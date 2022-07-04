الرئيسيةالهدهدشبيه طلال مداح يلفت الأنظار في موسم جدة (فيديو)
الهدهد

شبيه طلال مداح يلفت الأنظار في موسم جدة (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
شبيه طلال مداح في موسم جدة watanserb.com
شبيه طلال مداح في موسم جدة

وطن– ظهر شخص شبيه بالفنان السعودي الراحل “طلال مداح“، وهو يتجول في أروقة موسم جدة بالمملكة العربية السعودية الذي اختتم فعالياته، الأحد.

شبيه طلال مداح في موسم جدة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشبيه مداح، وهو يقف وسط ساحة ويتبادل التحية مع زوار موسم جدة، كما التقطوا بعض الصور التذكارية له.

وبحسب الفيديو ظهر شبيه طلال مداح بنفس استايله وملامحه وملابسه الخليجية ـ بدشداشته وغترته البيضاء وابتسامته الدافئة ـ .

ولفت بهذا الظهور أنظار كل من رآه من جمهور المهرجان، فيما تسمع في خلفية الفيديو أغنية “اليوم يمكن تقولي” لـ”شبيه الريح” -كما يلقبه محبوه –

من هو طلال مداح؟

وطلال مداح مغني وملحن سعودي ومن أبرز الفنانين السعوديين. ولد في أغسطس آب 1940، وتوفي في 11 أغسطس 2000.

وكان الفنان السعودي الراحل من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن.

وقدّم الكثير من الأعمال الموسيقية وعَمِلَ مع العديد من الملحّنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دورٌ كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكلٍ عام.

توفي على الهواء مباشرة

وتوفي طلال مداح في 11 أغسطس 2000 على الهواء مباشرة أثناء أدائه إحدى وصلاته الغنائية على مسرح «المفتاحة» في مدينة “أبها” في السعودية أمام أكثر من 3 آلاف شخص.

ونقل جثمانه بالطائرة من “أبها” إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وكان في استقبال الجثمان عند الطائرة أبناؤه وأقاربه وعدد من أصدقائه وأحبائه.

سعوديون يسرقون الألعاب في آخر يوم بموسم جدة (شاهد)

المصدررصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

هيفاء بنت محمد والشيهانة العزاز.. “بلومبيرغ” تتناول تصعيد سيدتين لمناصب بارزة بالسعودية

الهدهد

بيع رسمي لمصر.. تفاصيل اتفاقية سرية بين الحكومة المصرية وصندوق الاستثمار السعودي

الهدهد

سعوديون يسرقون الألعاب في آخر يوم بموسم جدة (شاهد)

الهدهد

فيديوهات رقص شباب وفتيات في السعودية تثير الغضب بالتزامن مع الحج

الهدهد

“فتح المسجد النبوي للصهاينة”.. كاتب إسرائيلي يوثق فضيحة جديدة لمحمد بن سلمان

الهدهد

رقص شباب وفتيات بحفل مختلط في السعودية بالتزامن مع موسم الحج (فيديو)

الهدهد

الكشف عن مساعي إسرائيلية لإبرام صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية خلال زيارة بايدن

الهدهد

من هو الشيخ محمد بن ناصر العبودي الذي حزن على وفاته السعوديين؟!

حياتنا

جورج وسوف يصدم جمهوره في موسم جدة .. ظهر على عكاز ووزن غير طبيعي (صور)

حياتنا

حفل مختلط.. رقص جريء بين شاب وفتاة يثير ضجة في السعودية (فيديو)

الهدهد

فضيحة جديدة.. السعودية تفتح أراضيها لـ”حاخامات” يعلمون اليهودية في المملكة

اقتصاد

“بلومبيرغ”: البطالة في السعودية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا