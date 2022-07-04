شبيه طلال مداح يلفت الأنظار في موسم جدة (فيديو)

وطن– ظهر شخص شبيه بالفنان السعودي الراحل “طلال مداح“، وهو يتجول في أروقة موسم جدة بالمملكة العربية السعودية الذي اختتم فعالياته، الأحد.

شبيه طلال مداح في موسم جدة

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشبيه مداح، وهو يقف وسط ساحة ويتبادل التحية مع زوار موسم جدة، كما التقطوا بعض الصور التذكارية له.

وبحسب الفيديو ظهر شبيه طلال مداح بنفس استايله وملامحه وملابسه الخليجية ـ بدشداشته وغترته البيضاء وابتسامته الدافئة ـ .

ولفت بهذا الظهور أنظار كل من رآه من جمهور المهرجان، فيما تسمع في خلفية الفيديو أغنية “اليوم يمكن تقولي” لـ”شبيه الريح” -كما يلقبه محبوه –

من هو طلال مداح؟

وطلال مداح مغني وملحن سعودي ومن أبرز الفنانين السعوديين. ولد في أغسطس آب 1940، وتوفي في 11 أغسطس 2000.

وكان الفنان السعودي الراحل من أوائل الذين ساهموا في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، حيث غنى في العديد من المدن حول العالم مثل باريس ولندن.

وقدّم الكثير من الأعمال الموسيقية وعَمِلَ مع العديد من الملحّنين والشعراء والموسيقيين، وكان له دورٌ كبير في تطوير الموسيقى السعودية بشكلٍ عام.

توفي على الهواء مباشرة

وتوفي طلال مداح في 11 أغسطس 2000 على الهواء مباشرة أثناء أدائه إحدى وصلاته الغنائية على مسرح «المفتاحة» في مدينة “أبها” في السعودية أمام أكثر من 3 آلاف شخص.

ونقل جثمانه بالطائرة من “أبها” إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وكان في استقبال الجثمان عند الطائرة أبناؤه وأقاربه وعدد من أصدقائه وأحبائه.