فريد الديب.. محامي الجواسيس والفاسدين يعلن قبوله الدفاع عن قاتل نيرة أشرف ويكشف الأسباب!

وطن – فجر المحامي المصري الشهير، فريد الديب قنبلة من العيار الثقيل، معلنا قبوله الترافع والدفاع عن محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، والذي قضت المحكمة بإحالة أوراقه إلى المفتي تمهيدا لإعدامه.

وكشف “الديب” عن أسباب قبوله الدفاع عن المتهم في درجاته المقبلة، بعد صدور الحكم، في جلسة الأربعاء المقبل، مُعلنًا أن ما يهمه هو تحقيق العدالة، واحترام القانون والقضاء، أن القاضي الذي أصدر قرار إحالة المتهم إلى المفتي، جعل من نفسه غير صالح لنظر الدعوى، حينما قال بيانه الشهير بعد قرار الإحالة.

وأكد “الديب” في تصريحاته التي أدلى بها لموقع “القاهرة24“، أنه سوف يستند في دفوعه إلى الكلمة التي ألقاها أعظم قاضٍ في محكمة النقض وجدي بك عبد الصمد عن العدالة، ونظر الدعوى وقوة القاضي، وضرورة الزج برأيه وبيانه واتجاهاته، قبل صدور الأحكام.

لا أهتم للرأي العام

وعن اتجاهات الرأي العام وموقفه من القضية، أكد “الديب” أنه لا يكترث لها، زاعما أن احترامه للقانون وتحقيق العدالة هو أبرز أهدافه، مشيرًا إلى أنه عمل في كثير من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وكانت اتجاهات الرأي العام مخالفة لصحيح القانون، ونجح في تحقيق العدالة فيها، وإرساء قيم القانون في دفوعه.

كما أوضح أنه سوف يطلع على قضية نيرة أشرف، وأوراق إدانة المتهم، فور صدور الحُكم، وأن القاضي الذي أصدر قرار إحالة المتهم إلى المفتي، جعل من نفسه غير صالح لنظر الدعوى، حينما قال بيانه الشهير بعد قرار الإحالة.

من كلف فريد الديب بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف؟!

كما أوضح أن من تحدث معه للدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم محمد عادل، كما أنه لا يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.

وأكد فريد الديب أنه تلقى اتصالات ورسائل من مجموعة مصريين باليونان، وحضر إلى مكتبه آخرين يطالبونه بالدفاع عن قاتل نيرة أشرف، وهالهم ما حدث، وما يحدث وما تزامن من تصريح للقاضي برأيه وبيانه في هذه القضية قبل صدور الحكم النهائي وورود رأي المفتي الشرعي بإعدامه.

ونفى المحامي الشهير تدخله في قصة الدية التي روج لها البعض طيلة الأيام الماضية من قريب أو بعيد لكنه علق بقوله إن الدية في الشريعة الإسلامية لا تمنع ولا توقف العقوبة في حالات القتل وأن للحاكم أن يوقع أقصى العقوبة التي تصل للإعدام على المتهم حتى في حال قبول ذوي الضحية الدية.

إحالة أوراق محمد عادل للمفتي

وكانت محكمة جنيات المنصورة قد أحالت، الثلاثاء الماضي، أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لإعدامه.

ووجه القاضي بهاء الدين المري كلمات للقاتل محمد عادل سيعتمد عليها “الديب” في مرافعته: ”جئت بفعل خسيس هز أرضا طيبة أسرت لويس.. أهرقت دما طاهرا بطعنات غدر جرئية.”

وتابع قاضي محاكمة قاتل نيرة أشرف: ”ذبحت الإنسانية كلها، يوم أن ذبحت ضحية بريئة.”

كلمة القاضي لقـا-تل نيرة أشرف: "جئت بفعل خسيس في أرض طيبة، أرقت دمًا طاهراً بطعىْات غادرة" pic.twitter.com/pqUjbUoaAB — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 28, 2022

كلمات نارية من القاضي لقاتل نيرة أشرف

وأضاف واصفا محمد عادل قاتل نيرة بأنه “نبت سام”:”إنَّ مَثَـلَكَ كمَثلِ نَـبتٍ سامٍ في أرضٍ طيبة.. كُلما عَاجَـلَـهُ القَطعُ قبلَ أن يَمتـدَ، كان خيرًا للناسِ وللأرضِ التي نَـبتَ فيها.”

وهاجمه القاضي بهاء الدين المري بقوله: ”يا محسوب على بني الإنسان جئت بما لم يأت الوحش والطير والحيوان ـ فقلب قد من حديد.”

واستطرد: ”فكرت وقدرت ودبرت وأعددت سكينا ماضيا في حدتها، وقتلت نفسا ذكية بغير حق، انتدبت بها مكانا قصيا طعنا ونحرا.”

وأكمل قاضي محاكمة قاتل نيرة أشرف: ”لقد جئت شيئا إدا، لقد أصبت الإنسانية فى أعز مقدساتها. ثم قسى قلبك بعد ذلك فقتلت نفسا.”

وتابع القاضي: ”ومن الذي طعنت ونحرت زعمت أنك كنت تحبها، وكنت أكثر الناس كرها وبغضا لها، لم يكن ذلك حبا في الحجر الذي بين أضلعيك.”

وكشف شهود عيان في الجلسة من الصحفيين والإعلاميين، أن قاتل نيرة محمد عادل، ظهر داخل القفص يبكي وفي حالة انهيار بعد سماعه هذه الكلمات.

دفاع فريد الديب عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام

يشار إلى أن المحامي فريد الديب سبق وأن دافع عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام عام 1997، حيث قضت المحكمة حينها بسجن الجاسوس 15 عاما.

وسجن عزام عزام لثمان سنوات قبل إطلاق سراحه في صفقة سياسية عام 2004.

دفاع فريد الديب عن “مبارك” وأبنائه ورجال نظامه

كما ترافع “الديب” عن الرئيس المصري الراحل حسني ومبارك ونجليه (جمال وعلاء) وغالبية أركان نظامه، أبرزهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.

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