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الإفراج عن مواطن عماني موقوف في الإمارات (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الإفراج عن مواطن عماني watanserb.com
الإفراج عن مواطن عماني

وطن- أفادت حسابات عمانية شهيرة بأنه تم الإفراج عن شاب عماني، كان موقوفا في الإمارات منذ أيام.

الإفراج عن العماني خليفة السعدي الموقوف بالإمارات

وكانت السلطات الإماراتية أوقفت الشاب العماني خليفة السعدي، على خلفية حادث دهس.

الناشط العماني البارز محمد البلوشي، أعلن عبر حسابه بتويتر، الثلاثاء، أنه تم الإفراج عن الشاب “السعدي”.

وعبر فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التدوين المصغر ورصدته (وطن)، أعلن “البلوشي” خبر الإفراج عن خليفة السعدي.

كما نشر صورة للشاب العماني عقب الإفراج عنه في الإمارات، وصلته من قبل والد خليفة السعدي.

ويشار إلى أن الشاب العماني خليفة السعدي، يقيم بولاية المدحا ويبلغ من العمر 21 عاما.

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تكاتف العمانيين للإفراج عن السعدي

وكانت دعوات برزت على مواقع التواصل في سلطنة عمان، خلال الأيام الماضية دعوة لفك كربة الشاب العماني الذي تعرض لحادث سير في دولة الإمارات.

ونتج عنه وفاة شخص من جنسية جزر القمر، حيث كان الشاب خليفة السعدي مطالبا بسداد فدية 21 ألف ريال عماني.

ولفت ناشطون أن الشاب وأسرته وضعهم المالي متأزم حيث أنه “خليفة” باحث عن عمل وكذلك والده، وأنهم من الأسر المعسرة.

وكان فريق عماني من ضمنه الناشط محمد البلوشي، حاز على موافقة من وزارة التنمية في سلطنة عمان، لجمع مبالغ مالية لسداد فدية الرجل المتوفي، وإطلاق سراح الشاب خليفة السعدي.

وبالفعل نجح الفريق في جمع قيمة المبلغ عبر الحساب الذي أعلنوه ببنك مسقط، ليتم اليوم الإعلان عن خبر الإفراج عنه.

قضية عبدالله الشامسي

ويشار إلى أن هناك شاب عماني موقوف في الإمارات منذ عدة سنوات يدعى عبدالله الشامسي، بتهمة التخابر مع قطر، تلك التهمة التي لفقتها له السلطات الإماراتية أيام الأزمة مع الدوحة ونفتها عائلته بشكل قطعي.

ودعا العديد من العمانيين المتضامنين مع أسرة عبدالله، السلطات العمانية والسلطان هيثم بن طارق، للتدخل بقضية الشامسي.

وفي يناير 2021 نفت والدة المعتقل العماني في سجن الوثبة بأبوظبي عبدالله الشامسي، ما نشرته بعض وسائل الإعلام من مزاعم تفيد بخروج ابنها من السجن.

وكانت والدة الشامسي قد تساءلت عن مصير نجلها، الذي تحاكمه الإمارات بمزاعم التخابر مع قطر، بعد إتمام المصالحة الخليجية.

وفي مايو 2020، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حكمًا بالسجن المؤبد ضد عبدالله الشامسي، بعد قرابة عامين من القبض عليه وزجه في السجن.

وفي أغسطس من العام نفسه أيّدت المحكمة الاتحادية العليا بالامارات الحكم بالسجن المؤبد للشامسي، بتهمة التجسس لصالح قطر.

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المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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