تسجيل صوتي جديد لقاتل نيرة أشرف يجدد الجدل.. كشف جانبا خفيا

وطن– تداولت وسائل إعلام تسجيلات صوتية جديدة لقاتل نيرة أشرف، الطالب بجامعة المنصورة محمد عادل، كشفت جانبا خفيا من علاقة القاتل الذي باتت جريمته البشعة حديث المصريين بأسرة نيرة وتهديداته السابقة لهم.

تسجيلات قاتل نيرة أشرف

التسجيلات التي حصلت “العربية مصر” على نسخة منها، أظهرت تهديدات صريحة لوالد نيرة أشرف وتوعد لأفراد أسرتها بالإيذاء.

ويظهر صوت محمد عادل في أحد هذه التسجيلات يخاطب والد نيرة:”بص أنا لا هتعصب ولا هشتم ولا هقل أدبي مش انت كده ده تمامك يعني؟.. وده تمامكم تعالى بقى يا معلم أنا عاوز أقعد أتكلم معاك تمام.. أو أجيلك بدل ما انت بتعمل بلاك ليست كده.”

وفي تسجيل صوتي آخر مع والد نيرة أشرف، توعد محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في جامعة المنصورة، بأنه سيجعل والد نيرة يدفع الثمن غاليا وقال: “اللي عملته بنتك مش هيتنسي ليوم الدين وبيني وبينها الأيام .. بص يلا حق الكلمتين اللي انت قولتهم عليا إن أنا أدفعك تمنهم إنت وبنتك واللي يتشددلكو أمين؟!”

وتابع المجرم الذي أحيلت أوراقه للمفتي الأسبوع الماضي:”أنا بقى هعرفك خلان مين اللي بيعيطوا وأم مين اللي بتعيط ومين اللي بيبوس الأيادي بجد.”

قاتل نيرة أشرف يهدد والدها

واستطرد محمد عادل ـ بحسب التسجيلات المنشورة ـ :”عشان تبقى أنت أصلا ملكش كلمة لما تيجي كده تعيطلي وفي الاخر تعمل اللي انت بتعمله ده.. أمين.”

وفي تسجيل آخر تحدث القاتل بطريقة غير لائقة مع والد نيرة أشرف، وقال:”شوف مكانك فين يلا وأن أجيلك في أي مكان يالا.. وريني روجليتك يالا .”

وتظهر هذه التسجيلات جانبا كان خفيا من علاقة محمد عادل، بأسرة نيرة أشرف فتاة المنصورة، وكيف كان يرسل لهم التهديدات ويتحدث مع والد القتيلة بطريقة تخلو من التهذيب.

كما تشير التسجيلات إلى أي مدى كان الشاب يتحلى بالأخلاق.

ويقبع طالب آداب المنصورة الآن خلف القضبان بعد قرار المحكمة بإحالة أوراقه للمفتي للتصديق على حكم إعدامه.

محمد عادل توعد نيرة بالذبح

وكان رئيس النيابة قد كشف جانبا من تهديدات المتهم لزميلته، مؤكدا أن محمد عادل اعترف بالتخطيط لقتلها قبل عام ونصف العام.

كما أرسل المجرم رسالة نصية قبل 3 أشهر على هاتفها الجوال يهددها فيها بالذبح، وأنه لن يترك في جسدها جزءا سليما.

وتتبع محمد عادل نيرة 3 مرات لتنفيذ جريمته وفشل في مرتين، لكنه نجح في الثالثة، بحسب شهادة النيابة.

وتسببت الجريمة التي وقعت في المنصورة بصدمة كبيرة في الشارع المصري، وسط تضامن كبير مع أسرة نيرة ومطالبات بإعدام محمد عادل بشكل عاجل.