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تسجيل صوتي جديد لقاتل نيرة أشرف يجدد الجدل.. كشف جانبا خفيا

باسل النجار
كتب باسل النجار
تسجيل صوتي جديد لقاتل نيرة أشرف watanserb.com
تسجيل صوتي جديد لقاتل نيرة أشرف

وطن– تداولت وسائل إعلام تسجيلات صوتية جديدة لقاتل نيرة أشرف، الطالب بجامعة المنصورة محمد عادل، كشفت جانبا خفيا من علاقة القاتل الذي باتت جريمته البشعة حديث المصريين بأسرة نيرة وتهديداته السابقة لهم.

تسجيلات قاتل نيرة أشرف

التسجيلات التي حصلت “العربية مصر” على نسخة منها، أظهرت تهديدات صريحة لوالد نيرة أشرف وتوعد لأفراد أسرتها بالإيذاء.

ويظهر صوت محمد عادل في أحد هذه التسجيلات يخاطب والد نيرة:”بص أنا لا هتعصب ولا هشتم ولا هقل أدبي مش انت كده ده تمامك يعني؟.. وده تمامكم تعالى بقى يا معلم أنا عاوز أقعد أتكلم معاك تمام.. أو أجيلك بدل ما انت بتعمل بلاك ليست كده.”

وفي تسجيل صوتي آخر مع والد نيرة أشرف، توعد محمد عادل الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب في جامعة المنصورة، بأنه سيجعل والد نيرة يدفع الثمن غاليا وقال: “اللي عملته بنتك مش هيتنسي ليوم الدين وبيني وبينها الأيام .. بص يلا حق الكلمتين اللي انت قولتهم عليا إن أنا أدفعك تمنهم إنت وبنتك واللي يتشددلكو أمين؟!”

وتابع المجرم الذي أحيلت أوراقه للمفتي الأسبوع الماضي:”أنا بقى هعرفك خلان مين اللي بيعيطوا وأم مين اللي بتعيط ومين اللي بيبوس الأيادي بجد.”

قاتل نيرة أشرف يهدد والدها

واستطرد محمد عادل ـ بحسب التسجيلات المنشورة ـ :”عشان تبقى أنت أصلا ملكش كلمة لما تيجي كده تعيطلي وفي الاخر تعمل اللي انت بتعمله ده.. أمين.”

وفي تسجيل آخر تحدث القاتل بطريقة غير لائقة مع والد نيرة أشرف، وقال:”شوف مكانك فين يلا وأن أجيلك في أي مكان يالا.. وريني روجليتك يالا .”

وتظهر هذه التسجيلات جانبا كان خفيا من علاقة محمد عادل، بأسرة نيرة أشرف فتاة المنصورة، وكيف كان يرسل لهم التهديدات ويتحدث مع والد القتيلة بطريقة تخلو من التهذيب.

كما تشير التسجيلات إلى أي مدى كان الشاب يتحلى بالأخلاق.

ويقبع طالب آداب المنصورة الآن خلف القضبان بعد قرار المحكمة بإحالة أوراقه للمفتي للتصديق على حكم إعدامه.

محمد عادل توعد نيرة بالذبح

وكان رئيس النيابة قد كشف جانبا من تهديدات المتهم لزميلته، مؤكدا أن محمد عادل اعترف بالتخطيط لقتلها قبل عام ونصف العام.

كما أرسل المجرم رسالة نصية قبل 3 أشهر على هاتفها الجوال يهددها فيها بالذبح، وأنه لن يترك في جسدها جزءا سليما.

وتتبع محمد عادل نيرة 3 مرات لتنفيذ جريمته وفشل في مرتين، لكنه نجح في الثالثة، بحسب شهادة النيابة.

وتسببت الجريمة التي وقعت في المنصورة بصدمة كبيرة في الشارع المصري، وسط تضامن كبير مع أسرة نيرة ومطالبات بإعدام محمد عادل بشكل عاجل.

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المصدرالعربية مصر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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