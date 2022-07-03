الأهلي المصري يرد على أنباء مفاوضاته مع عمر السومة

وطن – رد الأهلي المصري على الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام المصرية والسعودية، بشأن مفاوضاته مع أهلي جدة للحصول على خدمات النجم السوري عمر السومة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جمال جبر مدير المركز الإعلامي لنادي الأهلي المصري، في تصريح عبر موقع الCNN العربية، بشأن مفاوضات المارد الأحمر الأهلاوي مع عمر السومة، ” لا يوجد مفاوضات مع نادي أهلي جدة السعودي لضم السوري السومة، وهذه الأنباء هي اجتهادات صحفية”.

انتقال عمر السومة إلى الأهلي المصري

وأردف جبر، ” السومة هو لاعب كبير لكن الحديث عن وجود مفاوضات لانضمامه إلى نادي الأهلي المصري سابق لأوانه”.

(المواطن) السعودية : إدارة الأهلي تفكر في التخلص من عمر السومة بسبب راتبه الكبير مما يفتح الباب أمام أندية ”الأهلي المصري، الزمالك المصري، القادسية الكويتي، الريان القطري” للتفاوض مع المهاجم السوري.#الديربي@ALAHLI_FC@omaralsomah@almowatennet pic.twitter.com/q8qy1KEWfr — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) July 1, 2022

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كما وأضاف، ” لا يوجد مفاوضات حالياً مع أهلي جدة السعودي لضم عمر السومة، والأمر مرهون بقرار المدير الفني الجديد سواريز ومتطلباته، وفقاً لرؤيته الفنية للموسم القادم. وبناء عليه ستحدد إدارة الأهلي المصري أهدافه في سوق الانتقالات مع نهاية الموسم الجاري”.

السومة خارج حسابات الأهلي المصري

وفي السياق ذاته، كشف موقع (سبورت) السعودي، بأن النجم السوري عمر السومة صاحب ال33 عاماً، خارج حسابات نادي الأهلي المصري.

🗣🇪🇬 الصحفي خالد الأتربي: " إدارة الأهلي المصري ترى أن عمر السومة ليس في أفضل حالاته الفنية بالإضافة إلى تجاوزه الـ30 عامًا وترى ايضا أن المقابل المالي الذي يحصل عليه مرتفع للغاية. " pic.twitter.com/Gh7mODHl0r — Diario Ahli (@diarioAFC) July 1, 2022

وأوضح الموقع، ” النادي يبحث عن مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات، لكنه لن يقوم بضم السومة لكبر سنه، وإرتفاع راتبه. وكذلك تراجع مستواه في الآونة الأخيرة”.

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وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت عن اقتراب اللاعب السوري من العودة إلى نادي القادسية الكويتي الموسم المقبل، كما أن تقارير أخرى تحدثت عن بقائه مع أهلي جدة السعودي لمساعدة الفريق في الصعود للدوري الممتاز.

وهبط نادي أهلي جدة السعودي، إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخ مسيرته، بعد تعادله السلبي في الجولة الأخيرة بدون أي من الأهداف أمام الشباب السعودي.

جماهير أهلي جدة

وطالبت جماهير أهلي جدة السعودي، إدارة النادي بالموافقة على رحيل السوري عمر السومة، بعد أنباء ارتباطه بنادي الأهلي، فقد علق مشجع للنادي السعودي، قائلاً: ” يروح للأهلي المصري ونعطيهم فوس كمان بس يروح”.

تقارير سعودية| الأهلي أقرب من الزمالك في التعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة pic.twitter.com/VXrxA63EjF — kora11.com (@kora11) July 2, 2022

كما وعلق آخر على تلك الأنباء، ” السومة من أهم أسباب هبوط أهلي جدة”، وقال آخر: ” غريبة! يريدونه رغم مستواه الحالي”.

ويشار إلى أن الهداف التاريخي لنادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، قد سجل 11 هدفاً. وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه خلال مشاركته في 25 مباراة بالدوري السعودي الموسم المنصرم.

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