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رياضة

تريزيجيه ينتقل إلى طرابزون سبور التركي وهذا ما سيتقاضاه سنوياً

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمود تريزيجيه ينتقل إلى طرابزون سبور watanserb.com

وطن – انتقل النجم المصري محمود تريزيجيه 27 عاماً، إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، قادماً من أستون فيلا الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو)، حيث أن الإعلان عن الصفقة بات مسألة وقت.

ويستعد المصري تريزيجيه، الأحد، لإجراء الفحوصات الطبية، قبل الإعلان رسمياً إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي خلال الساعات القادمة.

انتقال تريزيجه إلى طرابزون سبور

وقالت شبكة ( بي أن سبورت) التركية، في تقرير لها نشرته بوقت سابق، بأن لاعب أستون فيلا تريزيجيه، قد أنهى عملية الانضمام إلى فريق طرابزون سبور، بعد مفاوضات لعدة أشهر بي كلا الطرفين.

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وبينت الشبكة، بأن المفاوضات قد توقفت على الراتب السنوي، الذي سيتقاضاه سنوياً. وهو ما تسبب في إيقاف المفاوضات مؤقتاً.

لكن الأمور أقرب إلى حسم تلك الصفقة بعد سفر محمود تريزيجيه، إلى دولة تركيا، تمهيداً للانتقال إلى صفوف نادي طرابزون سبور. وفق تقارير مصرية.

راتب تريزيجيه

وأفادت تقارير صحفية، بأن المصري تريزيجيه قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي طرابزون سبور، بتقاضي 1.5 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى 700 ألف يورو كحوافز مالية.

وأردفت تلك التقارير، ” تريزيجيه طالب بالحصول على 2.2 مليون يورو كراتب سنوي من نادي طرابزون سبور، لكنه حصل على 1.5 مليون يورو و700 ألف يورو كحوافز مالية إضافية.

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كما وسيقوم نادي طرابزون سبور التركي، بدفع 3 ملايين يورو إلى إدارة أستون فيلا. من أجل إتمام صفقة تريزيجه.

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة نجم المنتخب المصري محمود تريزيجه مع نادي الأهلي المصري، لينتقل بعدها إلى أندرلخت البلجيكي ثم موسكرون، قبل الذهاب إلى قاسم باشا التركي، كما وبعدها إلى أستون فيلا. ولعب الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع باشاك شهير.

ولعب تريزيجه في مسيرته الكروية حتى الآن، في 275 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 55 هدفاً، كما وصناعة 42 تمريرة حاسمة لزملائه.

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المصدروطن + اليوم السابع + بي أن سبورت التركية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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