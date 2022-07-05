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منخفض المونسون.. تحذيرات هامة للعمانيين بعد ما كشفته صور الأقمار الصناعية

باسل النجار
كتب باسل النجار
منخفض المونسون watanserb.com
منخفض المونسون في سلطنة عمان

وطن– تواجه سلطنة عمان بداية من هذا الأسبوع منخفضا جويا جديدا، أطلق عليه متخصصوا الطقس اسم “منخفض المونسون”.

“منخفض المونسون” في سلطنة عمان

ويتوقع أن تواجه سلطنة عمان، موجة طقس سيء خلال الأيام المقبلة بسبب هطول الأمطار الكثيف المتوقع والتي ستكون مصحوبة بسحب رعدية، وجريان للأودية مع تكون للسيول.

وبحسب محللين فإن التوقعات بشأن هذا المنخفض مربكة جداً بسبب نمط التأثير المضطرب لمنخفض المونسون.

والتوقعات الجوية تشير إلى تأثر أجزاء واسعة من سلطنة عُمان بهذا المنخفض، خلال الأيام المقبلة بأحوال جوية غير مستقرة، تتكاثر خلالها السحب الرعدية وتتساقط الأمطار في نطاقات واسعة، تترافق بالسيول.

وكشفت “الأرصاد العمانية” في بيان لها، عن استمرار نشاط السحب الركامية مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة -مصحوبة أحيانًا برياح هابطة نشطة تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية-في المناطق الجبلية من محافظات البريمي والظاهرة والداخلية وشمال الشرقية.

وحذرت الأرصاد بحسب ما رصدت (وطن)، أنه أثناء العواصف الرعدية يصاحبها هبوب الرياح الهابطة النشطة التي قد تثير الغبار في بعض الأماكن.

الأرصاد تحذر

وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وقد تؤدي أيضًا إلى تطاير الأجسام غير الثابتة، وحذر البيان العمانيين بأنه يجب تجنب مجاري الأودية.

ووثق مقطع فيديو متداول قوة العاصفة والرياح الهابطة اليوم في ولاية إزكي.

كما أفادت الأرصاد العمانية بنشاط التكونات المحلية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحياناً على جبال الحجر الأوسط والغربي(محافظات الداخلية والظاهرةوجنوب الباطنة.

بالتزامن مع توغل السحب الممطرة على أجزاء من محافظات شمال وجنوب الشرقية ومسقط.

هذا وأظهرت مقاطع متداولة هطول أمطار بين المتوسطة والغزيرة على ولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، أدت إلى نزول الشعاب وجريان عدد من الأودية.

صور الأقمار الصناعية كشفت الوضع

وتوضح آخر صور الأقمار الإصطناعية تواجد كتلة من السحب الركامية شرق بحر عُمان مع تدفق للسحب العالية والمتوسطة الارتفاع على اجواء السلطنة.

وذلك تزامُناً مع نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر وهطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح نشطة أحياناً.

ويُتوقع خلال الساعات القادمة بحسب خبراء الطقس، أن يتسع نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر، وذلك مع تدفق لكميات من السحب الركامية لأجزاء من المحافظات الشمالية خاصةً مع ساعات الليل.

ويذكر أن الحالة الماطرة ستؤثر على أجزاء واسعة من جنوب شرق الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة.

لتشمل أجزاء من الإمارات وجنوب المملكة العربية السعودية، بما في ذلك جنوب منطقة الرياض إداريا بالإضافة لأجزاء من اليمن.

سلطنة عمان.. خبير أرصاد يكشف عن الطقس المتوقع في أيام العيد

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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