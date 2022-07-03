5 خطوات بسيطة ستساعدك على اجتياز مقابلة التوظيف

وطن- قد يكون الذهاب إلى أي مقابلة عمل أمرًا مرهقًا في الكثير من الأحيان، وقد يكون الذهاب إلى أول مقابلة أمرًا مرعبًا.

ولكن لا تقلق فهناك العديد من النصائح نشرها موقع “freshered” التي ستساعدك على اجتياز مقابلة التوظيف بطرق بسيطة لترك انطباع إيجابي في أذهان مَن أجرى المقابلة معك.

1. ابحث عن الشركة التي ستجري المقابلة معك

قبل التقدم لمقابلة العمل، ابحث عن الشركة التي ستجري المقابلة معك ، حيث سوف يساعدك هذا على تكوين بعض الأفكار والتوقعات عن الشركة.

تمتلك معظم الشركات مواقع رسمية خاصة بها على الإنترنت يمكنك تصفحها، فيكنك إلقاء نظرة حول ما قاله الموظفون السابقون عن تجربة عملهم في الشركة.

فإذا وجدت تعاليق إيجابية، فتقدم للعمل. ولكن إذا وجدت تعاليق سلبية، ففكر مرة ثانية في رفض المقابلة بأدب.

2. تدرب جيدا على أسئلة المقابلة

التدرب مع العائلة أو الأصدقاء يمكن أن يساعدك في التخطيط لإجاباتك على الأسئلة المحتملة.

جهز إجابتك لبعض الأسئلة الشائعة مثل: “لماذا أنت مهتم بهذا المنصب مع شركتنا؟ و أين ترى نفسك بعد 5 سنوات؟.”

3. الثقة بالنفس

في بعض الأحيان، يمكن أن ينتابك التوتر خلال المقابلة ولكن إذا تحليت بالثقة الكافية، فسوف تعطي انطباعًا أوليًا رائعًا.

4. إذهب بمظهر لائق



الانطباع الأول له أثر مهم جدًا فى مقابلات العمل، فإذا ظهرت على سبيل المثال في بنطال رياضي من نوع “Primark”، فسيقلل ذلك من فرص إثارة إعجاب الشخص الذي يجري المقابلة معك.



5. قم بإعداد أسئلة للمقابلة

بعد معظم المقابلات، سيسألك الشخص الذي يجري مقابلة معك إذا كان لديك أي أسئلة تريد طرحها.

إن طرح الأسئلة عليهم مرة أخرى في المقابلة أمر مهم من شأنه أن يثبت لهم أنك مهتم كثيرا بالمنصب.



فيما يلي بعض الأسئلة التي يمكنك طرحها في المقابلة:

ما هو نوع المرشح الذي تعتقد أنه الأنسب لهذا المنصب؟

هل ستكون هناك فرص لتقدَم الموظفين في مناصبهم؟