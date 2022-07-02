الرئيسيةالهدهدلفتة جميلة لأمير قطر مع مشجع جزائري طلب توقيعه على قميص المنتخب...
الهدهد

لفتة جميلة لأمير قطر مع مشجع جزائري طلب توقيعه على قميص المنتخب في افتتاح “وهران2022” (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
افتتح امير قطر وهران watanserb.com
افتتح امير قطر وهران

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعكس تواضع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال حضوره حفل افتتاح دورة العاب البحر المتوسط في مدينة وهران الجزائرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وأثناء حضور الأمير “تميم” حفل الافتتاح، طلب منه مشجع جزائري توقيعه الخاص على قميص المنتخب الوطني.

وظهر الأمير تميم وهو يشير للمشجع بإرسال القميص، في حين أشار لمرافقيه بإحضاره.

وأظهر الفيديو توقيع الأمير تميم بن حمد على القميص الذي حمل اسم “بلماضي” وشعار كأس العالم في قطر 2022.

أمير قطر يشكر عبدالمجيد تبون

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شكر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بعد حضوره حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، بدعوة منه.

وقال الأمير تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة له على “تويتر”: “‏أشكر أخي فخامة الرئيس على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الباهية”.

وأضاف: “متمنياً لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط”.

الزيارة الثانية للجزائر

وحضر الشيخ تميم بن حمد، مراسم افتتاح الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، مساء السبت الماضي، بدعوة من الرئيس تبون، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وتعتبر زيارة أمير دولة قطر للجزائر، هي الثانية، حيث كانت الأولى في 2020 بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.

هكذا ردت البعثة المغربية في “وهران2022” على حذف فقرة من النشيد الوطني لبلادها (شاهد)

المصدرتويتر, رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

هكذا ردت البعثة المغربية في “وهران2022” على حذف فقرة من النشيد الوطني لبلادها (شاهد)

الهدهد

ماذا قال حمد بن جاسم في ذكرى تولي الشيخ تميم حكم دولة قطر؟

الهدهد

وسط مطالب بمحاكمته.. كيف تعامل عمرو أديب مع زيارة أمير قطر للقاهرة؟

تقارير

كلمة أمير قطر عن شيرين أبو عاقلة تُخرج وفداً إسرائيلياً من قاعة منتدى دافوس (شاهد)

الهدهد

ماذا قال أمير قطر عن استقبال المشجعين المثليين في كأس العالم!؟

الهدهد

ماذا قالت أشهر الصحف الإسبانية عن زوجة أمير قطر في ظهورها الأوّل؟

الهدهد

أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر “الشيخة جواهر” في إسبانيا (فيديو)

حياتنا

مسلسل “بابور اللوح”.. هل تعمد المخرج التونسي الإساءة لمدينة وهران الجزائرية؟!

الهدهد

“الحصار كان شجاراً عائلياً” .. بماذا وصف محمد بن سلمان شخصية أمير قطر بعد المصالحة؟!

تقارير

قطر باتت “بيضة قبّان” المنطقة .. رئيسي يصل الدوحة الخميس في أول زيارة خليجية له

الهدهد

كان يهاجم قطر صباحاً ومساء .. سخرية من عبدالخالق عبدالله بعد تعليقه على لقاء الأمير تميم وابن زايد

تقارير

أول لقاء بين أمير قطر ومحمد بن زايد منذ أزمة 2017 .. ماذا تقول لغة الجسد! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“المرزوقي” يشيد بعزيمة الحراك السوداني وثباته في وجه نظام انقلابي مدعوم من محور الشر

إيمان البحر درويش.. أول ظهور له على التلفزيون بعد المطالبة بالإفراج عنه.. ماذا قال؟!(شاهد)

“حمام من الذهب”.. فيديو من داخل قصر تركي آل الشيخ يكشف حجم البذخ الذي يعيش فيه

نيكولا شلهوب يتحدى وزير داخلية بلاده ويدعم المثليين جنسياً في لبنان (فيديو)

أخطر 7 شواطئ في العالم.. من الأفضل ألا تقترب منها

لسانها الطويل أشعل البلاد.. العليا الهندية تنتقد تصريحات “شارما” بشأن “النبي” وتطالبها بالاعتذار

الفيفا يكشف مميزات كرة كأس العالم 2022 شبه الآلية (فيديو)

اعترافات قاتل شيماء جمال القاضي أيمن حجاج .. هكذا حاول خداع المحققين!

شيماء جمال.. “شاهد” الفيديو الذي يوثق ظهورها الأخير قبل قتلها بلحظات ومفاجأة مدوية حول عدد القتلة!

صور لزلزال إيران المدمر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا