تريزيجيه ينتقل إلى طرابزون سبور التركي وهذا ما سيتقاضاه سنوياً

وطن – انتقل النجم المصري محمود تريزيجيه 27 عاماً، إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، قادماً من أستون فيلا الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو)، حيث أن الإعلان عن الصفقة بات مسألة وقت.

ويستعد المصري تريزيجيه، الأحد، لإجراء الفحوصات الطبية، قبل الإعلان رسمياً إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي خلال الساعات القادمة.

انتقال تريزيجه إلى طرابزون سبور

وقالت شبكة ( بي أن سبورت) التركية، في تقرير لها نشرته بوقت سابق، بأن لاعب أستون فيلا تريزيجيه، قد أنهى عملية الانضمام إلى فريق طرابزون سبور، بعد مفاوضات لعدة أشهر بي كلا الطرفين.

وصول محمود تريزيجيه إلى تركيا من أجل التوقيع لنادي طرابزون. ✍️ من المنتظر أن تتم الصفقة خلال الساعات القادمة. ⌛️pic.twitter.com/FAntSgLF80 — جول مصر – GOAL (@goaleg) July 3, 2022

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وبينت الشبكة، بأن المفاوضات قد توقفت على الراتب السنوي، الذي سيتقاضاه سنوياً. وهو ما تسبب في إيقاف المفاوضات مؤقتاً.

لكن الأمور أقرب إلى حسم تلك الصفقة بعد سفر محمود تريزيجيه، إلى دولة تركيا، تمهيداً للانتقال إلى صفوف نادي طرابزون سبور. وفق تقارير مصرية.

راتب تريزيجيه

وأفادت تقارير صحفية، بأن المصري تريزيجيه قد توصل إلى اتفاق مع مسؤولي نادي طرابزون سبور، بتقاضي 1.5 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى 700 ألف يورو كحوافز مالية.

تريزيجيه يقترب من الانضمام إلى طرابزون سبور التركي 🔜 pic.twitter.com/gfH2WQh6JY — Kora Plus (@KoraPlusEG) July 2, 2022

وأردفت تلك التقارير، ” تريزيجيه طالب بالحصول على 2.2 مليون يورو كراتب سنوي من نادي طرابزون سبور، لكنه حصل على 1.5 مليون يورو و700 ألف يورو كحوافز مالية إضافية.

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كما وسيقوم نادي طرابزون سبور التركي، بدفع 3 ملايين يورو إلى إدارة أستون فيلا. من أجل إتمام صفقة تريزيجه.

يبدو أن طرابزون سبور اقترب من الإعلان عن ضم محمود تريزيجيه 🇪🇬 pic.twitter.com/ZAFWcDtjVm — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2022

مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة نجم المنتخب المصري محمود تريزيجه مع نادي الأهلي المصري، لينتقل بعدها إلى أندرلخت البلجيكي ثم موسكرون، قبل الذهاب إلى قاسم باشا التركي، كما وبعدها إلى أستون فيلا. ولعب الموسم المنصرم على سبيل الإعارة مع باشاك شهير.

ولعب تريزيجه في مسيرته الكروية حتى الآن، في 275 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 55 هدفاً، كما وصناعة 42 تمريرة حاسمة لزملائه.

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