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بدعوى الإيحاءات الجنسية.. إعلان للآيس كريم يثير جدلاً في إيران (شاهد)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
إعلان للآيس كريم في إيران watanserb.com
إعلان للآيس كريم في إيران

وطن- أثار إعلان خاص بمنتج “آيس كريم” جدلاً واسعاً في إيران، بذريعة أنه “يتعارض مع العفّة العامة” وفيه “عروضاً وإيحاءات جنسية”.

وأظهر الإعلان وهو لشركة “دومينو” للمثلجات إمرأة تلبس قميصاً زهري اللون وتحمل قطعة “آيس كريم” بيدها وهي تتأملها.

وفي مقطع فيديو دعائي لذات المنتج، ظهرت امرأة ترتدي حجاباً فضفاضاً، وتقود سيارتها بين مناظر جبلية، قبل أن تركنها وتأخذ قضمة من الآيس كريم.

ووصفت “وكالة أنباء فارس” التابعة لـ”الحرس الثوري الإيراني”، الجمعة، الإعلان التجاري بأنه “مثير للاشمئزاز” لأنه يحمل إيحاءات جنسية وخدشاً للعفة والحياء العام.

بينما اعتبر البعض الآخر أن مصادرة الإعلان، بمثابة الوصاية على أجساد النساء في الوقت الذي يعانين فيه من التضييق والتمييز وسلب أبسط حقوقهن.

“تعزيز الفساد والفجور”

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن منظمة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”المعروفة باسم “الباسیج ارشادي” في إيران رفعت دعوى ضد الشركة.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في المنظمة”جعفر صادق منش“، السبت الماضي، أن ”المنظمة رفعت شكوى وطالبت المدعي العام والثورة في طهران بمحاسبة هذه الشركة بسبب إهانة كرامة المرأة وتعزيز الفساد والفجور في المجتمع.

مضيفاً أن “هذه الإعلانات مخالفة للأعراف الدينية والأخلاقية ”.

وبموجب الفصل 8 من قوانين ولوائح الإعلان في إيران يُحظر “الإساءة للنساء والرجال والأطفال” على نطاق واسع في الإعلانات التجارية.

ويمنع الفصل التاسع من القانون نفسه الإعلانات التجارية من اعتماد “معاملة تفضيلية” للذكور أو الإناث، واستخدام “الجاذبية الجنسية في الإعلانات”.

شركة ”دومينو”

ويقع مقر شركة ”دومينو للألبان والآيس كريم“ في مدينة “إسلام شهر”- شرق العاصمة طهران- وبدأت نشاطها الرسمي في سوق الألبان والآيس كريم في إيران عام 2011.

والشركة هي واحدة من أكبر ثلاث شركات نشطة في سوق منتجات الألبان والآيس كريم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول مثل العراق وباكستان وأفغانستان والهند.

الاستغلال الجنسي للنساء

وعانت إعلانات الشركات المختلفة من مثل هذه المصادرات مرات عديدة في السنوات الماضية.

ففي شهر آذار/مارس 2017، اتهمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية علامة شوكولاتة ”بالاستغلال الجنسي للنساء“ في إعلاناتها.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2020، تعرضت شركة ”ميهن“ لإنتاج الآيس كريم للغرامة بسبب إعلان لها.

1400 مجموعة جهادية متخصصة في إيران

وتم تشكيل منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران في آذار 2021 وهي تتألف من 1400 مجموعة جهادية متخصصة في إيران.

وبالإضافة إلى الحجاب والعفة، تنشط هذه المجموعات في مجالات السياحة، والفن والإعلام، والإدارة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والقانون، والثقافة، والعمالة ومكافحة الفساد، والهندسة”.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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