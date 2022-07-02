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رياضة

بدر بانون ينتقل إلى نادي قطر .. وهذه قيمة الصفقة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انتقال بدر بانون إلى نادي قطر القطري watanserb.com
انتقال بدر بانون إلى نادي قطر القطري

وطن – بات الأمر مسألة وقت في الإعلان عن انتقال بدر بانون مدافع فريق الأهلي المصري، إلى نادي قطر القطري خلال سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو) الحالي.

وقالت شبكة قنوات ( الكأس) القطرية، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، ” نادي قطر توصل لاتفاق لضم المدافع المغربي بدر بانون، قادماً من نادي الأهلي المصري”.

انتقال بدر بانون إلى الأهلي المصري

كما ووفق صحيفة ( المنتخب) المغربية، بأن مدافع الأهلي المصري بانون، بات مطلباً مهماً داخل نادي قطر القطري، من أجل تعزيز صفوف دفاعاته بتوصية من مدرب الفريق يوسف سفري الذي يعرف إمكانياته ومستواه جيداً.

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وبينت الصحفية، الأهلي المصري لا يعارض في حسم هذه الصفقة، في إطار التغييرات التي يقوم بها في الوقت الراهن، بعد قدوم المدرب البرتغالي الجديد ريكاردو سواريز خلفاً للمدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني.

صفقة بيع بدر بانون

وفي السياق ذاته، قال الإعلامي المصري ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، في تصريح صحفي له عبر إذاعة ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، ” نادي الأهلي تلقى بالفعل عرضاً من نادي قطر القطري، للتعاقد مع  المغربي بانون 2.5 مليون دولار”.

كما وأضاف شوبير، ” إذا كانت المفاوضات جدية من جانب النادي القطري، الأهلي. سيوافق على رحيل المغربي بانون، وسيتعاقد مع مدافع آخر في ذات الوقت”.

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الرجاء الرياضي

وأشارت الصحفية المغربية، بأن نادي الرجاء الرياضي وضعية قائده السابق بانون مع الأهلي المصري، كما وإمكانية انتقاله إلى صفوف نادي قطر القطري، حيث أنه في حال نجاح تلك الصفقة سيستفيد النادي المغربي 10%. وفق العقد المبرم مع المارد الأحمر الأهلاوي.

ومن الجدير بالذكر، بأن عقد بانون ينتهي مع الأهلي المصري في صيف عام 2024. بعد قدومه عام 2020 بصفقة قدرت ب2 مليون دولار لمدة 4 مواسم كاملة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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