pic.twitter.com/5LBXrPnJaB — alshareef zeid Al-aisam (@al_aisam) July 6, 2022

وحرص الديوان الملكي الهاشمي، على تهنئة الملك عبدالله والملكة رانيا بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان، وتمنى لها حياة مليئة بالسعادة والهناء.

من هي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين؟

والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين من مواليد مدينة عمان، في 27 سبتمبر 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملك رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وكانت الأميرة إيمان قد أنهت دراستها في المرحلة الثانوية بحصولها على شهادتي تفوق في العلاقات الدولية والرياضة.

كما تحرص الأميرة إيمان على المشاركة مع والديها في المناسبات الوطنية المختلفة.

وكان آخر هذه المناسبات احتفال الأسرة بعيد الاستقلال الأردني. حيث نشرت والدتها الملكة رانيا صورة مجمعة لأبنائها بما فيهم الأميرة إيمان وهنأت الأسرة والشعب بمناسبة عيد الاستقلال الـ 76.

خطيب الأميرة إيمان

بينما جميل ألكساندر ترميوتس خطيب الأميرة إيمان فهو من أصول يونانية ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.