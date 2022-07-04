الأهلي المصري يحسم موقفه من التعاقد مع عمر السومة بشكل نهائي

وطن – قال مدير التعاقدات في نادي الأهلي المصري أمير توفيق، حول الأنباء المتداولة عن رغبة المارد الأحمر في التعاقد مع النجم السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي بعد هبوط فريقه إلى الدرجة الثانية هذا الموسم في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح توفيق، في تصريح صحفي تم نشره على العديد من وسائل الإعلام المصرية، بشأن التعاقد مع السوري السومة، ” كل ما يتم تداوله بشأن الحصول على خدمات السومة في انتقالات الميركاتو الصيفي هي غير صحيحة. مع الاحترام الكبير للاعب وقدراته الفنية”.

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عمر السومة وموقف الأهلي المصري

وأردف، ” سيتم عرض العديد من الأسماء المرشحة على المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز المدير الفني لفريق الأهلي المصري، في جلسة حسم ملف الصفقات الصيفية. ومن المحتمل أن يستقر على بعضها من أجل ضمها مع نهاية الموسم”.

الصفقة الحُلم لأي نادي 🤯 عمر السومة بقميص الأهلي 🔴

عمر السومة بقميص الزمالك ⚪️ لاعب من العيار الثقيل وإضافة قوية لأي هجوم 💪 العقيد صاحب إمكانيات خاصة ولا أحد يستطيع إيقافه عن التهديف ⚽️ pic.twitter.com/j1TGVmrmpL — جول مصر – GOAL (@goaleg) July 3, 2022

وكان فريق أهلي جدة قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي، بعد تعثره بالتعادل السلبي بدون أهداف مع ختام منافسات الدوري الممتاز نهاية الشهر الماضي.

مباراة الأهلي والجونة

ويستعد فريق الأهلي المصري (المارد الأحمر)، المواجهة القوية أمام الجونة المؤجلة من منافسات الأسبوع ال9 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مطلب العديد من الأندية العربية الكبرى 🔝 أين سيلعب عمر السومة في الموسم المقبل؟! 👀👕 pic.twitter.com/dFDJOwucL4 — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) July 3, 2022

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كما وشارك فريق الأهلي 20 مباراة في منافسات الدوري المصري هذا الموسم، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 13 مباراة، والتعادل في 5 مباريات. كما وتلقى الخسارة في مباراتين حتى يومنا هذا.

ويحتل الأهلي المصري (المارد الأحمر) في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن منافسه بيراميدز برصيد 49 نقطة. بينما جاء في صدارة الترتيب فريق الزمالك برصيد 51 نقطة.

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