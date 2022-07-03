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رياضة

الأهلي المصري يرد على أنباء مفاوضاته مع عمر السومة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي المصري يرد على أنباء ضم السوري عمر السومة watanserb.com
الأهلي المصري يرد على أنباء ضم السوري عمر السومة

وطن – رد الأهلي المصري على الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام المصرية والسعودية، بشأن مفاوضاته مع أهلي جدة للحصول على خدمات النجم السوري عمر السومة، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جمال جبر مدير المركز الإعلامي لنادي الأهلي المصري، في تصريح عبر موقع الCNN العربية، بشأن مفاوضات المارد الأحمر الأهلاوي مع عمر السومة، ” لا يوجد مفاوضات مع نادي أهلي جدة السعودي لضم السوري السومة، وهذه الأنباء هي اجتهادات صحفية”.

انتقال عمر السومة إلى الأهلي المصري

وأردف جبر، ” السومة هو لاعب كبير لكن الحديث عن وجود مفاوضات لانضمامه إلى نادي الأهلي المصري سابق لأوانه”.

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كما وأضاف، ” لا يوجد مفاوضات حالياً مع أهلي جدة السعودي لضم عمر السومة، والأمر مرهون بقرار المدير الفني الجديد سواريز ومتطلباته، وفقاً لرؤيته الفنية للموسم القادم. وبناء عليه ستحدد إدارة الأهلي المصري أهدافه في سوق الانتقالات مع نهاية الموسم الجاري”.

السومة خارج حسابات الأهلي المصري

وفي السياق ذاته، كشف موقع (سبورت) السعودي، بأن النجم السوري عمر السومة صاحب ال33 عاماً، خارج حسابات نادي الأهلي المصري.

وأوضح الموقع، ” النادي يبحث عن مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات، لكنه لن يقوم بضم السومة لكبر سنه، وإرتفاع راتبه. وكذلك تراجع مستواه في الآونة الأخيرة”.

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وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت عن اقتراب اللاعب السوري من العودة إلى نادي القادسية الكويتي الموسم المقبل، كما أن تقارير أخرى تحدثت عن بقائه مع أهلي جدة السعودي لمساعدة الفريق في الصعود للدوري الممتاز.

وهبط نادي أهلي جدة السعودي، إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة في تاريخ مسيرته، بعد تعادله السلبي في الجولة الأخيرة بدون أي من الأهداف أمام الشباب السعودي.

جماهير أهلي جدة

وطالبت جماهير أهلي جدة السعودي، إدارة النادي بالموافقة على رحيل السوري عمر السومة، بعد أنباء ارتباطه بنادي الأهلي، فقد علق مشجع للنادي السعودي، قائلاً: ” يروح للأهلي المصري ونعطيهم فوس كمان بس يروح”.

كما وعلق آخر على تلك الأنباء، ” السومة من أهم أسباب هبوط أهلي جدة”، وقال آخر: ” غريبة! يريدونه رغم مستواه الحالي”.

ويشار إلى أن الهداف التاريخي لنادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، قد سجل 11 هدفاً. وصنع 3 تمريرات حاسمة لزملائه خلال مشاركته في 25 مباراة بالدوري السعودي الموسم المنصرم.

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المصدروطن + CNN + سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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