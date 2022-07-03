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إسقاط مسيرات حزب الله.. أدرعي ينشر لقطات جديدة من داخل غرفة عمليات البحرية الاسرائيلية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي

وطن – نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، مقطع فيديو من داخل غرفة عمليات البحرية الإسرائيلية لحظة إعطاء أوامر إسقاط طائرات “الدرون” التي أطلقها حزب الله اللبناني.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “لديكم إذن – قوموا بإسقاط المسيرة للتو.. هكذا تمت عملية اعتراض مسيرات حزب الله الإرهابي من داخل غرفة عمليات سلاح البحرية.. سنواصل حماية مصالح اسرائيل ولن نسمح بأي محاولة للمساس بها”.

وأوضح المتحدث أن مقاتلات وسفينة صواريخ إسرائيلية اعترضت ثلاث طائرات مسيرة اقتربت من جهة لبنان نحو المجال الجوي فوق ما أسماها “المياه الاقتصادية لإسرائيل”.

وزعم أن التحقيق الأولي أفاد بأن المسيرات المعادية لم تشكل تهديدًا حقيقيًا في كل مدة تحليقها وحتى اعتراضها فوق البحر الأبيض المتوسط.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن يوم السبت، مسؤوليته عن إطلاق ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة باتجاه حقل نفطي في منطقة متنازع عليها على البحر المتوسط ​​مع إسرائيل، في “مهام استطلاعية”.

وأضاف البيان أن وحدة الشهيدان جميل سكاف ومهدي ياغي أطلقت ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة بأحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها في حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية.

وأوضح حزب الله أنه تم إنجاز المهمة المطلوبة كما تم تسليم الرسالة، معقبا: “النصر فقط من عند الله سبحانه وتعالى”.

وهذه الطائرات المسيرة أرسلت إلى المنطقة البحرية التي تضم حقل كاريش النفطي، الواقفة بين خطوط حدودية بحرية متنازع عليها تقسم جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

ويخوض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة حول موقع الحدود الاقتصادية البحرية بين الدول في الجزء الغني بالنفط من البحر المتوسط.

وقبل أيام، حذر حزب الله من أنه قد يهاجم سفينة إسرائيلية تحركت صوب المنطقة المتنازع عليها وسط مفاوضات إذا لم تنسحب إسرائيل من السفينة.

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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