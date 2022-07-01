إماراتيون مستاؤون من رفع أسعار الوقود وكاتبة غاضبة: سودتم حياة البشر!

وطن- أعربت الكاتبة الإماراتية المقربة من صناع القرار، مريم الكعبي، عن استيائها من الارتفاعات المتواصلة لأسعار الوقود في الإمارات، مؤكدة بأن هذه الارتفاعات سودت حياة الناس، وفق قولها.

وقالت “الكعبي” في تعليقها على إعلان وزارة الطاقة الإماراتية رفع أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو/تموز الحالي:”لا حول ولا قوة إلّا بالله ..الذهب الأسود سوّد حياة البشر”.

لا حول ولا قوة إلّا بالله 😨

الذهب الأسود سوّد حياة البشر https://t.co/obgB2JimV3 — مريم الكعبي (@maryam1001) July 1, 2022

وتساءلت الكاتبة الإمارتية في تغريدة أخرى قائلة:” الحلقات الشهرية من مسلسل ارتفاع أسعار البترول متى تنتهي؟”.

وأضافت قائلة:”هل هنالك من يسمع النداء؟”.

الحلقات الشهرية من مسلسل ارتفاع أسعار البترول متى تنتهي؟ هل هنالك من يسمع النداء ؟ — مريم الكعبي (@maryam1001) July 1, 2022

أسعار الوقود في الإمارات 3 أضعاف نظيرها في الكويت

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن أسعار البنزين في الإمارات تبلغ 3 أضعاف ما هي في الكويت وحوالي ضعفي المتوسط السعري في دول مجلس التعاون.

في حين أكد رجل الأعمال الإماراتي، ناصر الشيخ، أن “أسعار البنزين زادت في الدولة بواقع 56٪ منذ بداية العام وقد تكون المسبب الرئيسي للتضخم محليا”.

وكانت لجنة متابعة أسعار الوقود قد أقرت زيادة أسعار البنزين خلال شهر يوليو/تموز الجاري بمقدار حوالي نصف درهم (0.13 دولاراً) للتر الواحد، حيث أصبح سعر لتر البنزين 4.63 درهماً، ما يعادل 1.26 دولاراً في يوليو 2022، مقارنة بنصف دولار في 2017.

نقلت بلومبيرغ أن أسعار البنزين في الإمارات تبلغ 3 أضعاف ما هي في الكويت وحوالي ضعفي المتوسط السعري في دول مجلس التعاون، الخبر كان قبل الزيادة السعرية التي تم الإعلان عنها أمس أسعار البنزين زادت في الدولة بواقع 56٪ منذ بداية العام وقد تكون المسبب الرئيسي للتضخم محليا

1/6 https://t.co/d49NBFSado pic.twitter.com/OuCDa5wo1d — Nasser H. Al-Shaikh (@NAlShaikh) July 1, 2022

استياء المغردين من ارتفاع أسعار الوقود

الإعلان الجديد عن ارتفاع الأسعار قابله الإماراتيون بغضب واستياء، في حين وجد آخرون من السخرية طريقا لانتقاد القرار.

وعلقت المغردة “بنت بوظبي”، قائلة:” حد يعرف موتر بدون بترول”.

حد يعرف موتر بدون بترول .. 😫😫 — بنــت بوظبي💜🇦🇪 (@memeuae1233) June 30, 2022

وتعبيرا عن استيائه، نشر المغرد “الفلاحي”، مقطع فيديو قديم للشيخ زايد آل نهيان يعبر فيه عن تضامنه الكامل مع المواطنين، مرفقا به تعليقه بالقول:” ابونا الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه .. يصارح الحضور “هذا الشيء يصعب عليّ” !؟ . لاتنسوه من دعائكم”.

ابونا الشيخ زايد بن سلطان

طيب الله ثراه .. يصارح الحضور

"هذا الشيء يصعب عليّ" !؟

.

لاتنسوه من دعائكم pic.twitter.com/WU7yMVugiH — الفلاحي 🇦🇪 (@UAE77777KSA) June 30, 2022

وعبر المغرد، محمد، عن غضبه من القرار نسر صورة ساخرة، تتوقع رجوعهم لاستخدام الحمير في التنقلات.

ولا يقتصر تأثير هذا الارتفاع في أسعار الوقود على قطاع النقل فحسب، بل ينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة فترتفع أسعار السلع والمنتجات والخدمات، وتضغط بشكل كبير على جودة الحياة في الإمارات التي بدأ يفتقدها كثير من المواطنين والمقيمين.

ارتفاع أسعار الكهرباء

تعتبر الإمارات الأغلى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تعرفة الكهرباء سواءً للقطاع السكني أو الشركات. ولهذا تصبح تكاليف باهظة للغاية على المواطنين والمقيمين، الذي يواجهون مصاعب دفع الإيجارات في ظل تداعيات الركود الذي أحدثته أزمة كورونا. كما أنه مع ارتفاع أسعار الوقود بدأ الكثير من المستثمرين بالتوجه إلى دول الجوار في ظل الصعود الجنوني للتكاليف والأجور في الإمارات.

ومع إعلانه خفض الدعم الحكومي عن الوقود والكهرباء؛ برَّر وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي ذلك بأنه “ضروري” للإصلاحات في قطاع الطاقة، خصوصاً في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها العالم حاليًا بعد ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مُستندًا في حديثه إلى أزمة الطاقة في أوروبا التي باتت أمام تهديد أمن الطاقة. وقد أدت تصريحاته هذه إلى غضب واسع في الإمارات.