لفتة جميلة لأمير قطر مع مشجع جزائري طلب توقيعه على قميص المنتخب في افتتاح “وهران2022” (شاهد)

وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعكس تواضع امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال حضوره حفل افتتاح دورة العاب البحر المتوسط في مدينة وهران الجزائرية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإنه وأثناء حضور الأمير “تميم” حفل الافتتاح، طلب منه مشجع جزائري توقيعه الخاص على قميص المنتخب الوطني.

وظهر الأمير تميم وهو يشير للمشجع بإرسال القميص، في حين أشار لمرافقيه بإحضاره.

وأظهر الفيديو توقيع الأمير تميم بن حمد على القميص الذي حمل اسم “بلماضي” وشعار كأس العالم في قطر 2022.

سيد الاخلاق pic.twitter.com/PXBlrs9Jkp — Suhaim A. Al Thani (@AlthaniSuhaim) July 1, 2022

أمير قطر يشكر عبدالمجيد تبون

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد شكر رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون بعد حضوره حفل افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط في وهران، بدعوة منه.

وقال الأمير تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة له على “تويتر”: “‏أشكر أخي فخامة الرئيس على الدعوة الكريمة لحضور افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الباهية”.

وأضاف: “متمنياً لجميع المشاركين التوفيق في هذا الحدث الرياضي الهام الذي يسهم في تعميق التواصل بين أبناء ضفتي المتوسط”.

الزيارة الثانية للجزائر

وحضر الشيخ تميم بن حمد، مراسم افتتاح الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، مساء السبت الماضي، بدعوة من الرئيس تبون، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وتعتبر زيارة أمير دولة قطر للجزائر، هي الثانية، حيث كانت الأولى في 2020 بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد.