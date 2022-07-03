سجود بسنت حميدة بالشورت يثير جدلا.. وميدو ولميس الحديدي يشتبكان مع التريند

وطن – أثيرت حالة من الجدل في مصر، في أعقاب تتويج بسنت حميدة بالميدالية الذهبية في بطولة ألعاب البحر المتوسط، حيث ظهرت تسجد وهي ترتدي “الشورت”.

بسنت حميدة حصلت على الميدالية الذهبية لمنافسات 100 متر عدوًا للسيدات في ألعاب القوى.

وقطعت بسنت مسافة 100 متر بزمن قدره 11.10 ثانية، ودخلت التاريخ باعتبارها أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية ذهبية، في هذا السباق في ألعاب القوى.

وعقب فوزها في السباق، دخلت بسنت حميدة في نوبة من البكاء والصراخ، وسجدت على الأرض شكرا لله.

إلا أن هذه اللحظة تحولت إلى مثار جدل، كونها كانت ترتدي “شورت”، وبرر من انتقدها على ذلك بأن ما ترتديه كاشف للعورة.

فقال “نزار محمود غراب”: “صورة الإسلام الشعوبية بعد قرنين من حملات الاحتلال العسكري والغزو الفكري .. وهذه الصورة تعبر عن مضمون تحرسه وتنشره نظم فصل الدين عن الدولة.. بسنت حميدة، ذهبية سباق ١٠٠ متر ، تسجد لله مكشوفة العورة”.

صورة الإسلام الشعوبية بعد قرنين من حملات الاحتلال العسكري والغزو الفكري

وهذه الصورة تعبر عن مضمون تحرسه وتنشره نظم فصل الدين عن الدولة

بسنت حميدة

ذهبية سباق ١٠٠ متر

تسجد لله مكشوفة العورة — نزار محمود غراب (@nezarmghorab) July 3, 2022

فيما دافعت “faten abd alftah”: “وفجاة الجناحات كلها طلعت للملايكة اللى عايشين بينا ومعاهم مفاتيح جنة ونار !!! ازاى بطلتنا الجميلة بسنت حميدة تسجد لربنا …بملابس الرياضة اللى كانت بتجرى بها؟!!! والكل بيتسابق فى اثبات حرمانية اللى عملته….ويتوعدوها بالعذاب اللى مستنيها فى الاخرة وعقاب ربنا لها!!!”.

وفجاة الجناحات كلها طلعت للملايكة اللى عايشين بينا ومعاهم مفاتيح جنة ونار !!! ازاى بطلتنا الجميلة بسنت حميدة تسجد لربنا …بملابس الرياضة اللى كانت بتجرى بها؟!!! والكل بيتسابق فى اثبات حرمانية اللى عملته….ويتوعدوها بالعذاب اللى مستنيها فى الاخرة وعقاب ربنا لها!!! — faten abd alftah (@AlftahFaten) July 2, 2022

واستغرب “Mody Eid”: “بطلتنا بسنت حميدة بعد تتويجها التاريخي بذهبية سباق 100 متر تسجد …!!”.

بطلتنا بسنت حميدة بعد تتويجها التاريخي بذهبية سباق 100 متر

تسجد …!! pic.twitter.com/j0Pq1fbW8k — Mody Eid (@ModyEid14) July 2, 2022

فيما غضب “Jumana” من الانتقادات: “والله أنا لو من بسنت حميدة اروح امثل دولة غير مصر لأن شعبها بقي حاجة صعبة و مقرف، يعني البنت تتوج بذهبية سباق ١٠٠ متر و تسجد شكر لربنا و دا فعل تلقائي جدا منها المفروض ننبها علي المرة الجاية ب ادب بس لا احنا هنمسكها مسخرة و نكفرها بدل كلمة شكرا حتي. تحس ان الشعب كله مبشر بالجنة”.

