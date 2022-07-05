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إسرائيل تعترف بهجوم سيبراني على أنظمة القطار والمترو في تل أبيب

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
هجوم سيبراني في تل أبيب watanserb.com
هجوم سيبراني في تل أبيب

وطن- اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض أنظمة القطار والمترو “ناتا” في تل أبيب لهجوم “سيبراني”، الاثنين، ورجحت هذه الوسائل أن يكون مصدر الهجوم إيران.

ويُعرف “الأمن السيبراني” بأنه “عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية.

وتهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية”.

سيرفر خارجي

وأفاد موقع قناة “Calcalist” نقلاً عن مصادر من داخل الشركة التي تبني مشروع المترو وخطوط السكك الحديدية الخفيفة في “غوش دان”-المنطقة الحضرية في تل أبيب- أن المتسللين لم يقتحموا موقع الشركة الإلكتروني.

ولكنهم أسقطوا موقعاً خارجياً لبضع دقائق يُستخدم بشكل أساسي لإتاحة المعلومات للجمهور. ولم يتم تحديد ما إذا كان ذلك عطلاً ناتجاً عن هجوم إلكتروني.

وبعد عملية تفتيش تبين أن الموقع تعرض للهجوم من خلال طلب تحميل DDOS من الخارج.

وبحسب المصدر ذاته فإن الموقع يتم تشغيله وصيانته من قبل شركة متعاقدة على “سيرفر خارجي” غير متصل بشبكات حاسبات الشركة، وذلك بتعاون كامل، ووفقًا لإرشادات النظام السيبراني الوطني.

وقالت مصادر من شركة القطار إن الهجوم الذي تعرضوا له صباحاً أدى إلى تعطيل عرض الموقع على سطح المكتب لفترة وجيزة، وكان عليهم تنزيل الخوادم وإعادة تحميلها نتيجة لذلك.

وأضافت الشركة أنه لا يوجد خوف من التطفل أو تعطيل أنظمة إدارة المرور المغلقة أو خدمة قطارات الركاب”.

مواجهة الكترونية بين إسرائيل وإيران

وتستمر المواجهة الإلكترونية الواسعة النطاق بين إسرائيل وإيران.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”عن شركة الأمن السيبراني “تشك بوينت” (Check Point) إن قراصنة إنترنت إيرانيين قادوا مؤخراً عملية تصيد احتيالي ضد أهداف رفيعة المستوى إسرائيلية وأخرى مرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك ضد وزيرة الخارجية السابقة “تسيبي ليفني” وسفير أمريكي سابق لدى الدولة اليهودية.

هجوم الكتروني على أكبر مصانع الصلب في إيران

وبالمقابل تعرضت إيران أواخر يونيو الماضي لهجوم إلكتروني واسع النطاق يعتقد أنه إسرائيلي.

وأدى هذا الهجوم إلى إغلاق مصنع “خوزستان” -جنوب غرب أصفهان أحد أكبر مصانع الصلب الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري، وأكبر صانع للصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفيد في البداية أن منشآته لم تتضرر على الإطلاق- ولكن تم الإبلاغ لاحقًا عن تعليق عملياته حتى إشعار آخر.

اعتقال جنرال إيراني بارز بالحرس الثوري.. سرب معلومات سرية حساسة لإسرائيل

المصدرCalcalist ، ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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