لبنان.. اشتباكات مسلحة بالقذائف الصاروخية في مخيم عين الحلوة

وطن- اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بالقذائف الصاروخية، مساء الاثنين، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن رصاصاً كثيفاً يسمع في أجواء منطقة “صيدا” مصدره مخيم عين الحلوة، وبخاصة في حي الطوارئ.

إصابة مسؤول جند الشام

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن الاشتباكات العنيفة وقعت بين “جند الشام” و”عصبة الأنصار الإسلامية” في منطقة الطوارىء في عين الحلوة”.

مشيرة إلى أن هناك “معلومات عن إصابة مسؤول الجند هيثم الشعبي وثلاثة آخرين خلال تبادل لإطلاق النار.

وذكر شهود عيان داخل حي التعمير في اتصال مع صحيفة “القدس العربي” أن الاشتباكات بين جند الشام وعصبة الأنصار كانت عنيفة واستعمل فيها المسلحون الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية والقنابل اليدوية.

مراسل "الجديد": اشتباك في حي الطوارئ داخل عين الحلوة بين عصبة الأنصار وعناصر جند الشام وسقوط جريح pic.twitter.com/bi2lrWxpBX — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 4, 2022

مناشدات للتهدئة

وأظهر مقطع فيديو التقط من مكان مرتفع جانباً من الإشتباكات وإطلاق النار، فيما تسمع عبر مكبرات الصوت في أحد المساجد مناشدات لإيقاف إطلاق النار والتهدئة.

وبحسب الفيديو الذي تابعته “وطن” يسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول: “اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله” وأضاف أن “أعداء الله يتربصون بنا” وتابع: “أناشد الجميع اتقوا الله”.

أصوات الرصاص والقنابل

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن أحد سكان الحي تأكيده أن الاشتباكات بين جماعة جند الشام وعصبة الأنصار أثارت جواً من الرعب والهلع في صفوف المدنيين حيث سمع سكان مدينة صيدا أصوات الرصاص والقنابل.

🎥 لبنان || اشتباكات عنيفة تدور داخل مخيم #عين_الحلوة بين عناصر من ماتسمى "عصبة الانصار" من جهة وعناصر من ماتسمى "جند الشام" من جهة أخرى، تُستعمل فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. pic.twitter.com/ENApnk4SZB — درعا نت (@daraa_net_2020) July 4, 2022

ووفقا لموقع “النشرة اللبناني”، فإن “عصبة الأنصار الإسلامية”، قامت بعملية استنفار مسلح في شوارع مخيم عين الحلوة.

وأوضح أن الاستنفار تمركز في مناطق سيطرة عصبة الأنصار، في مناطق “الصفصاف – الرأس الأحمر”.

وأشار إلى أن هذا الاستنفار يأتي كـ “إجراء احترازي للحفاظ على الأمن والاستقرار ومنعًا لدخول طابور خامس، على خط توتير الأوضاع على ضوء الخلافات “الفتحاوية – الحمساوية”، الأخيرة نتيجة أحداث مخيم برج الشمالي”.

اشتباكات دائمة

ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين -الواقع عند أطراف مدينة صيدا جنوبي لبنان– منذ سنوات طويلة كثيرا من الاشتباكات الدامية بين فصائل مسلحة فيه، والتفجيرات ومحاولات الاغتيال والتصفيات.

وذلك لأسباب متعددة بعضها متعلق بصراعات النفوذ وتصفية الحسابات السياسية وبعضها الآخر بخلافات فردية.