والله انا لو من بسنت حميدة اروح امثل دولة غير مصر لأن شعبها بقي حاجة صعبة و مقرف، يعني البنت تتوج بذهبية سباق ١٠٠ متر و تسجد شكر لربنا و دا فعل تلقائي جدا منها المفروض ننبها علي المرة الجاية ب ادب بس لا احنا هنمسكها مسخرة و نكفرها بدل كلمة شكرا حتي. تحس ان الشعب كله مبشر بالجنة😂 — Jumana🇪🇬 (@jumanahh__) July 2, 2022

وكتب “هيما الخريج”: “انا مش فاهم حوار بسنت حميده دا واحده جسمها كله مكشوف ورايحه تسجد 🤦 انتوا ليكم دين تاني احنا مش عارفينه ولا ايه دا احنا بنقول غلط علي لاعيبه الكوره علشان جزء من فوق الركبه باين فامابالك بلبس الرياضه دي ياخونا والنبي سيبوا الدين ف حاله مش طالبه عته”.

انا مش فاهم حوار بسنت حميده دا واحده جسمها كله مكشوف ورايحه تسجد 🤦 انتوا ليكم دين تاني احنا مش عارفينه ولا ايه دا احنا بنقول غلط علي لاعيبه الكوره علشان جزء من فوق الركبه باين فامابالك بلبس الرياضه دي ياخونا والنبي سيبوا الدين ف حاله مش طالبه عته pic.twitter.com/qON5IiMB8Q — هيما الخريج ❤️ (@ibrahem678911) July 1, 2022

أحمد حسام ميدو يرد على الانتقادات

وتداخل لاعب الكرة السابق أحمد حسام ميدو مع هذا الجدل، قائلًا: “بسنت حميدة بطلة مش بتسمع لحد، وانتقدت عشان لبسها، لكن ده لبس اللعبة بتاعتها ومينفعش تلبس غير كدة”

وأضاف خلال برنامجه “الريمونتادا” على قناة “المحور“: “أنا كنت فاكر الجماهير هتشيد ببسنت وتتغنى بيها بعد إنجازها، لكني فوجئت بسخرية من لبسها.. متخلوناش نرجع لعصور الظلام واحدة رياضية جوزها جنبها بتلعب رياضة، بدل ما نتكلم في إنجازها نتكلم عن لبسها، وتحية لمدربها وزوجها، ليه ميبقاش كل إمرأة عظيمة رجل زي ما وراء كل رجل عظيم إمرأة”.

ميدو عن بسنت حميدة : لبسها مفهوش مشاكل وليه مايبقاش وراء كل امرأة عظيمة " راجل " #الريمونتادا#قناة_المحور @midoahm pic.twitter.com/UIdczkkTww — الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) July 2, 2022

فيما أثارت تصريحات ميدو نفسه جدلا، إذ قال “ⲰⲀ𝓖ⲒⲎ ⲆⲞⲦ ⲰⲀ𝓖Ⲁ”: “ميدو مش عاجبه اللي بيقول المنظر ده حرام ولا يليق بفتاه مسلمة، و بيقول عليهم بيرجعوا لعصر الظلام.. خليك فاكر الكلمتين دول يا ميدو لأنك هتقف امام الله و هتتسأل عن كلامك”.

#ميدو مش عاجبه اللي بيقول المنظر ده حرام ولا يليق بفتاه مسلمة، و بيقول عليهم بيرجعوا لعصر الظلام

خليك فاكر الكلمتين دول يا ميدو لأنك هتقف امام الله و هتتسأل عن كلامك#بسنت_حميده pic.twitter.com/4PqIpQGhdi — ⲰⲀ𝓖ⲒⲎ ⲆⲞⲦ ⲰⲀ𝓖Ⲁ (@wagehdotwaga) July 3, 2022

لميس الحديدي تدخل على الخط

كما انتقدت الإعلامية لميس الحديدي بعض التعليقات السلبية الموجهة ضد بسنت حميدة.

وقالت خلال برنامجها “كلمة أخيرة” الذي يُعرض على قناة “on”: “فيه ناس كدة لازم تنكد على فرحتنا وإزاي بنت تحقق ده ونسيبها سعيدة؟ ولازم الناس تاخد الجدل وبدال ما نشكرها ونشكر زوجها الداعم لها نوجه لها طاقة سلبية”.

وأضافت: “مش قادر تمسك نفسك وغرائزك وواحدة بتلعب رياضة وبتجري وزوجها وأسرتها في ظهرها لكن لازم تنكدوا عليها وعلى المصريين، إزاي تبصوا لها في الآخر كجسد فقط؟”.