الجمعة, يوليو 1, 2022
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رياضة

بسبب الديون المتراكمة عليه.. برشلونة يبيع 10% من حقوق النقل التلفزيوني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يبيع 10% من أسهمه في حقوق البث التلفزيوني لليغا watanserb.com
برشلونة يبيع 10% من أسهمه في حقوق البث التلفزيوني لليغا

وطن – أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، عن بيع 10% من أسهم حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإسباني الممتاز(الليغا)، لصالح شركة sixth street لمدة 25 عاماً القادمة، من أجل تحسين موارده المالية وسد العجز المالي المتركم على النادي الكتالوني.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” قرر برشلونة بيع 10% من حقوق النقل التلفزيوني لليغا. لصالح شركة sixth street، مقابل 207 مليون يورو”.

خطوة برشلونة لتحسين الموارد المالية

وأضاف النادي، “هذه الخطوة جاءت في إطار تحسين الموارد المالية للنادي، كما وتحسين وضعه التنافسي”.

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كما أردف، ” من خلال تلك الصفقة، يستطيع النادي تحقيق مكاسب رأسمالية. بإجمالي مبلغ 267 مليون يورو للموسم الحالي”.

وتعد شركة Sixth Street من إحدى شركات الاستثمار العالمية، التي لديها أصول تصل إلى قيمة 60 مليار دولار، كما أنها تعمل على تشغيل تسعة منصات عبر نموها في عالم الاستثمار والإقراض المباشر والبنية التحتية والزراعة وغيرها.

كما واتفقت شركة Sixth Street للاستثمارات العالمية، على دفع 207.5 مليون يورو مبدئياً، لنادي برشلونة ( البلوغرنا)، مقابل الحصول على 10% من حقوق تلفزيون الدوري الإسباني (الليغا)، التابعة لأسهم النادي على مدار 25 عاماً.

العجز المالي

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا، قد كشف مع نهاية العام الماضي، عن قيمة الديون المتراكة على النادي المقدرة ب1.2 مليار دولار. وهو ما دفع الأخير إلى تخفيض راتب وأجور اللاعبين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

كما وأجبر برشلونة على السماح للبرغوث الأرجنتني ليونيل ميسي بالرحيل عن البرسا الصيف الماضي، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بسبب عدم مخالفة اللعب المالي النظيف، المنصوص عليها من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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إلى جانب عقد العديد من الصفقات المتواضعة بالمجان في سوق الانتقالات الماضية ( الشتوي). بسبب تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها.

وتمكن فريق برشلونة من إنهاء الموسم المنصرم، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في وصافة ترتيب الدوري الإسباني خلف غريمه الأزلي ريال مدريد. المؤهل للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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