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العاهل الأردني والملكة رانيا يحتفلان بخطوبة ابنتهما الأميرة إيمان .. من هو زوجها المستقبلي؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
خطوبة الأميرة إيمان watanserb.com
خطوبة الأميرة إيمان

وطن – احتفل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقرينته الملكة رانيا العبد الله، بخطبة ابنتهما الأميرة إيمان على جميل ألكساندر ترميوتس.

وتمت الخطبة، في حفل بهيج، ضم أفراد الأسرة الملكية الأردنية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأمير هاشم بن عبدالله، والأميرة سلمى بنت عبدالله.

وهنأت الملكة رانيا، ابنتها الأميرة إيمان على انعقاد خطبتها، وذلك عبر رسالة رقيقة.

وكتبت الملكة رانيا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنتِ وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

وحرص الديوان الملكي الهاشمي، على تهنئة الملك عبدالله والملكة رانيا بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان، وتمنى لها حياة مليئة بالسعادة والهناء.

من هي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين؟

والأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين من مواليد مدينة عمان، في 27 سبتمبر 1996، وهي الابنة الأولى للملك عبد الله والملك رانيا، والثانية في ترتيب الأسرة المالكة الحاكمة بعد ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وكانت الأميرة إيمان قد أنهت دراستها في المرحلة الثانوية بحصولها على شهادتي تفوق في العلاقات الدولية والرياضة.

الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني بن الحسين

كما تحرص الأميرة إيمان على المشاركة مع والديها في المناسبات الوطنية المختلفة.

وكان آخر هذه المناسبات احتفال الأسرة بعيد الاستقلال الأردني. حيث نشرت والدتها الملكة رانيا صورة مجمعة لأبنائها بما فيهم الأميرة إيمان وهنأت الأسرة والشعب بمناسبة عيد الاستقلال الـ 76.

خطيب الأميرة إيمان

بينما جميل ألكساندر ترميوتس خطيب الأميرة إيمان فهو من أصول يونانية ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأمريكية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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