إسرائيل تعترف بهجوم سيبراني على أنظمة القطار والمترو في تل أبيب

وطن- اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بتعرض أنظمة القطار والمترو “ناتا” في تل أبيب لهجوم “سيبراني”، الاثنين، ورجحت هذه الوسائل أن يكون مصدر الهجوم إيران.

ويُعرف “الأمن السيبراني” بأنه “عملية حماية الأنظمة والشبكات والبرامج ضد الهجمات الرقمية.

وتهدف هذه الهجمات السيبرانية عادةً إلى الوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو تدميرها، بغرض الاستيلاء على المال من المستخدمين أو مقاطعة عمليات الأعمال العادية”.

سيرفر خارجي

وأفاد موقع قناة “Calcalist” نقلاً عن مصادر من داخل الشركة التي تبني مشروع المترو وخطوط السكك الحديدية الخفيفة في “غوش دان”-المنطقة الحضرية في تل أبيب- أن المتسللين لم يقتحموا موقع الشركة الإلكتروني.

ولكنهم أسقطوا موقعاً خارجياً لبضع دقائق يُستخدم بشكل أساسي لإتاحة المعلومات للجمهور. ولم يتم تحديد ما إذا كان ذلك عطلاً ناتجاً عن هجوم إلكتروني.

وبعد عملية تفتيش تبين أن الموقع تعرض للهجوم من خلال طلب تحميل DDOS من الخارج.

وبحسب المصدر ذاته فإن الموقع يتم تشغيله وصيانته من قبل شركة متعاقدة على “سيرفر خارجي” غير متصل بشبكات حاسبات الشركة، وذلك بتعاون كامل، ووفقًا لإرشادات النظام السيبراني الوطني.

وقالت مصادر من شركة القطار إن الهجوم الذي تعرضوا له صباحاً أدى إلى تعطيل عرض الموقع على سطح المكتب لفترة وجيزة، وكان عليهم تنزيل الخوادم وإعادة تحميلها نتيجة لذلك.

وأضافت الشركة أنه لا يوجد خوف من التطفل أو تعطيل أنظمة إدارة المرور المغلقة أو خدمة قطارات الركاب”.

مواجهة الكترونية بين إسرائيل وإيران

وتستمر المواجهة الإلكترونية الواسعة النطاق بين إسرائيل وإيران.

ونقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”عن شركة الأمن السيبراني “تشك بوينت” (Check Point) إن قراصنة إنترنت إيرانيين قادوا مؤخراً عملية تصيد احتيالي ضد أهداف رفيعة المستوى إسرائيلية وأخرى مرتبطة بإسرائيل، بما في ذلك ضد وزيرة الخارجية السابقة “تسيبي ليفني” وسفير أمريكي سابق لدى الدولة اليهودية.

هجوم الكتروني على أكبر مصانع الصلب في إيران

وبالمقابل تعرضت إيران أواخر يونيو الماضي لهجوم إلكتروني واسع النطاق يعتقد أنه إسرائيلي.

وأدى هذا الهجوم إلى إغلاق مصنع “خوزستان” -جنوب غرب أصفهان أحد أكبر مصانع الصلب الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري، وأكبر صانع للصلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأفيد في البداية أن منشآته لم تتضرر على الإطلاق- ولكن تم الإبلاغ لاحقًا عن تعليق عملياته حتى إشعار آخر.