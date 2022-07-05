إعدام محمد عادل.. سوري يعرض 10 ملايين جنيه على أسرة نيرة أشرف مقابل هذا الأمر (شاهد)

وطن – تزامنا مع النطق في الحكم بإعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لسوري مقيم في تركيا يعرض فيه فدية بقيمة 10 ملايين جنيه لأسرتها، مقابل العفو عن القاتل.

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر الرجل السوري في بث مباشر عبر صفحته على موقع “فيسبوك” ووجه رسالة لأسرة الطالبة نيرة أشرف، قائلا: “بنتكم ماتت الله يرحمها.. ويجعل مثواها الجنة.. ومحمد ارتكب خطأ كبيرا.. ولكن الصلح سيد الأحكام”.

10 ملايين جنيه مقابل العفو

وأوضح أن العديد من وقائع القتل انتهت بالصلح، مشيرا إلى أنه يعرض مبلغ 10 ملايين جنيه مقابل العفو عن محمد عادل قاتل نيرة أشرف.

وصرح بأنه ينتظر تلقى رد أسرة الطالبة نيرة أشرف على عرضه عبر رسائل صفحته الشخصية.

وأكد أنه لابد من وجود حل، وقال: “أنا ضد القتل ومحمد عادل أخطأ.. بس لازم نلاقي حل، خسرنا نيرة مش عاوزين نخسر اثنين”.

النطق بحكم الإعدام ضد محمد عادل

ومن المقرر ان تعقد محكمة جنايات المنصورة اليوم، الأربعاء جلستها للنطق بالحكم بإعدام محمد عادل، بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية شوقي علام.

وقبل أيام أعلنت أسرة نيرة أشرف عن تلقيها رسائل عبر “فيسبوك” من شخص مجهول يقدم مبلغ 5 ملايين جنيه قابل للزيادة، مقابل عفو الأسرة عن قاتل ابنتها.

فريد الديب يوافق على الدفاع عن محمد عادل

وكان المحامي المصري الشهير، فريد الديب قد فجر مفاجأة، أول أمس، بإعلانه قبول تولي الدفاع عن محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أنه سيستند في دفوعه إلى القاضي الذي أبدى رأيه في القضية قبل نطق الحكم.

وكشف فريد الديب أن رجال أعمال مصريين وكلوه للدفاع عن محمد عادل، مشيرًا إلى أنه وافق على ذلك من حيث المبدأ، خاصة بسبب ما قام به القاضي الذي أدلى برأيه الشخصي في القضية قبل النطق بالحكم، وهذا ما يجعله غير صالح لنظر الدعوى.

وذكر الديب أن هذه الأسباب دفعته لقبول الدفاع عن الطالب القاتل.

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