بسبب الديون المتراكمة عليه.. برشلونة يبيع 10% من حقوق النقل التلفزيوني

وطن – أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، عن بيع 10% من أسهم حقوق النقل التلفزيوني للدوري الإسباني الممتاز(الليغا)، لصالح شركة sixth street لمدة 25 عاماً القادمة، من أجل تحسين موارده المالية وسد العجز المالي المتركم على النادي الكتالوني.

وقال برشلونة في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، جاء فيه: ” قرر برشلونة بيع 10% من حقوق النقل التلفزيوني لليغا. لصالح شركة sixth street، مقابل 207 مليون يورو”.

وأضاف النادي، “هذه الخطوة جاءت في إطار تحسين الموارد المالية للنادي، كما وتحسين وضعه التنافسي”.

كما أردف، ” من خلال تلك الصفقة، يستطيع النادي تحقيق مكاسب رأسمالية. بإجمالي مبلغ 267 مليون يورو للموسم الحالي”.

وتعد شركة Sixth Street من إحدى شركات الاستثمار العالمية، التي لديها أصول تصل إلى قيمة 60 مليار دولار، كما أنها تعمل على تشغيل تسعة منصات عبر نموها في عالم الاستثمار والإقراض المباشر والبنية التحتية والزراعة وغيرها.

كما واتفقت شركة Sixth Street للاستثمارات العالمية، على دفع 207.5 مليون يورو مبدئياً، لنادي برشلونة ( البلوغرنا)، مقابل الحصول على 10% من حقوق تلفزيون الدوري الإسباني (الليغا)، التابعة لأسهم النادي على مدار 25 عاماً.

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا، قد كشف مع نهاية العام الماضي، عن قيمة الديون المتراكة على النادي المقدرة ب1.2 مليار دولار. وهو ما دفع الأخير إلى تخفيض راتب وأجور اللاعبين لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

كما وأجبر برشلونة على السماح للبرغوث الأرجنتني ليونيل ميسي بالرحيل عن البرسا الصيف الماضي، بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بسبب عدم مخالفة اللعب المالي النظيف، المنصوص عليها من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

إلى جانب عقد العديد من الصفقات المتواضعة بالمجان في سوق الانتقالات الماضية ( الشتوي). بسبب تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها.

📸 People from Sixth Street (company that is buying 10% of the TV Rights/first lever) seen leaving the club offices right now. @JijantesFC #FCB 💰📺 pic.twitter.com/0k24XdYhBk

— Reshad Rahman ✆ (@ReshadRahman_) June 30, 2022