بدعوى الإيحاءات الجنسية.. إعلان للآيس كريم يثير جدلاً في إيران (شاهد)

وطن- أثار إعلان خاص بمنتج “آيس كريم” جدلاً واسعاً في إيران، بذريعة أنه “يتعارض مع العفّة العامة” وفيه “عروضاً وإيحاءات جنسية”.

وأظهر الإعلان وهو لشركة “دومينو” للمثلجات إمرأة تلبس قميصاً زهري اللون وتحمل قطعة “آيس كريم” بيدها وهي تتأملها.

وفي مقطع فيديو دعائي لذات المنتج، ظهرت امرأة ترتدي حجاباً فضفاضاً، وتقود سيارتها بين مناظر جبلية، قبل أن تركنها وتأخذ قضمة من الآيس كريم.

ووصفت “وكالة أنباء فارس” التابعة لـ”الحرس الثوري الإيراني”، الجمعة، الإعلان التجاري بأنه “مثير للاشمئزاز” لأنه يحمل إيحاءات جنسية وخدشاً للعفة والحياء العام.

بينما اعتبر البعض الآخر أن مصادرة الإعلان، بمثابة الوصاية على أجساد النساء في الوقت الذي يعانين فيه من التضييق والتمييز وسلب أبسط حقوقهن.

“تعزيز الفساد والفجور”

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن منظمة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”المعروفة باسم “الباسیج ارشادي” في إيران رفعت دعوى ضد الشركة.

وقال مدير عام الشؤون القانونية في المنظمة”جعفر صادق منش“، السبت الماضي، أن ”المنظمة رفعت شكوى وطالبت المدعي العام والثورة في طهران بمحاسبة هذه الشركة بسبب إهانة كرامة المرأة وتعزيز الفساد والفجور في المجتمع.

مضيفاً أن “هذه الإعلانات مخالفة للأعراف الدينية والأخلاقية ”.

وبموجب الفصل 8 من قوانين ولوائح الإعلان في إيران يُحظر “الإساءة للنساء والرجال والأطفال” على نطاق واسع في الإعلانات التجارية.

ويمنع الفصل التاسع من القانون نفسه الإعلانات التجارية من اعتماد “معاملة تفضيلية” للذكور أو الإناث، واستخدام “الجاذبية الجنسية في الإعلانات”.

شركة ”دومينو”

ويقع مقر شركة ”دومينو للألبان والآيس كريم“ في مدينة “إسلام شهر”- شرق العاصمة طهران- وبدأت نشاطها الرسمي في سوق الألبان والآيس كريم في إيران عام 2011.

والشركة هي واحدة من أكبر ثلاث شركات نشطة في سوق منتجات الألبان والآيس كريم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى عدد من الدول مثل العراق وباكستان وأفغانستان والهند.

الاستغلال الجنسي للنساء

وعانت إعلانات الشركات المختلفة من مثل هذه المصادرات مرات عديدة في السنوات الماضية.

ففي شهر آذار/مارس 2017، اتهمت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية علامة شوكولاتة ”بالاستغلال الجنسي للنساء“ في إعلاناتها.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2020، تعرضت شركة ”ميهن“ لإنتاج الآيس كريم للغرامة بسبب إعلان لها.

1400 مجموعة جهادية متخصصة في إيران

وتم تشكيل منظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إيران في آذار 2021 وهي تتألف من 1400 مجموعة جهادية متخصصة في إيران.

وبالإضافة إلى الحجاب والعفة، تنشط هذه المجموعات في مجالات السياحة، والفن والإعلام، والإدارة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم، والقانون، والثقافة، والعمالة ومكافحة الفساد، والهندسة”.