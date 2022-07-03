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آخر ما عرضه السيسي على الإخوان قبل ساعات من بيان 3 يوليو

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
بيان 3 يوليو watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وطن – قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن جماعة الإخوان لن تشارك الحوار الوطني الذي سيعقد في تموز / يوليو الجاري، متهما الجماعة بأنها فضلت لغة الدم.

وفي لقاء مع عدد من الإعلاميين خلال افتتاحه مشروع القطار الكهربائي، قال السيسي إنه عرض على جماعة الإخوان في 3 يوليو 2013، وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، وتكون الكلمة النهائية للشعب.

وأضاف أن هذا العرض إما أن يسفر عن إعادة انتخاب حكم الإخوان أو أن تصبح الجماعة جزءا من العملية السياسية.

وأشار السيسي الذي أطاح بمرسي قبل 9 سنوات بعد تظاهرات شعبية، أن جماعة الإخوان رفضت الحوار وهذا المقترح، واتهمها بأنها مارست العنف والقتل.

وتابع الرئيس المصري: “التوجه للقتل يعني شيئا واحدا وهو عدم وجود أرضية مشتركة تجمعنا في الحوار والنقاش”.

ومرّت تسع سنوات على الثالث من يوليو، وهو اليوم الذي أطاح فيه مرسي بمحمد مرسي، في خطوة وصفها معارضون بأنها انقلاب عسكري، بينما يدافع النظام والمؤيدون له بأنه كان استجابة لرغبة شعبية.

وفي بيان الثالث من يوليو، عزل السيسي مرسي وأنهى العمل بالدستور، ونقل السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا آنذاك عدلي منصور، لحين إجراء انتخابات رئاسية أفرزت إلى انتخابه هو رئيسا لمصر.

وكان السيسي قد افتتح أمس الأحد، محطة عدلي منصور المركزية شرقي العاصمة القاهرة، تكريماً لاسم رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السيسي عندما كان على رأس المنظومة العسكرية رئيساً مؤقتاً للبلاد.

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شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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