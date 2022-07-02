بدر بانون ينتقل إلى نادي قطر .. وهذه قيمة الصفقة

وطن – بات الأمر مسألة وقت في الإعلان عن انتقال بدر بانون مدافع فريق الأهلي المصري، إلى نادي قطر القطري خلال سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو) الحالي.

وقالت شبكة قنوات ( الكأس) القطرية، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” نادي قطر توصل لاتفاق لضم المدافع المغربي بدر بانون، قادماً من نادي الأهلي المصري”.

مصادر للكاس: نادي قطر توصل لاتفاق لضم المدافع المغربي بدر بانون قادماً من الأهلي المصري pic.twitter.com/qXnWZMpigm — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 1, 2022

انتقال بدر بانون إلى الأهلي المصري

كما ووفق صحيفة ( المنتخب) المغربية، بأن مدافع الأهلي المصري بانون، بات مطلباً مهماً داخل نادي قطر القطري، من أجل تعزيز صفوف دفاعاته بتوصية من مدرب الفريق يوسف سفري الذي يعرف إمكانياته ومستواه جيداً.

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وبينت الصحفية، الأهلي المصري لا يعارض في حسم هذه الصفقة، في إطار التغييرات التي يقوم بها في الوقت الراهن، بعد قدوم المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز خلفاً للمدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني.

صفقة بيع بدر بانون

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي المصري ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، في تصريح صحفي له عبر إذاعة ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، ” نادي الأهلي تلقى بالفعل عرضاً من نادي قطر القطري، للتعاقد مع المغربي بانون 2.5 مليون دولار”.

🚨🚨🚨 خبر في الجول "توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع نادي قطر للموافقة على رحيل بدر بانون مقابل 2.5 مليون دولار و500 ألف دولار كمكافآت" pic.twitter.com/0GBc4QAEfS — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2022

كما وأضاف شوبير، ” إذا كانت المفاوضات جدية من جانب النادي القطري، الأهلي. سيوافق على رحيل المغربي بانون، وسيتعاقد مع مدافع آخر في ذات الوقت”.

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الرجاء الرياضي

وأشارت الصحفية المغربية، بأن نادي الرجاء الرياضي وضعية قائده السابق بانون مع الأهلي المصري، كما وإمكانية انتقاله إلى صفوف نادي قطر القطري، حيث أنه في حال نجاح تلك الصفقة سيستفيد النادي المغربي 10%. وفق العقد المبرم مع المارد الأحمر الأهلاوي.

مصدر ليلاكورة: خطوات قليلة تفصل إنتقال بدر بانون إلي قطر القطري هناك موافقة من كل الأطراف علي إبرام الصفقة وهناك خطوات قليلة للغاية تحسم إنتقال بدر بانون إلي قطر اللاعب خرج من قائمة مباراة بتروجيت وربما تشهد الساعات المقبلة الإعلان عن رحيله من الأهلي pic.twitter.com/FXJqadcYmG — Yallakora (@Yallakoranow) July 1, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد بانون ينتهي مع الأهلي المصري في صيف عام 2024. بعد قدومه عام 2020 بصفقة قدرت ب2 مليون دولار لمدة 4 مواسم كاملة.

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