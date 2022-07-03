إسقاط مسيرات حزب الله.. أدرعي ينشر لقطات جديدة من داخل غرفة عمليات البحرية الاسرائيلية

وطن – نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من داخل غرفة عمليات البحرية الإسرائيلية لحظة إعطاء أوامر إسقاط طائرات “الدرون” التي أطلقها حزب الله اللبناني.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لديكم إذن – قوموا بإسقاط المسيرة للتو.. هكذا تمت عملية اعتراض مسيرات حزب الله الإرهابي من داخل غرفة عمليات سلاح البحرية.. سنواصل حماية مصالح اسرائيل ولن نسمح بأي محاولة للمساس بها”.

#فيديو "لديكم إذن- قوموا باسقاط المسيرة للتو" – هكذا تمت عملية اعتراض مسيرات #حزب_الله الإرهابي من داخل غرفة عمليات سلاح البحرية.. سنواصل حماية مصالح اسرائيل ولن نسمح بأي محاولة للمساس بها pic.twitter.com/0aDTEwTMtO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2022

وأوضح المتحدث أن مقاتلات وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق ما أسماها “المياه الاقتصادية لإسرائيل”.

وزعم أن التحقيق الأولي أفاد بأن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.

#عاجل

أحبط جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم هجوم نفذه #حزب_الله . وتم اعتراض 3 طائرات درون متفخخة حاولت الاقتراب من حقل الغاز الإسرائيلي #كاريش . pic.twitter.com/VVVCuAxCUe — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) July 2, 2022

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن يوم السبت، مسؤوليته عن إطلاق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه حقل نفطي في منطقة متنازع عليها على البحر المتوسط ​​مع إسرائيل، في “مهام استطلاعية”.

وأضاف البيان أن وحدة الشهيدان جميل سكاف ومهدي ياغي أطلقت ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة بأحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها في حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية.

وأوضح حزب الله أنه تم إنجاز المهمة المطلوبة كما تم تسليم الرسالة، معقبا: “النصر فقط من عند الله سبحانه وتعالى”.

وهذه الطائرات المسيرة أرسلت إلى المنطقة البحرية التي تضم حقل كاريش النفطي، الواقفة بين خطوط حدودية بحرية متنازع عليها تقسم جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

#عاجل #فيديو هكذا اعترضت الطائرات الحربية وسفينة الصواريخ الإسرائيلية ثلاث طائرات مسيرة معادية اقتربت من جهة #لبنان نحو المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لدولة #إسرائيل #تحيا_إسرائيل pic.twitter.com/K7vMoCJbIr — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 2, 2022

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة حول موقع الحدود الاقتصادية البحرية بين الدول في الجزء الغني بالنفط من البحر المتوسط.

وقبل أيام، حذر حزب الله من أنه قد يهاجم سفينة إسرائيلية تحركت صوب المنطقة المتنازع عليها وسط مفاوضات إذا لم تنسحب إسرائيل من السفينة.