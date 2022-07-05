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رياضة

الأهلي يتعثر من جديد أمام الجونة .. جدول الدوري المصري 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي يتعثر أمام الجونة ويتراجع في الصراع على صدارة ترتيب الدوري المصري 2022 watanserb.com
جدول الدوري المصري 2022

وطن – تعثر فريق الأهلي من جديد أمام الجونة بالتعادل السلبي، ليبتعد خطوة إلى الوراء في الصراع مع الزمالك وبيراميدز في صدارة جدول الدوري المصري 2022.

وتعادل الأهلي المصري (المارد الأحمر) أمام نظيره الجونة، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، في منافسات الجولة ال9 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي والجونة  

وتفوق فريق الأهلي الواضح على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديدات المارد الأحمر إلى 24 تسديدة والاستحواذ بنسبة 67%.

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كما ووصلت عدد تسديدات فريق الجونة إلى 5 تسديدات فقط، بينما وصلت نسبة الاستحواذ ب33%.

ويستعد الأهلي (المارد الأحمر)، لمباراة قوية أمام فيوتشر، الثلاثاء، في منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

تشكيلة الأهلي المصري

ولعب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز بتشكيلة أساسية أمام الجونة في منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

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وفي خط الدفاع جاء كلاً من: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول، كما وجاء في وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة.

كما واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، محمد شريف، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

جدول الدوري المصري 2022

ويعتلي حامل اللقب فريق الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 51 نقطة، كما ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وآتى فريق الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وجاء فريق فيوتشر في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، متساوياً بذلك مع فريق سموحة في المركز الخامس بنفس الرصيد من النقاط.

بينما في المركز السادس طلائع الجيش. برصيد 36 نقطة، وجاء فريق البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

كما وجاء فريق فاركو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويليه الاتحاد السكندري في المركز التاسع من جدول الترتيب برصيد 28 نقطة. أما في عاشر الترتيب آتى المصري البورسعيدي برصيد 26 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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