فضيحة جديدة.. السعودية تفتح أراضيها لـ”حاخامات” يعلمون اليهودية في المملكة

وطن – كشف موقع Jewish Insider العبري، أن مجموعة تضم 13 شخصا من القادة اليهود الأمريكيين أجروا جولة سياحية في السعودية، هي الأولى من نوعها لقادة منظمة UJA إلى المملكةـ، وذلك بتخطيط واستضافة رابطة العالم الإسلامي برئاسة محمد العيسى.

وقال الموقع في تقرير، إنه على خلفية التغيير الكاسح فيما أسماها “العلاقات الإسرائيلية العربية”، أجرت مجموعة من 13 من القادة اليهود الأمريكيين جولة في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي للتعرف على الإسلام وتعليم السعوديين عن اليهودية، وهي الرحلة الأولى من نوعها لقادة الاتحاد ورجال الدين إلى المملكة العربية .

الرحلة استغرقت أربعة أيام، والتي انتهت في 16 يونيو ونظمها الأمريكي إيلي إبستين، قبل أسابيع من زيارة الرئيس جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

هل تعتقد أن الوقت حان لعلاقة رسمية بين السعودية واسرائيل؟ — عبد العزيز الخميس (@alkhames) June 14, 2022

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة ضغطا في العلاقات بين البلدين، وزيادة عدد الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال العامين الماضيين نتيجة لاتفاقات أبراهام.

واستضافت رابطة العالم الإسلامي – وهي منظمة غير ربحية ممولة سعوديًا ومخصصة لتعزيز السلام والتسامح – الزائرين.

“إبستين” الذي أسس منظمة غير ربحية تسمى Vision of Abraham لتشجيع سفر القادة اليهود الأمريكيين والمجموعات الأخرى لفهم دولة الإمارات العربية المتحدة في المجتمع وقيادتهم، وكيف تنسجم اتفاقيات أبراهام مع قوس التاريخ اليهودي، ساعد في التخطيط للرحلة مع رابطة العالم الإسلامي، والتي تخطط حاليًا لرحلات أخرى مماثلة إلى المملكة.

غرد الناشط السعودي الداعم للتطبيع بندر العتيبي، بالقول إنه "سيكون هناك اتفاق سلام بين #السعودية وإسرائيل، وسيكون الأقوى والأكثر دفئًا بين الاتفاقات العربية!"

بدأت أبواق #التطبيع السعودية مهمة الترويجية في ظل الأخبار المتسارعة عن قرب التطبيع، في إطار مخطط قذر لضرب الحق الفلسطيني. — Amal Yasin (@amalyasinnnn) June 28, 2022

وابتعدت الرحلة عن النقاش حول سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والذي تعرض لتدقيق شديد، وركز بدلاً من ذلك على الحوار بين الأديان.

وقال إريك غولدستين الرئيس التنفيذي لـ UJA-Federation of New York ، لـ JI: “لم نتحدث عن إسرائيل، لم نتحدث عن حقوق الإنسان ولم نتحدث عن السياسة الأمريكية.. كان التركيز على الحوار بين الأديان.”

وأضاف: “بمجرد دخولك إلى شيء مثل تلك المناطق، يبدو الأمر وكأنه ثقب أسود، فلا يمكنك حقًا الخروج منه والقيام بشيء آخر.. لذلك قلنا دعونا نعثر على المجالات المشتركة أولاً.. لا بأس من الإشارة إلى مجالات الاختلاف ، ولكن لدينا الكثير من البناء للقيام به والقواسم المشتركة قبل أن ندخل في المشكلة الأصعب”.

مفتي السعودية الشيعة كفار واسرائيل مسلمة

ولا يجوز دعم حزب الله الشيعي ضد اسرائيل اليهودية pic.twitter.com/ckE6ilXHF4 — ثائر الدراجي (@thaeraldraje94) June 29, 2022

وأكد غولدشتاين أن الرحلة حققت هدفها المتمثل في الحوار، في إشارة إلى محادثة بين أحد حاخامات الرحلة ومصور سعودي، حيث ناقش الاثنان طبقات الشاورما.

وشارك في الرحلة خمسة قادة آخرين من اتحاد UJA إلى جانب غولدشتاين، هم مارك ميدين نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وديفيد مور رئيس مجلس إدارتها، وإيمي بريسمان رئيسها، كما شارك في الكنيس المركزي الحاخام أنجيلا بوشدال، الذي يقود الكنيس المركزي، وهو مجمع إصلاحي في نيويورك، والحاخام الأرثوذكسي مئير سولوفيتشيك وأليكس بيترفروند أحد أفراد الجالية اليهودية في دبي، وشخصين من مركز Simon Wiesenthal.

والتقت المجموعة بعادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، ومحمد العيسى عضو رابطة العالم الإسلامي، والمسؤولون في المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.

كانت الرحلة تلبي الاحتياجات الدينية للمشاركين، وارتدى الحاضرون بفخر yarmulkes (كيباه – القبعة اليهودية) في الاجتماعات الرسمية (على الرغم من أنهم أخفوها تحت القبعات في الشوارع) ، وكان أحد الحضور يتلو كاديش كل يوم في مينيان تقليدي مخصص.

وناقش المشاركون في لقائهم مع العيسى ميثاق مكة، وهو إعلان صادر عن رابطة العالم الإسلامي يؤكد المساواة بين البشر والتسامح الديني.

وفقًا لجولدشتاين، فإن الخطوة التالية هي اتخاذ هذه المبادئ وتجذيرها حقًا بطرق ملموسة، وهو يعمل على إنشاء تعاون بين رابطة العالم الإسلامي واتحاد UJA في نيويورك.

وأوضح أن أحد أفكار التعاون من شأنها تعريف المراهقين اليهود الأمريكيين بأقرانهم السعوديين وتمكينهم من العمل معًا لمواجهة التحديات المشتركة مثل مكافحة تغير المناخ.